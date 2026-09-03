TCL demanda a Samsung: la batalla por saber qué televisión puede llamarse “Mini LED”

En el centro de la disputa se encuentran televisores de la serie M de Samsung, entre ellos los modelos M70H, M80H y M90H, que comenzaron a comercializarse este año. Asimismo, TCL argumenta que Samsung tomó modelos basados en tecnología LED convencional y los presentó como televisores Mini LED, una acusación que la empresa surcoreana rechaza.

“Samsung respalda plenamente la calidad y precisión de las descripciones de sus productos y tiene la intención de defenderse enérgicamente contra estas acusaciones”, mencionó la compañía al conocerse la demanda.

El caso va más allá del nombre de una tecnología, pues Mini LED se ha convertido en una de las categorías con las que los fabricantes buscan vender televisores con mejor contraste y calidad de imagen sin llegar necesariamente a los precios de algunas pantallas premium.

Además Samsung dijo a Expansión que está al tanto de la demanda presentada por TCL. “Tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra ella. Respaldamos plenamente la calidad y la precisión de las descripciones de nuestros productos, como la marca número uno de televisores desde hace 20 años, nuestros productos, trayectoria y clientes leales hablan por sí mismos”, mencionaron, y aclararon que dado que se trata de un asunto legal en curso, no harán más comentarios por el momento.

La demanda fue presentada el 31 de agosto ante una corte federal del Distrito Central de California por TTE Technology, compañía que opera como TCL North America, contra Samsung Electronics America registrando el caso bajo el número 8:26-cv-02494.

¿Qué es Mini LED y qué reclama TCL?

Un televisor Mini LED sigue utilizando una pantalla LCD, pero cambia la forma en que se genera la iluminación detrás del panel. En lugar de depender de un número reducido de LED de mayor tamaño, utiliza una mayor cantidad de diodos mucho más pequeños distribuidos detrás de la pantalla. Esto permite dividir la iluminación en diferentes zonas que pueden aumentar o disminuir su brillo de manera independiente.

En otros términos, esta tecnología busca conseguir negros más profundos, mayor brillo y mejor contraste al iluminar con mayor precisión determinadas partes de una imagen y precisamente ahí se encuentra uno de los principales argumentos de TCL.