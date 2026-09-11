Cómo ganar dinero con tus videos en Spotify: Requisitos y detalles del nuevo programa en México

La propuesta no sustituye las formas de monetización que ya utilizan los podcasters, sino que suma nuevas fuentes de ingresos al negocio que los creadores ya construyeron, de acuerdo con lo explicado por Spotify durante la presentación del programa en Ciudad de México.

The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) estima que durante 2025, 77.4 millones de internautas en el país consumieron música, podcasts o audiolibros mediante plataformas digitales, equivalente a 80.1% de los usuarios de internet. De ese universo, 14.3 millones tenían una suscripción de paga activa, un crecimiento anual de 2.9%.

Spotify señala que el mercado mexicano de podcasts casi se ha triplicado en cinco años, con un crecimiento de 196%, y el consumo mensual de este formato aumentó más de 80% en el último año.

The Ciu identifica una mayor competencia entre las plataformas de audio. Spotify concentró 65% de las suscripciones de paga durante 2025, por debajo del 70.8% registrado un año antes. Apple Music alcanzó 14%, Amazon Music 11% y YouTube Music 7.1%.

¿Cómo podrán ganar dinero los creadores?

El Spotify Partner Program plantea tres fuentes principales de ingresos: publicidad automatizada, patrocinios vendidos por los propios creadores y una nueva vía denominada Premium Video Revenue.

Esta última es la novedad que llega con el programa a México. Los creadores participantes podrán generar ingresos cuando los usuarios Premium escuchen, vean o interactúen con sus contenidos en video dentro de Spotify.

La plataforma busca así que los creadores puedan aprovechar el crecimiento del video sin tener que abandonar los modelos que ya utilizan para monetizar sus audiencias.

El crecimiento del video es uno de los motivos centrales detrás de la expansión del programa. Actualmente, más de 500 millones de usuarios han reproducido un videopodcast en Spotify, según los datos compartidos durante el evento.

¿Quién puede entrar al programa?

Los creadores elegibles deberán cumplir con ciertos requisitos: tener al menos tres episodios publicados en la plataforma, más de 1,000 personas escuchando o viendo su contenido durante los últimos 30 días y al menos 2,000 horas de consumo.