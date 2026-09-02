Huawei promete medir tu riesgo de diabetes con el Watch GT 7

Detrás de este hardware hiper-premium se esconde un modelo de negocio de miles de millones de dólares que sostiene a la multinacional frente a los desafíos geopolíticos globales.

Un laboratorio clínico y deportivo de grado aeroespacial

El Huawei Watch GT 7 Pro destaca de inmediato en el apartado de ingeniería de materiales. El dispositivo estrena un bisel 3D de cerámica nanotecnológica montado sobre un cuerpo de aleación de titanio de grado aeroespacial, coronado con una pantalla de cristal de zafiro de 1.47 pulgadas resistente a rayones y capaz de alcanzar un brillo de hasta 3,000 nits para una visibilidad perfecta bajo luz solar directa.

En términos de resistencia física, el reloj cuenta con clasificaciones IP69 y 5 ATM, lo que le permite sumergirse en apnea hasta los 40 metros de profundidad. Su autonomía de batería —un sello distintivo de la marca— alcanza hasta los 21 días de uso continuo gracias a su tecnología de alto contenido de silicio, ofreciendo también hasta 44 horas de rastreo ininterrumpido en ciclismo al aire libre y 51 horas en carrera por senderos.

No obstante, el verdadero salto tecnológico se encuentra en sus sensores y algoritmos de inteligencia artificial. Impulsado por el sistema TruSense, el reloj incorpora un Estudio de riesgo de diabetes, capaz de evaluar la propensión del usuario mediante el seguimiento de sus signos vitales durante un periodo de 3 a 14 días. Asimismo, integra un Estudio de riesgo de enfermedad coronaria que utiliza cuestionarios interactivos junto con un sensor de electrocardiograma (ECG) para clasificar el nivel de riesgo cardíaco del usuario en un plazo de tres a cuatro días.

“No es un sustituto de tu profesional de la salud”, aclara en entrevista con Expansión, Ivan Martínez, experto en producto en el equipo de marketing de Huawei México, “sino un acompañamiento para que el usuario pueda tener una lectura constante”, asegura.

De acuerdo con el especialista, el alertamiento temprano permite a los usuarios identificar si su estilo de vida, movilidad diaria o hábitos de descanso son riesgos potenciales, ayudándoles a acercarse a los especialistas de la salud.