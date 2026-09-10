Una computadora propia para la IA

Para hacer posible este tipo de acciones, Meta desarrolló una infraestructura específica llamada Muse Secure VM. Se trata de una máquina virtual dedicada en la nube que aloja al agente y los datos del usuario, con su propio navegador y mecanismos destinados a mantener aislada su actividad.

La compañía también desarrolló un segundo agente, llamado Sentinel, que supervisa lo que Muse intenta hacer fuera de esa máquina virtual. Antes de permitir una acción que no esté contemplada dentro de las autorizaciones establecidas, Sentinel puede solicitar la aprobación del usuario. La arquitectura busca reducir riesgos como las llamadas prompt injections, ataques que intentan manipular a un agente mediante instrucciones ocultas en páginas web u otros contenidos.

Meta afirma que Muse tampoco tiene acceso directo a las contraseñas ni a los métodos de pago del usuario. Las credenciales se almacenan de manera segura para que el agente pueda utilizarlas sin tener que conocerlas. Además, las personas pueden decidir qué servicios conectar y qué permisos otorgarle a Muse, así como desconectarlos posteriormente.

En el caso de las compras, Meta se apoya en una infraestructura de Stripe llamada Link. Esta genera un número de tarjeta de un solo uso para que el agente pueda completar una transacción sin introducir los datos financieros reales del usuario directamente en internet.





Muse no quiere que aprendas a usarlo

Otra de las apuestas de Meta es que Muse no requiera conocimientos técnicos. La compañía asegura que el agente fue diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo mediante instrucciones en lenguaje natural.

El usuario puede darle un objetivo y dejar que el sistema determine los pasos necesarios para cumplirlo. Esto incluye tareas como enviar correos electrónicos, reservar viajes, comprar productos o incluso ayudar a vender un automóvil.

Además, cada Muse puede personalizarse con un nombre, decidir cómo se comunica y modificar su apariencia. El agente también puede recordar información relevante de conversaciones anteriores y utilizarla posteriormente para hacer sugerencias o ejecutar tareas.

