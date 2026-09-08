Los drones dejaron de ser equipos reservados para profesionales y cada vez tienen más presencia entre quienes buscan grabar viajes, paisajes o contenido para redes sociales desde el aire. La variedad de modelos también ha crecido, con opciones pequeñas que caben en una mochila y pueden grabar en alta resolución.
Pero antes de elegir uno hay una pregunta clave: ¿cuánto debe pesar un para volarlo sin registro ni licencia de piloto en México?
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La NOM establece el peso para evitar el registro y la licencia
La NOM-107-SCT3-2019 , emitida por la autoridad aeronáutica, establece que un RPAS —nombre que reciben estos sistemas de aeronaves pilotadas a distancia— queda exento del registro cuando su peso máximo de despegue es igual o menor a 250 gramos.
Hay un detalle importante: la norma toma como referencia el peso máximo de despegue, que considera elementos como batería, gimbal, cámara y sensores. Por eso, no basta con revisar únicamente el peso del dron sin accesorios.
DJI tiene varias opciones de menos de 250 gramos
DJI es especialista en este segmento y cuenta con las familias Mini, Neo y Flip, que incluyen modelos dentro del límite de peso. Entre las opciones para principiantes están:
- DJI Neo: pesa 135 gramos, despega desde la palma de la mano y graba en 4K.
- DJI Mini 4K: pesa menos de 249 gramos, tiene estabilización de tres ejes y graba en 4K Ultra HD.
- DJI Mini 3: pesa menos de 249 gramos y ofrece hasta 38 minutos de vuelo con su batería estándar.
- DJI Flip: pesa menos de 249 gramos, incorpora protectores de hélice integrados y graba en 4K a 60 fps.
Estos equipos cubren distintas necesidades, desde quienes buscan un dron sencillo para comenzar hasta quienes priorizan autonomía o calidad de grabación.
Estas son otras opciones que también cumplen con el peso
DJI no es la única marca con equipos dentro del límite. El HOVERAir X1 PROMAX pesa 193 gramos con batería y está pensado para grabación autónoma. Su cámara captura video en 8K a 30 fps o 4K a 120 fps, además de fotografías de 48 MP, con unos 16 minutos de vuelo por batería.
El Potensic Atom 4K pesa 249 gramos con batería y cuenta con gimbal físico de tres ejes, grabación en 4K a 30 fps y hasta 32 minutos de vuelo.
Otra opción es el Holy Stone HS900 Pro, también de 249 gramos, con cámara 4K UHD, estabilizador de tres ejes y una autonomía aproximada de 25 a 30 minutos.
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Por último está el FIMI X8 Mini V2, que llega a 245 gramos con la Batería Plus indicada. Graba en 4K a 30 fps, combina estabilización electrónica y mecánica y ofrece entre 31 y 37 minutos de vuelo, dependiendo de la batería.
Aunque pese menos 250g debes cuidar las restricciones
Aunque estos drones no tengan que registrarse por su peso, la NOM establece reglas para operarlos. Deben mantenerse a una altura máxima de 122 metros y a una distancia horizontal de hasta 457 metros respecto del piloto, además de permanecer siempre en línea de vista directa.
Su operación está permitida únicamente durante el día y no pueden volar a menos de 9.2 kilómetros de un aeródromo ni a menos de 0.900 kilómetros de un helipuerto, salvo que exista autorización especial.
La ventaja de estas aeronaves sobre otras disponibles en el mercado es que pueden operar sobre personas y no están obligados a utilizar el software de limitación automática de altura o distancia horizontal. Sin embargo, si se utilizan con fines comerciales o privados no comerciales, la norma exige un Seguro de Responsabilidad Civil vigente por daños a terceros.