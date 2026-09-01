En el apartado técnico, la Beam Ultra integra nueve controladores personalizados, de los cuales cinco están dispuestos de manera especial para la proyección acústica. Esta configuración permite obtener un robusto sonido de 7.1.2 canales, lo que ofrece una inmersión tridimensional sin necesidad de altavoces adicionales, aunque existe la opción de añadir subwoofers o bocinas traseras para completar su teatro en casa.

La optimización espacial de la Beam Ultra se basa en la tecnología de calibración True Play, un sistema inteligente que analiza el entorno de la habitación y ajusta la salida de audio de forma dinámica. De este modo, explicó Montaño, si la barra de sonido se coloca debajo de un televisor y algunos de sus controladores se encuentran parcialmente obstruidos, el software corrige automáticamente la señal acústica para evitar distorsiones y garantizar el mejor rendimiento posible en todo momento.

En términos de usos para sistemas de entretenimiento, esta bocina incorpora un nuevo sistema de mejora de voz con algoritmos de software avanzados impulsados por inteligencia artificial para ofrecer cuatro niveles de claridad adaptativa para los diálogos, asegurando que las voces no se pierdan entre los efectos de sonido o la banda sonora, detalló el vocero de la empresa.

Sonos actualiza sus audífonos Ace Ultra con un enfoque en su reparación

Por otra parte, los auriculares Sonos Ace Ultra representan la evolución directa de la incursión de la marca en el mercado de audio personal. Este nuevo modelo, comentó Daniel Montaño, capitaliza el aprendizaje de la primera generación para rediseñar sus componentes clave y ofrecer una experiencia acústica premium y de alta resolución.

La ingeniería interna de los Ace Ultra destaca por un transductor rediseñado desde cero, el cual incorpora dos imanes capaces de entregar una potencia acústica con velocidad de respuesta mejorada. Este avance no solo enriquece la fidelidad musical, comentó el vocero, sino que duplica la potencia de la cancelación activa de ruido (ANC) en comparación con los Sonos Ace originales, lo que neutraliza de manera eficiente ruidos externos complejos, como motores de avión o el bullicio de una cafetería.