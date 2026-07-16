La evolución de DJI en México: Del dron por hobby a herramienta vital de influencers

La pandemia fue el punto de inflexión, señala el ejecutivo. Con el confinamiento surgió una necesidad masiva de profesionalizar la comunicación desde casa y de encontrar nuevas formas de rentabilizar las actividades personales a través de medios digitales, fue así como la marca pasó de ser un "complemento" para tomas aéreas a posicionarse como una herramienta indispensable para el ecosistema de creadores e influencers.

El interés en este mercado no es una decisión fortuita y, de hecho, los datos demuestran que la decisión fue correcta. Según datos del estudio anual de influencer marketing 2025, elaborado por Autorias Consulting, México ocupó el segundo lugar en Latinoamérica con más influencers activos, con más de 207,000 creadores.

Por otra parte, cifras del ranking de ventas de cámaras BCN, demuestran que DJI es la empresa con mejor rendimiento en la categoría de videocámaras, con una cuota de mercado del 64.7%, seguida de Panasonic (18.9%) y de Sony (11.1%). Asimismo, la empresa también lidera el sector de las cámaras de acción, posicionándose por encima de Insta360 e incluso GoPro, que inauguró este mercado.

Los accesorios para los creadores llevan la delantera sobre las cámaras en DJI

Si bien la empresa se convirtió en un referente de las cámaras para creadores, su producto principal no se ubica precisamente en este segmento. De acuerdo con Guadarrama, el artículo con mayor volumen de ventas en el país es el Osmo Mobile, un estabilizador para teléfonos cuyos precios oscilan entre los 2,500 y 4,000 pesos.