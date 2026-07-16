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La evolución de DJI en México: Del dron por hobby a herramienta vital de influencers

El auge de la economía de creadores llevó a la empresa a diversificar su negocio hacia cámaras, micrófonos y estabilizadores, que hoy impulsan su crecimiento en el mercado mexicano.
jue 16 julio 2026 05:55 AM
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La evolución de DJI en México, del dron al influencer
DJI es la empresa con mejor rendimiento en la categoría de videocámaras, con una cuota de mercado del 64.7%, seguida de Panasonic y de Sony. (Cheng Xin/Getty Images)

Hace seis años, cuando una persona hablaba de la marca DJI, pensaba en cámaras en drones y tomas aéreas. La percepción cambió rápidamente y la empresa vivió una de las transformaciones más aceleradas dentro del mercado nacional hasta convertirse en una herramienta fundamental para la economía digital y la industria de los creadores de contenido.

“Notamos cambios radicales”, comenta Alan Guadarrama, comercial manager de DJI en México. “Antes teníamos solo al usuario entusiasta por drones de hobby”, pero ahora la compañía, si bien sigue siendo líder del sector de drones civiles a nivel mundial con una cuota del 70%, identificó los cambios de tendencias en la generación y consumo de información.

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La pandemia fue el punto de inflexión, señala el ejecutivo. Con el confinamiento surgió una necesidad masiva de profesionalizar la comunicación desde casa y de encontrar nuevas formas de rentabilizar las actividades personales a través de medios digitales, fue así como la marca pasó de ser un "complemento" para tomas aéreas a posicionarse como una herramienta indispensable para el ecosistema de creadores e influencers.

El interés en este mercado no es una decisión fortuita y, de hecho, los datos demuestran que la decisión fue correcta. Según datos del estudio anual de influencer marketing 2025, elaborado por Autorias Consulting, México ocupó el segundo lugar en Latinoamérica con más influencers activos, con más de 207,000 creadores.

Por otra parte, cifras del ranking de ventas de cámaras BCN, demuestran que DJI es la empresa con mejor rendimiento en la categoría de videocámaras, con una cuota de mercado del 64.7%, seguida de Panasonic (18.9%) y de Sony (11.1%). Asimismo, la empresa también lidera el sector de las cámaras de acción, posicionándose por encima de Insta360 e incluso GoPro, que inauguró este mercado.

Los accesorios para los creadores llevan la delantera sobre las cámaras en DJI

Si bien la empresa se convirtió en un referente de las cámaras para creadores, su producto principal no se ubica precisamente en este segmento. De acuerdo con Guadarrama, el artículo con mayor volumen de ventas en el país es el Osmo Mobile, un estabilizador para teléfonos cuyos precios oscilan entre los 2,500 y 4,000 pesos.

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La razón detrás de este comportamiento, señala, es que se trata de la puerta de entrada para las personas quieren entrar al ecosistema de creadores y no quieren gastar en una cámara especializada, pues utilizan la de su teléfono inteligente.

En una segunda etapa en el camino de profesionalizar su contenido, los usuarios suelen dar el salto a la línea de cámaras Osmo Pocket y a los sistemas de micrófonos, los cuales permiten generar contenido de una mayor calidad.

“Los productos enfocados a la creación de contenido fue uno de los más grandes avances para la marca. A partir de ahí definimos nuestro punto clave, que es enfocarnos en venderle una mejor imagen al creador para que pueda comunicar de manera correcta", apunta Guadarrama.

A pesar del auge de las cámaras de mano, el sector de los drones sigue siendo vital, aunque su naturaleza ha cambiado. Las familias Mini y Neo comandan las ventas gracias a que integran resolución 4K y funciones de seguimiento inteligente en cuerpos extremadamente compactos y fáciles de transportar.

Asimismo, otra vertical de negocio es la agroindustrial , en donde los drones de la empresa, de acuerdo con Jeffrey Dong, representante de ventas de DJI Agriculture para Latinoamérica, operan en más de 20 tipos de cultivos , como maíz, agave, aguacate y diferentes tipos de árboles frutales.

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