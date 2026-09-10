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Meta lanza Muse, una IA que puede entrar a tus apps y actuar en tu nombre

El nuevo agente de Meta no se limita a responder preguntas, puede navegar por internet, conectarse a tus aplicaciones y ejecutar tareas en tu nombre.
jue 10 septiembre 2026 04:00 PM
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Captura de pantalla a Muse de Meta
La compañía asegura que el agente fue diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo mediante instrucciones en lenguaje natural. (Foto: Meta )

Hasta ahora, buena parte de la inteligencia artificial ha funcionado bajo una lógica en la que el usuario pide y la herramienta responde. La promesa de los agentes de IA es cambiar esa dinámica para que una persona pueda delegar una tarea completa y dejar que el sistema decida qué pasos seguir para realizarla.

Meta se suma a esta apuesta con Muse, un agente de IA personal que puede navegar por internet, conectarse con aplicaciones y servicios y realizar acciones en nombre del usuario. El sistema puede encargarse de tareas como enviar correos, hacer compras o gestionar reservaciones y, de acuerdo con la compañía, continuar trabajando aunque el usuario cierre la aplicación.

Por ejemplo, Muse puede tomar una receta que una persona guardó en Instagram, convertirla en una lista de compras, proponer un menú para una cena y recordar las restricciones alimentarias de los invitados antes de enviar las invitaciones.

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Una computadora propia para la IA

Para hacer posible este tipo de acciones, Meta desarrolló una infraestructura específica llamada Muse Secure VM. Se trata de una máquina virtual dedicada en la nube que aloja al agente y los datos del usuario, con su propio navegador y mecanismos destinados a mantener aislada su actividad.

La compañía también desarrolló un segundo agente, llamado Sentinel, que supervisa lo que Muse intenta hacer fuera de esa máquina virtual. Antes de permitir una acción que no esté contemplada dentro de las autorizaciones establecidas, Sentinel puede solicitar la aprobación del usuario. La arquitectura busca reducir riesgos como las llamadas prompt injections, ataques que intentan manipular a un agente mediante instrucciones ocultas en páginas web u otros contenidos.

Meta afirma que Muse tampoco tiene acceso directo a las contraseñas ni a los métodos de pago del usuario. Las credenciales se almacenan de manera segura para que el agente pueda utilizarlas sin tener que conocerlas. Además, las personas pueden decidir qué servicios conectar y qué permisos otorgarle a Muse, así como desconectarlos posteriormente.

En el caso de las compras, Meta se apoya en una infraestructura de Stripe llamada Link. Esta genera un número de tarjeta de un solo uso para que el agente pueda completar una transacción sin introducir los datos financieros reales del usuario directamente en internet.

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Muse no quiere que aprendas a usarlo

Otra de las apuestas de Meta es que Muse no requiera conocimientos técnicos. La compañía asegura que el agente fue diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo mediante instrucciones en lenguaje natural.

El usuario puede darle un objetivo y dejar que el sistema determine los pasos necesarios para cumplirlo. Esto incluye tareas como enviar correos electrónicos, reservar viajes, comprar productos o incluso ayudar a vender un automóvil.

Además, cada Muse puede personalizarse con un nombre, decidir cómo se comunica y modificar su apariencia. El agente también puede recordar información relevante de conversaciones anteriores y utilizarla posteriormente para hacer sugerencias o ejecutar tareas.

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¿Cuándo estará disponible?

Muse comenzó su lanzamiento en Estados Unidos para usuarios mayores de 18 años y está disponible en iOS, Android y a través de Muse.ai. También puede utilizarse mediante WhatsApp y Meta adelantó que llegará próximamente a sus gafas inteligentes.

El acceso básico es gratuito, mientras que Meta ofrecerá planes de suscripción para quienes necesiten una mayor capacidad de uso. Por ahora, la compañía no ha anunciado una fecha para su llegada a México.

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Meta Inteligencia artificial

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