TCL apuesta por México para crecer en el mercado de televisiones inteligentes en América Latina

La estrategia del negocio se basa en conocer bien al consumidor. TLC sabe que en México se está buscando cada vez más pantallas de gran tamaño, por lo que la tecnología premium está disponible a precios competitivos e incluye mayor presencia en puntos de venta, patrocinios y una comunicación enfocada en resaltar la innovación tecnológica y la relación precio–calidad.

El mercado de televisores en México es uno de los más sólidos dentro del consumo de electrónica, con un valor estimado cercano a los 4,800 millones de dólares en 2024, de acuerdo con datos de Grand View Research, impulsado principalmente por la renovación tecnológica más que por la adopción inicial.

Más del 90% de los hogares mexicanos cuenta con al menos un televisor, lo que coloca al mercado en una fase madura, donde la demanda se concentra en pantallas de mayor tamaño, resoluciones 4K y funciones inteligentes. En particular, el segmento de Smart TVs es el principal motor de crecimiento, favorecido por la expansión del streaming, la mayor penetración de internet de banda ancha y la caída gradual de precios.

A este contexto se suma una competencia cada vez más intensa entre marcas tradicionales y fabricantes asiáticos, que han ganado participación ofreciendo equipos con mejores prestaciones a precios más accesibles.

Una de las principales presentaciones que tuvo TCL es una nueva pantalla insignia, la pantalla X11L, que tiene una tecnología SQD Mini-LED y ofrece mejor brillo, color y nitidez de imagen, además de un excelente sistema de sonido. Esta pantalla está disponible en 75, 85 y 98 pulgadas.

Dejando de lado su apuesta en pantallas TCL presentó también dos nuevos dispositivos “NXTPAPER”, una tecnología que combina hardware y software, un cristal que al tacto se siente como papel, reduce la exposición a la luz azul y que presenta tres modos de visualización: blanco y negro, colores e Ink Max que además de cambiar la apariencia de la interfaz de usuario, evita apps que puedan bajar la productividad y ahorra batería.

El primero de ellos es la Note A1, una tableta de 11 y 11.5 pulgadas que está enfocada desarrollo y enfocada a la productividad y en específico al nicho de estudiantes y ejecutivos de alto nivel. Esta tablet también cuenta con herramientas de inteligencia artificial como la transcripción en tiempo real de notas de voz o conversaciones gracias a sus ocho micrófonos.

Otro de los dispositivos con esa tecnología es el smartphone NXTpaper 70 pro, que está pensado para llegar a México y Latinoamérica en la segunda mitad de este año. El celular además de estar enfocado en la productividad y aprovechar al máximo el modo InkMax también incluye herramientas de inteligencia artificial. Aunque el smartphone tiene 8gb de RAM, esta se puede crecer virtualmente, sacrificando el almacenaje del dispositivo.

De cara a los próximos años, TCL prevé mantener su ritmo de crecimiento en el país, gracias a la introducción de nuevas tecnologías, la ampliación de su portafolio más allá de las pantallas o dispositivos móviles, abriéndose camino en mercados como línea blanca y aire acondicionados.

