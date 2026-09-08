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¿Quieres un iPhone 18 Pro antes que nadie? Estas ofertas pueden terminar en una estafa

La llegada de los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max abre la puerta a falsas preventas, sorteos y pruebas anticipadas que buscan robar datos y dinero de usuarios en México.
mar 08 septiembre 2026 01:00 PM
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Logo de Apple en el interior de una tienda de la marca
Una falsa preventa del iPhone 18 Pro puede llevar a los usuarios a sitios fraudulentos para robar sus datos personales, financieros o su dinero.
 (Foto: tang90246/Getty Images)

Si la promesa de tener un iPhone 18 Pro antes que el resto te parece demasiado buena para dejarla pasar, primero debes revisar dónde haces clic, pues la expectativa por los nuevos teléfonos de Apple ya sirve como gancho para campañas de phishing que ofrecen supuestas preventas, sorteos y programas para probar los dispositivos antes de su lanzamiento.

Kaspersky alertó sobre estas estafas a pocas horas del evento en el que se espera la presentación de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los ciberdelincuentes pueden utilizar estas falsas oportunidades para llevar a los usuarios a sitios fraudulentos, obtener sus datos personales y financieros o convencerlos de realizar pagos.

El riesgo cobra mayor relevancia en México, donde el phishing mantiene una alta incidencia. Según cifras de Kaspersky, durante el último año se registraron en promedio 987,000 ataques al día en el país.

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El iPhone 17 ya dejó una pista

La llegada de la nueva generación no representa el primer intento de explotar el interés por los teléfonos de Apple. Después de la presentación del iPhone 17, en septiembre de 2025, Kaspersky detectó campañas fraudulentas con falsas preventas, sorteos y supuestos programas para convertirse en “usuarios de prueba”.

El objetivo de esas campañas consistía en conseguir datos personales y financieros o inducir a las víctimas a realizar pagos.

Ahora, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max se usan como gancho para ofrecer la posibilidad de conseguir uno antes que nadie, recibirlo gratis o probarlo antes de su salida oficial puede resultar especialmente atractiva para los usuarios que esperan los nuevos modelos. De acuerdo con Kaspersky, esa mezcla de novedad, exclusividad y urgencia también puede facilitar el trabajo de los estafadores.

Una de las trampas puede presentarse como una convocatoria para convertirse en “usuario de prueba”. La oferta promete acceso anticipado al nuevo iPhone a cambio de algunos datos de contacto, una dirección de envío y el pago de una supuesta tarifa de entrega, pero el teléfono nunca llega.

Además de perder el dinero del supuesto envío, la víctima puede entregar información que después termine en bases de datos usadas para spam o nuevas campañas de phishing dirigido.

“Los ciberdelincuentes no necesitan inventar una nueva técnica cada año, les basta con encontrar un nuevo motivo para que las personas bajen la guardia”, explicó María Isabel Manjarrez, analista senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

La especialista señala que los lanzamientos con gran expectativa crean el escenario ideal para este tipo de engaños: la urgencia por comprar un producto, la ilusión de ganar un premio o la posibilidad de probarlo antes que los demás puede hacer que una página falsa parezca legítima.

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Cómo evitar una estafa por el iPhone 18 Pro

Que una página tenga el logotipo de Apple, fotografías del iPhone o un diseño profesional no garantiza que sea legítima. Kaspersky recomienda revisar con cuidado la dirección web y detectar dominios con letras modificadas, palabras adicionales o cambios pequeños que imiten una página oficial.

Ante cualquier duda, lo más seguro es evitar el enlace y entrar directamente al sitio o aplicación oficial.

También conviene desconfiar de mensajes que presionan para tomar una decisión inmediata. Frases como “últimas unidades”, “acceso exclusivo”, “ganaste un premio” o “confirma ahora” buscan provocar una reacción rápida.

Si además de la urgencia el mensaje pide contraseñas, datos bancarios, códigos de verificación o un pago para recibir un supuesto premio, la recomendación es detenerse y comprobar la promoción por otro canal.

Los datos personales tampoco deberían funcionar como moneda de cambio para recibir un supuesto regalo. Kaspersky recomienda considerar como una señal de alerta cualquier concurso que solicite desde el inicio información como el nombre, datos de tarjeta o dirección.

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