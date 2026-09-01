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Sonos lanza nueva barra Beam Ultra y audífonos Ace Ultra de batería reemplazable

La compañía californiana renueva su ecosistema de audio con sonido inmersivo, soporte de IA para el hogar y nuevos auriculares premium que apuestan por la durabilidad del hardware.
mar 01 septiembre 2026 08:15 AM
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Imagen dividida en dos. Del lado de la izquierda, la nueva barra de sonido Beam Ultra en color blanco debajo de un televisor y, del lado derecho, los nuevos audífonos Ace Ultra en primer plano.
Con estos dispositivos, la marca californiana busca desmarcarse de las características comunes en el sector del audio para construir una nueva identidad de marca. (Fotos: Cortesía Sonos.)

Sonos anunció el lanzamiento simultáneo de sus dos más recientes innovaciones tecnológicas: la barra de sonido Beam Ultra y los auriculares premium Ace Ultra. Con estos dispositivos, la compañía busca redefinir la experiencia acústica tanto en el hogar como en movimiento, integrando por primera vez capacidades de inteligencia artificial y un diseño enfocado en la reparabilidad para alargar la vida útil de los audífonos.

Sonos Beam Ultra, una barra más potente

La nueva barra de sonido Beam Ultra se posiciona en la gama media-alta de la marca, ubicándose entre los modelos Ray y Arc. Su diseño se basa en el mismo formato compacto que su predecesora, pero la bocina promete un salto cualitativo para el entretenimiento doméstico, de acuerdo con Daniel Montaño, director senior de desarrollo de negocios internacionales de la empresa, quien platicó al respecto de forma exclusiva con Expansión .

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En el apartado técnico, la Beam Ultra integra nueve controladores personalizados, de los cuales cinco están dispuestos de manera especial para la proyección acústica. Esta configuración permite obtener un robusto sonido de 7.1.2 canales, lo que ofrece una inmersión tridimensional sin necesidad de altavoces adicionales, aunque existe la opción de añadir subwoofers o bocinas traseras para completar su teatro en casa.

La optimización espacial de la Beam Ultra se basa en la tecnología de calibración True Play, un sistema inteligente que analiza el entorno de la habitación y ajusta la salida de audio de forma dinámica. De este modo, explicó Montaño, si la barra de sonido se coloca debajo de un televisor y algunos de sus controladores se encuentran parcialmente obstruidos, el software corrige automáticamente la señal acústica para evitar distorsiones y garantizar el mejor rendimiento posible en todo momento.

En términos de usos para sistemas de entretenimiento, esta bocina incorpora un nuevo sistema de mejora de voz con algoritmos de software avanzados impulsados por inteligencia artificial para ofrecer cuatro niveles de claridad adaptativa para los diálogos, asegurando que las voces no se pierdan entre los efectos de sonido o la banda sonora, detalló el vocero de la empresa.

Sonos actualiza sus audífonos Ace Ultra con un enfoque en su reparación

Por otra parte, los auriculares Sonos Ace Ultra representan la evolución directa de la incursión de la marca en el mercado de audio personal. Este nuevo modelo, comentó Daniel Montaño, capitaliza el aprendizaje de la primera generación para rediseñar sus componentes clave y ofrecer una experiencia acústica premium y de alta resolución.

La ingeniería interna de los Ace Ultra destaca por un transductor rediseñado desde cero, el cual incorpora dos imanes capaces de entregar una potencia acústica con velocidad de respuesta mejorada. Este avance no solo enriquece la fidelidad musical, comentó el vocero, sino que duplica la potencia de la cancelación activa de ruido (ANC) en comparación con los Sonos Ace originales, lo que neutraliza de manera eficiente ruidos externos complejos, como motores de avión o el bullicio de una cafetería.

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En términos de conectividad y funciones de cine personal, los auriculares heredan el ecosistema doméstico de la marca a través de una función de enlace con la barra de sonido. Además, la tecnología True Cinema permite que los auriculares reconozcan la acústica del entorno doméstico del usuario para simular que no se llevan puestos, recreando la sensación de escuchar el sistema de audio de la sala mientras se mantiene el seguimiento de cabeza por Bluetooth para una inmersión total en películas y videojuegos de noche sin importunar a la familia.

El diseño de los Ace Ultra también se modificó, permitiendo que las almohadillas de los oídos roten en ambas direcciones para facilitar su transporte y almacenamiento, solucionando una limitación de la versión previa. En términos de autonomía alcanza hasta 35 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada y cuentan con un sistema de carga ultrarrápida que otorga tres horas adicionales de uso con tan solo tres minutos de conexión a través de su puerto USB-C.

Uno de los elementos de mayor peso para este dispositivo en términos de sustentabilidad es que contemplan la posibilidad de reemplazar tanto la batería como las almohadillas desgastadas, extendiendo la vida útil del producto, algo que ya no se ve tan a menudo en la industria tecnológica de la actualidad.

¿Cuándo estarán disponibles los dispositivos de 2026 de Sonos y cuál será su precio?

Ambos productos estarán disponibles en el mercado global a partir del próximo 29 de septiembre, detalló la empresa. En el caso de la barra Beam Ultra, su precio aproximado será de 14,199 pesos.

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Respecto a los Ace Ultra el precio será de 8,899 pesos y estarán disponibles en los tradicionales colores negro y blanco, así como en dos nuevas opciones: Agave (verde oscuro) y Sand (arena), ampliando la variedad estética para los consumidores.

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