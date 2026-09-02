Uber despide a 3,300 empleados; el 10% de su plantilla global

“Hemos creado nuevos productos, nos hemos expandido a nuevos sectores, hemos llegado a más consumidores y hemos apoyado a más personas que generan ingresos, convirtiéndonos en una empresa mucho más grande y sólida”, escribió el ejecutivo. “Pero ese crecimiento también ha traído consigo complejidad: más niveles jerárquicos, mayor coordinación, una propiedad más fragmentada y, en algunos casos, estructuras que tenían sentido cuando las empresas eran más pequeñas, pero que ya no nos resultan útiles a nuestra escala actual”.



Khosrowshahi también argumentó que la empresa requiere demasiada coordinación entre equipos, sus debates se prolongan demasiado y que las responsabilidades en la toma de decisiones no están claras.



Asimismo, afirmó que redujo el número de niveles de gestión para ampliar el alcance de los gerentes, particularmente donde había "microequipos" de solo 1 o 2 reportes. En total, “hemos reducido el número de empleados que se encuentran a 7 o más niveles del CEO en un 20% y el número de microequipos en casi un 50%, escribió.



Otro de los cambios al interior de la firma fue la unificación de equipos donde la fragmentación generaba duplicación y ralentizaba la toma de decisiones. Esto lo ejemplificó con la decisión de combinar sus tres equipos actuales de Operaciones de Entrega (Restaurantes, Minoristas y Directo) en equipos unificados a nivel global, regional y nacional.



”Gestionar estos tres negocios por separado tenía sentido en sus inicios, pero esa estructura ya no nos resulta útil a gran escala”, dijo. “Unificar los estados de pérdidas y ganancias bajo una sola responsabilidad reducirá la superposición, clarificará la rendición de cuentas y permitirá a los gerentes generales asignar capital de manera más eficiente y efectiva según sus imperativos estratégicos”.

Las modificaciones incluso tendrán impacto a nivel de oficinas, pues también señalaron que se concentrarán en un “número reducido de centros clave (…). Priorizaremos la ubicación conjunta entre gerentes y sus equipos siempre que sea posible, especialmente para los empleados con poca experiencia. Además, estamos solicitando a la gran mayoría de los empleados que trabajan a distancia que se trasladen a una oficina, y en adelante, solo alrededor del 1% de los empleados trabajará de forma remota”.