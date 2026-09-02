En el ajedrez global de la tecnología de consumo, la muñeca se ha convertido en un territorio disputado y lucrativo. Lejos de ser un simple accesorio para medir pasos o recibir notificaciones, los relojes inteligentes son hoy el núcleo de una estrategia de retención y prestigio de marca. La llegada a México del nuevo Huawei Whatch GT 7 Pro de 46 mm no es una excepción.
Huawei promete medir tu riesgo de diabetes con el Watch GT 7
Detrás de este hardware hiper-premium se esconde un modelo de negocio de miles de millones de dólares que sostiene a la multinacional frente a los desafíos geopolíticos globales.
Un laboratorio clínico y deportivo de grado aeroespacial
El Huawei Watch GT 7 Pro destaca de inmediato en el apartado de ingeniería de materiales. El dispositivo estrena un bisel 3D de cerámica nanotecnológica montado sobre un cuerpo de aleación de titanio de grado aeroespacial, coronado con una pantalla de cristal de zafiro de 1.47 pulgadas resistente a rayones y capaz de alcanzar un brillo de hasta 3,000 nits para una visibilidad perfecta bajo luz solar directa.
En términos de resistencia física, el reloj cuenta con clasificaciones IP69 y 5 ATM, lo que le permite sumergirse en apnea hasta los 40 metros de profundidad. Su autonomía de batería —un sello distintivo de la marca— alcanza hasta los 21 días de uso continuo gracias a su tecnología de alto contenido de silicio, ofreciendo también hasta 44 horas de rastreo ininterrumpido en ciclismo al aire libre y 51 horas en carrera por senderos.
No obstante, el verdadero salto tecnológico se encuentra en sus sensores y algoritmos de inteligencia artificial. Impulsado por el sistema TruSense, el reloj incorpora un Estudio de riesgo de diabetes, capaz de evaluar la propensión del usuario mediante el seguimiento de sus signos vitales durante un periodo de 3 a 14 días. Asimismo, integra un Estudio de riesgo de enfermedad coronaria que utiliza cuestionarios interactivos junto con un sensor de electrocardiograma (ECG) para clasificar el nivel de riesgo cardíaco del usuario en un plazo de tres a cuatro días.
“No es un sustituto de tu profesional de la salud”, aclara en entrevista con Expansión, Ivan Martínez, experto en producto en el equipo de marketing de Huawei México, “sino un acompañamiento para que el usuario pueda tener una lectura constante”, asegura.
De acuerdo con el especialista, el alertamiento temprano permite a los usuarios identificar si su estilo de vida, movilidad diaria o hábitos de descanso son riesgos potenciales, ayudándoles a acercarse a los especialistas de la salud.
En noviembre de 2023, el Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS) reportó que atendía a casi 3.5 millones de pacientes con diabetes mellitus en sus unidades de medicina familiar, Centros de Atención en Diabetes y hospitales. Además, citó la ENSANUT 2022, que señala que 12.8% de los adultos mexicanos sabía que tenía diabetes y otro 5.2% la tenía sin saberlo, lo que lleva la prevalencia estimada a más de 18% de la población adulta.
La Secretaría de Salud señala que, de cada 100 personas que mueren en México, 20 fallecen por enfermedades cardiovasculares y 16 por complicaciones de diabetes mellitus.
El dispositivo también introduce un algoritmo de navegación inercial XDR impulsado por IA. Este sistema combina sensores internos y señales externas para mantener un posicionamiento preciso incluso en zonas con señal satelital nula o débil, como túneles, pasos elevados, montañas o puentes.
Para los ciclistas, el reloj suma un potenciómetro de muñeca que calcula el rendimiento en watts en tiempo real, junto con alertas de curvas cerradas basadas en audio y pantalla. Para los entusiastas del esquí, debuta el primer modo de esquí en interiores con análisis detallado de velocidad, giros y acceso a más de 3,000 mapas de estaciones de esquí en todo el mundo, complementado por métricas de fuerza G en exteriores para perfeccionar la técnica.
