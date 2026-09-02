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Uber despide a 3,300 empleados; el 10% de su plantilla global

El CEO de Uber argumentó que la empresa requiere demasiada coordinación entre equipos y, de ahora en adelante, solo el 1% de la corporación trabajará de forma remota.
mié 02 septiembre 2026 07:27 AM
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Pantalla de un teléfono abriendo la aplicación de Uber.
los despidos forman parte de un proceso de reestructuración cuya finalidad es reducir el número de gerentes en un 20%. (Matthew Horwood/Getty Images)

Uber despedirá a alrededor de 3,300 personas, es decir, el 10% de su plantilla global, con el objetivo de reducir la jerarquía directiva e invertir todavía más en sus divisiones de movilidad compartida, reparto y robotaxis, la cual se encuentra en expansión.

De acuerdo con la comunicación oficial del director ejecutivo , Dara Khosrowshahi, los despidos forman parte de un proceso de reestructuración cuya finalidad es reducir el número de gerentes en un 20%, así como una serie de empleados que en el futuro serán colaboradores de la firma.

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“Hemos creado nuevos productos, nos hemos expandido a nuevos sectores, hemos llegado a más consumidores y hemos apoyado a más personas que generan ingresos, convirtiéndonos en una empresa mucho más grande y sólida”, escribió el ejecutivo. “Pero ese crecimiento también ha traído consigo complejidad: más niveles jerárquicos, mayor coordinación, una propiedad más fragmentada y, en algunos casos, estructuras que tenían sentido cuando las empresas eran más pequeñas, pero que ya no nos resultan útiles a nuestra escala actual”.


Khosrowshahi también argumentó que la empresa requiere demasiada coordinación entre equipos, sus debates se prolongan demasiado y que las responsabilidades en la toma de decisiones no están claras.


Asimismo, afirmó que redujo el número de niveles de gestión para ampliar el alcance de los gerentes, particularmente donde había "microequipos" de solo 1 o 2 reportes. En total, “hemos reducido el número de empleados que se encuentran a 7 o más niveles del CEO en un 20% y el número de microequipos en casi un 50%, escribió.


Otro de los cambios al interior de la firma fue la unificación de equipos donde la fragmentación generaba duplicación y ralentizaba la toma de decisiones. Esto lo ejemplificó con la decisión de combinar sus tres equipos actuales de Operaciones de Entrega (Restaurantes, Minoristas y Directo) en equipos unificados a nivel global, regional y nacional.


”Gestionar estos tres negocios por separado tenía sentido en sus inicios, pero esa estructura ya no nos resulta útil a gran escala”, dijo. “Unificar los estados de pérdidas y ganancias bajo una sola responsabilidad reducirá la superposición, clarificará la rendición de cuentas y permitirá a los gerentes generales asignar capital de manera más eficiente y efectiva según sus imperativos estratégicos”.

Las modificaciones incluso tendrán impacto a nivel de oficinas, pues también señalaron que se concentrarán en un “número reducido de centros clave (…). Priorizaremos la ubicación conjunta entre gerentes y sus equipos siempre que sea posible, especialmente para los empleados con poca experiencia. Además, estamos solicitando a la gran mayoría de los empleados que trabajan a distancia que se trasladen a una oficina, y en adelante, solo alrededor del 1% de los empleados trabajará de forma remota”.

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En el último reporte trimestral de Uber, correspondiente al segundo trimestre de 2026, la empresa registró unos ingresos de 14,190 millones de dólares y un beneficio por acción de 0.81 dólares.

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