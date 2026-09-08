El iPhone 17 ya dejó una pista

La llegada de la nueva generación no representa el primer intento de explotar el interés por los teléfonos de Apple. Después de la presentación del iPhone 17, en septiembre de 2025, Kaspersky detectó campañas fraudulentas con falsas preventas, sorteos y supuestos programas para convertirse en “usuarios de prueba”.

El objetivo de esas campañas consistía en conseguir datos personales y financieros o inducir a las víctimas a realizar pagos.

Ahora, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max se usan como gancho para ofrecer la posibilidad de conseguir uno antes que nadie, recibirlo gratis o probarlo antes de su salida oficial puede resultar especialmente atractiva para los usuarios que esperan los nuevos modelos. De acuerdo con Kaspersky, esa mezcla de novedad, exclusividad y urgencia también puede facilitar el trabajo de los estafadores.

Una de las trampas puede presentarse como una convocatoria para convertirse en “usuario de prueba”. La oferta promete acceso anticipado al nuevo iPhone a cambio de algunos datos de contacto, una dirección de envío y el pago de una supuesta tarifa de entrega, pero el teléfono nunca llega.

Además de perder el dinero del supuesto envío, la víctima puede entregar información que después termine en bases de datos usadas para spam o nuevas campañas de phishing dirigido.

“Los ciberdelincuentes no necesitan inventar una nueva técnica cada año, les basta con encontrar un nuevo motivo para que las personas bajen la guardia”, explicó María Isabel Manjarrez, analista senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

La especialista señala que los lanzamientos con gran expectativa crean el escenario ideal para este tipo de engaños: la urgencia por comprar un producto, la ilusión de ganar un premio o la posibilidad de probarlo antes que los demás puede hacer que una página falsa parezca legítima.