¿Esta nueva visión del negocio cambia la experiencia del usuario que busca sonido de alta finalidad en los productos de Sonos? No del todo, porque si bien mantendrá dicha característica, la empresa también pretende entregar una experiencia de conectividad con las plataformas de música de los usuarios y con sus actividades cotidianas a través de las Inteligencias Artificiales que ya conocen.

Al hablar de sistema operativo, Sid Patel, vicepresidente de software de Sonos, se "refiere a todo el marco completo que conecta el hardware, los servicios, las experiencias y, por supuesto, la base de software sobre la cual se construyen los productos de Sonos", detalla en una entrevista exclusiva con Expansión.

En ese sentido, la empresa anunció Sonos 27, el núcleo informático detrás de esta evolución que permite hacer que el hardware no sea estático, sino que se mantenga vigente e incluso mejore a pesar del tiempo, una decisión poco habitual en la industria actual, que apuesta por combatir la obsolescencia programada, como en los nuevos audífonos Ace Ultra, algo que respaldan los datos, pues según información de la empresa, más del 80% de todos los productos que Sonos ha vendido desde su fundación en 2002 continúan activos y en uso dentro de la red de sus clientes.

"Nuestro nuevo sistema hace que tus altavoces mejoren con el tiempo. El sistema operativo mejora y estas funciones se desbloquean para los usuarios de muchas maneras diferentes, o tal vez en objetos que ya poseen", dice Patel.

La decisión de Sonos sobre migrar a un modelo centrado en el software, además, ocurre en un mercado muy competido. De acuerdo con datos de Grand View Research, el mercado global de altavoces inteligentes alcanzará más de 18,000 millones de dólares en 2026, dominado en volumen por gigantes como Amazon (Alexa) o Google, por lo que la estrategia de Sonos busca diferenciarse y seguir capturando el valor del segmento “premium” del audio para el hogar”.