La NOM establece el peso para evitar el registro y la licencia





(Expansión|Gemini)

La NOM-107-SCT3-2019 , emitida por la autoridad aeronáutica, establece que un RPAS —nombre que reciben estos sistemas de aeronaves pilotadas a distancia— queda exento del registro cuando su peso máximo de despegue es igual o menor a 250 gramos.

Hay un detalle importante: la norma toma como referencia el peso máximo de despegue, que considera elementos como batería, gimbal, cámara y sensores. Por eso, no basta con revisar únicamente el peso del dron sin accesorios.

DJI tiene varias opciones de menos de 250 gramos

DJI es especialista en este segmento y cuenta con las familias Mini, Neo y Flip, que incluyen modelos dentro del límite de peso. Entre las opciones para principiantes están:

- DJI Neo: pesa 135 gramos, despega desde la palma de la mano y graba en 4K.

- DJI Mini 4K: pesa menos de 249 gramos, tiene estabilización de tres ejes y graba en 4K Ultra HD.

- DJI Mini 3: pesa menos de 249 gramos y ofrece hasta 38 minutos de vuelo con su batería estándar.

- DJI Flip: pesa menos de 249 gramos, incorpora protectores de hélice integrados y graba en 4K a 60 fps.

Estos equipos cubren distintas necesidades, desde quienes buscan un dron sencillo para comenzar hasta quienes priorizan autonomía o calidad de grabación.



Estas son otras opciones que también cumplen con el peso

DJI no es la única marca con equipos dentro del límite. El HOVERAir X1 PROMAX pesa 193 gramos con batería y está pensado para grabación autónoma. Su cámara captura video en 8K a 30 fps o 4K a 120 fps, además de fotografías de 48 MP, con unos 16 minutos de vuelo por batería.

El Potensic Atom 4K pesa 249 gramos con batería y cuenta con gimbal físico de tres ejes, grabación en 4K a 30 fps y hasta 32 minutos de vuelo.

Otra opción es el Holy Stone HS900 Pro, también de 249 gramos, con cámara 4K UHD, estabilizador de tres ejes y una autonomía aproximada de 25 a 30 minutos.