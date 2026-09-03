La batalla entre Samsung y TCL por el mercado de televisores llegó a los tribunales. La compañía china demandó a su oponente surcoreano en Estados Unidos por presunta publicidad engañosa al acusarla de comercializar algunos de sus televisores como “Mini LED”, aunque TCL menciona que no cuentan con las características técnicas que justificarían utilizar ese nombre.
TCL demanda a Samsung: la batalla por saber qué televisión puede llamarse “Mini LED”
En el centro de la disputa se encuentran televisores de la serie M de Samsung, entre ellos los modelos M70H, M80H y M90H, que comenzaron a comercializarse este año. Asimismo, TCL argumenta que Samsung tomó modelos basados en tecnología LED convencional y los presentó como televisores Mini LED, una acusación que la empresa surcoreana rechaza.
“Samsung respalda plenamente la calidad y precisión de las descripciones de sus productos y tiene la intención de defenderse enérgicamente contra estas acusaciones”, mencionó la compañía al conocerse la demanda.
El caso va más allá del nombre de una tecnología, pues Mini LED se ha convertido en una de las categorías con las que los fabricantes buscan vender televisores con mejor contraste y calidad de imagen sin llegar necesariamente a los precios de algunas pantallas premium.
Además Samsung dijo a Expansión que está al tanto de la demanda presentada por TCL. “Tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra ella. Respaldamos plenamente la calidad y la precisión de las descripciones de nuestros productos, como la marca número uno de televisores desde hace 20 años, nuestros productos, trayectoria y clientes leales hablan por sí mismos”, mencionaron, y aclararon que dado que se trata de un asunto legal en curso, no harán más comentarios por el momento.
La demanda fue presentada el 31 de agosto ante una corte federal del Distrito Central de California por TTE Technology, compañía que opera como TCL North America, contra Samsung Electronics America registrando el caso bajo el número 8:26-cv-02494.
¿Qué es Mini LED y qué reclama TCL?
Un televisor Mini LED sigue utilizando una pantalla LCD, pero cambia la forma en que se genera la iluminación detrás del panel. En lugar de depender de un número reducido de LED de mayor tamaño, utiliza una mayor cantidad de diodos mucho más pequeños distribuidos detrás de la pantalla. Esto permite dividir la iluminación en diferentes zonas que pueden aumentar o disminuir su brillo de manera independiente.
En otros términos, esta tecnología busca conseguir negros más profundos, mayor brillo y mejor contraste al iluminar con mayor precisión determinadas partes de una imagen y precisamente ahí se encuentra uno de los principales argumentos de TCL.
La compañía sostiene que en los televisores cuestionados los diodos de la retroiluminación no funcionan mediante múltiples zonas controladas de manera independiente, sino que se iluminan juntos como un solo grupo.
De acuerdo con la demanda, Samsung habría tomado un producto de una línea anterior y más económica para posteriormente comercializarlo bajo la categoría Mini LED. Por ahora se trata de las acusaciones de TCL y no de hechos determinados por el tribunal.
En México, por ejemplo, la compañía comercializa la serie M70H bajo el nombre “Mini LED 4K Vision AI Smart TV” y en sus especificaciones menciona características como “Mini LED HDR”, contraste Mini LED y “Atenuación Supreme Mini LED”.
Asimismo, TCL busca que el tribunal impida a Samsung seguir comercializando los modelos cuestionados bajo la denominación Mini LED, y también solicita que la compañía publique publicidad correctiva y pague una indemnización con desconocimiento todavía de la cantidad, además de entregar los beneficios que presuntamente obtuvo por la venta de estos equipos y compensar las ganancias que TCL asegura haber perdido.
El juicio podría ser relevante más allá de ambas compañias, pues si el tribunal entra al fondo de qué características debe tener un producto para comercializarse como Mini LED, la disputa podría poner bajo la lupa la manera en que los fabricantes utilizan términos tecnológicos para diferenciar televisores que para el consumidor pueden parecer similares.
Por ahora, Samsung mantiene a la venta los equipos y defiende la precisión de la información con la que los comercializa mientras que las acusaciones de TCL deberán probarse ante la corte.
TCL va alcanzando a Samsung en televisores
De acuerdo con cifras de Omdia divulgadas por la propia compañía, en 2025 concentró 29.1% del mercado global medido por ingresos y completó 20 años consecutivos como la marca número uno del sector.
Su dominio es mayor en los televisores de gama alta así como en los equipos con precios superiores a 2,500 dólares, donde Samsung alcanzó una participación de 54.3% durante 2025, mientras que en el segmento de más de 1,500 dólares obtuvo 52.2%.
Sin embargo, TCL se ha convertido en uno de los fabricantes que más presión ejerce sobre la compañía surcoreana, particularmente en categorías como Mini LED y en televisores de grandes dimensiones. En su demanda, TCL asegura que durante 2025 superó a Samsung en volumen de ventas de televisores Mini LED en Estados Unidos, con una participación de 32.7%, frente al 31.1% de Samsung.
La empresa china argumenta además que la llegada de los televisores de la serie M permitió a Samsung recuperar ventas dentro de esa categoría. Tanto las cifras presentadas por TCL como la relación entre el lanzamiento de estos equipos y el comportamiento de las ventas forman parte de sus alegaciones y todavía deberán ser evaluadas durante el proceso judicial.
El conflicto muestra además cómo la competencia entre fabricantes de televisores ya no ocurre únicamente alrededor del tamaño o el precio de las pantallas, sino también sobre las tecnologías utilizadas para diferenciarlas. Samsung cuenta actualmente con un portafolio que incluye OLED, Neo QLED, Micro LED y Mini LED, además de televisores que integran funciones de inteligencia artificial bajo su estrategia Vision AI.
En el caso de su nueva línea Mini LED presentada en México, la compañía incorporó características como procesamiento de imagen mediante IA, escalamiento de contenido a 4K y funciones enfocadas en videojuegos y entretenimiento.