El blindaje financiero de un titán de I+D
Huawei cerró el año fiscal 2025 con ingresos globales 880,941 millones de yuanes, cerca de 131,044 millones de dólares (un incremento del 2.2% interanual) y un beneficio neto de 68,036 millones de yuanes, aproximadamente 10,121 millones de dólares.
Dentro de este conglomerado, la división de consumo (Consumer BG) se posicionó como el segundo pilar financiero del grupo, facturando 344,473 millones de yuanes, es decir, aproximadamente 51,300 millones de dólares, un aumento del 1.6% frente al año anterior. Este motor comercial se nutre de una política corporativa estricta, durante los últimos tres años, Huawei ha reinvertido más del 20% de sus ingresos anuales en Investigación y Desarrollo.
En 2025, la cifra de inversión en I+D alcanzó la histórica suma de 192,310 millones de yuanes, aproximadamente 28,600 millones de dólares, equivalente al 21.8% de sus ingresos totales.
Esta masiva inyección de capital está respaldada por el talento de su propia plantilla, ´pues de acuerdo con el reporte anual de la empresa, de los aproximadamente 213,000 empleados de Huawei a nivel mundial, 114,000 personas (53.7%) trabajan en áreas de R&D. Este músculo científico ha permitido a la empresa acumular un portafolio de más de 165,000 patentes activas concedidas a nivel global hasta el cierre de 2025, liderando la industria en estándares de conectividad, procesamiento y diseño de materiales.
En México, los wearables han desempeñado un rol mucho más estratégico que el de una simple categoría de producto. De acuerdo Martínez, estos dispositivos han sido una "palanca para posicionarnos fuertemente en el mercado de la tecnología premium".
La historia reciente de Huawei explica este fenómeno. Hace siete años, las severas restricciones comerciales impuestas por el gobierno de Estados Unidos afectaron de forma directa el negocio de teléfonos inteligentes de la marca, obligándola a reestructurar su software. Mientras el consumidor asimilaba el cambio de interfaz y la maduración del sistema operativo propio, los smartwatches y audífonos se convirtieron en la trinchera perfecta para conservar la lealtad del usuario mexicano gracias a sus prestaciones de hardware y autonomía.
El factor decisivo para el éxito de esta estrategia fue la compatibilidad totalmente abierta. A diferencia de otros ecosistemas cerrados que penalizan al usuario por no tener un smartphone de la misma marca, la tecnología de salud y deporte de Huawei es compatible con teléfonos de cualquier marca y sistema operativo (Android e iOS).
Martínez asegura que esto permitió a Huawei captar a millones de usuarios ajenos a su marca telefónica, quienes descargan la aplicación de Salud de Huawei y acceden a la AppGallery. Hoy en día, el ecosistema de software de Huawei se reporta maduro y estable. La tienda AppGallery cuenta con más de 350,000 aplicaciones y servicios activos, y el ecosistema de HarmonyOS cuenta con más de 10 millones de desarrolladores a nivel global y más de 36 millones de dispositivos activos en sus versiones más recientes (HarmonyOS 5 y 6).
El despliegue de un ecosistema completo para México en septiembre
Martínez adelanta que el desembarco del Watch GT 7 Pro este 2 de septiembre es la punta de lanza de una ofensiva de hardware mucho más amplia para renovar el portafolio de la marca en el país, pues también preparan el lanzamiento de la MatePad Pro, una nueva tableta de gama profesional orientada a la productividad móvil de alta gama, posicionada justo un peldaño por debajo del modelo Max de la firma.
También planean presentar el Huawei Watch 6, el reloj de la serie numérica principal se renovará con eSIM integrada (conectividad celular autónoma) y la adición de un innovador sensor XTAP lateral de medición rápida, diseñado también para la interacción ágil y juegos en pantalla.