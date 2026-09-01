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Sonos deja de ser solo bocinas: su nuevo negocio ahora compite con Amazon y Google

La empresa lanzó 'Sonos 27, un sistema operativo que permite actualizar equipos antiguos con agentes de IA para diferenciarse en el segmento premium de audio.
mar 01 septiembre 2026 02:00 PM
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Imagen de dos usuarios utilizando los audífonos Sonos Ace Ultra en color blanco.
La apuesta de la empresa por el software también tiene la intención de competir en una industria de audio en la que gigantes como Amazon o Google dominan, pero con una diferenciación en el segmento premium (Foto: Cortesía Sonos.)

Las empresas no se pueden quedar estáticas, necesitan renovar sus propuestas para competir en un entorno de mayor competencia. Sonos es consciente de ello y esa es la razón por la que transformó su negocio e identidad de marca, con el fin de dejar de ser solo una empresa de bocinas y convertirse en un desarrollador especializado en sistemas operativos de audio integrales, que incluyen tanto sus dispositivos junto a una nueva experiencia tecnológica.

"Durante muchos años, la gente nos ha visto como una compañía de altavoces”, explica Daniel Montaño, director senior de desarrollo de negocios internacionales de la empresa a Expansión, quien tiene claro el cambio en su filosofía corporativa. “Pero lo que realmente somos es un sistema operativo de audio que te permite crear la experiencia de sonido para tu hogar".

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¿Esta nueva visión del negocio cambia la experiencia del usuario que busca sonido de alta finalidad en los productos de Sonos? No del todo, porque si bien mantendrá dicha característica, la empresa también pretende entregar una experiencia de conectividad con las plataformas de música de los usuarios y con sus actividades cotidianas a través de las Inteligencias Artificiales que ya conocen.

Al hablar de sistema operativo, Sid Patel, vicepresidente de software de Sonos, se "refiere a todo el marco completo que conecta el hardware, los servicios, las experiencias y, por supuesto, la base de software sobre la cual se construyen los productos de Sonos", detalla en una entrevista exclusiva con Expansión.

En ese sentido, la empresa anunció Sonos 27, el núcleo informático detrás de esta evolución que permite hacer que el hardware no sea estático, sino que se mantenga vigente e incluso mejore a pesar del tiempo, una decisión poco habitual en la industria actual, que apuesta por combatir la obsolescencia programada, como en los nuevos audífonos Ace Ultra, algo que respaldan los datos, pues según información de la empresa, más del 80% de todos los productos que Sonos ha vendido desde su fundación en 2002 continúan activos y en uso dentro de la red de sus clientes.

"Nuestro nuevo sistema hace que tus altavoces mejoren con el tiempo. El sistema operativo mejora y estas funciones se desbloquean para los usuarios de muchas maneras diferentes, o tal vez en objetos que ya poseen", dice Patel.

La decisión de Sonos sobre migrar a un modelo centrado en el software, además, ocurre en un mercado muy competido. De acuerdo con datos de Grand View Research, el mercado global de altavoces inteligentes alcanzará más de 18,000 millones de dólares en 2026, dominado en volumen por gigantes como Amazon (Alexa) o Google, por lo que la estrategia de Sonos busca diferenciarse y seguir capturando el valor del segmento “premium” del audio para el hogar”.

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Inteligencia Artificial abierta en los sistemas de audio Sonos

Otra de las decisiones destacadas de Sonos en esta evolución es que busca distanciarse de los ecosistemas cerrados tradicionales mediante una apuesta por la interoperabilidad y la libertad del usuario en el ámbito de la Inteligencia Artificial.

"Al igual que construimos una plataforma para servicios de música durante los últimos 20 años —donde más de 100 servicios de música se conectan a nuestro sistema para dar elección al consumidor—, construimos otra infraestructura de conexión para agentes, ya que creemos que el mundo futuro de la IA es a través de ellos", afirma Patel sobre la visión de la empresa.

En este sentido, Sonos 27 expandió su plataforma abierta para ofrecer a los oyentes la opción de controlar su sistema con cualquier IA que prefieran, en lugar de obligarlos a usar una plataforma exclusiva. Como parte de ello incluyó Sonos 27mcp (Model Context Protocol), un estándar de la industria de la IA, donde los usuarios pueden conectar sus sistemas a herramientas externas como Gemini, ChatGPT o Claude para que el usuario controle su música agrupando habitaciones o escribiendo comandos directamente en su herramienta de IA de uso diario.

"Si eres un usuario de Gemini, de ChatGPT o de Anthropic, y usas esas herramientas en tu teléfono inteligente todo el día, ahora podrás conectar tu sistema Sonos a ellas”, explica Patel. “Si me siento y quiero escribir 'reproduce algo de música en mi cocina y agruparla también con mi habitación', puedo simplemente escribir esas palabras y el sistema lo hará automáticamente".

Aunque soportan IAs de terceros, Patel resalta que Sonos creó su propio modelo de lenguaje a gran escala, personalizado y entrenado específicamente para entender la distribución física del hogar, los hábitos de escucha y las necesidades de un usuario dentro de su sistema de audio.

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Toda esta interactividad física y lógica entre los dispositivos se orquesta bajo el paraguas de Sonos Fabric, el término oficial que la empresa le dio a la red de conectividad inalámbrica propietaria que mantiene cohesionados todos sus altavoces para generar un mejor sonido envolvente y la cual se basa en el dato de que la marca registra un promedio de 4.3 dispositivos conectados por cada hogar.

Una nueva aplicación que escuchó las quejas de los usuarios

En mayo de 2024, la empresa lanzó un rediseño de su aplicación para teléfonos que generó controversia por fallos de conectividad y dependencia a la nube, pérdidas de funciones básicas o incluso una interfaz caótica y de lento rendimiento, algo en lo que pusieron atención, señala Patel tanto para los dispositivos iOS como para Android.

Y es que el fallo del rediseño no fue un tropiezo menor, le costó a la compañía una caída de casi el 30% en el valor de sus acciones en los meses posteriores e incluso obligó a los directivos a posponer el lanzamientos de algunos productos. De hecho, en reportes de trimestres pasados, Sonos reveló que se vio obligada a destinar entre 20 y 30 millones de dólares exclusivamente a reparar el software, restaurar funciones y atender el descontento de los usuarios.

"Sabíamos que la navegación era un problema crítico en la aplicación anterior, por lo que hemos vuelto a un diseño de navegación tradicional”, comenta en referencia a su esfuerzo por reparar la relación con su base de usuarios más leales, el cual se basó en llevar a cabo un trabajo de análisis y monitoreo en plataformas comunitarias como Reddit para solventar los errores de diseño de las interfaces previas y enfatizar las mejoras visuales y funcionales.

De cara al futuro a corto plazo, la firma anunció que durante el otoño continuará nutriendo su software con herramientas destinadas a la monitorización del estado del sistema, el cual además educará e informará a los usuarios sobre posibles problemas de congestión de red internet en hogares saturados con múltiples dispositivos inteligentes, sugiriendo medidas preventivas para preservar la estabilidad de la música.

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Bocinas Gadgets - hogar

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