“Creo que podemos crecer 70%”: la contundente previsión de Jensen Huang para Nvidia

Durante la conferencia Goldman Sachs Communacopia & Technology, Jensen Huang aseguró que muchas personas creen que Nvidia solo “construye chips”, cuando en realidad su negocio es mucho más amplio.

Como muestra de ello, el empresario agregó que Nvidia inventó las GPU que antes se vendían a gran escala para videojuegos de PC. Sin embargo, hoy un solo sistema de GPU ya no cuesta 399 dólares, sino que puede llegar hasta los 8.9 millones de dólares. “Esa es una sola GPU conectada con NVLink, de dos millones de partes, ¿correcto?, 250,000 kilovatios. Eso es una GPU y nosotros enviamos miles de esas”, mencionó el directivo.

La demanda del sistema de supercomputación diseñado para inteligencia artificial (una configuración que combina 36 CPU Grace con 72 GPU Blackwell) ha registrado un crecimiento de ventas del 27% mes a mes. No obstante, el CEO no se limitó a las cifras actuales y aprovechó la oportunidad para reiterar las perspectivas de ingresos de la compañía para el próximo año, asegurando que las ventas podrían aumentar hasta un 70%.

“Creo que podríamos alcanzar un crecimiento del 70% año tras año, estamos seguros de esto”, afirmó Huang. De acuerdo con el portal de análisis tecnológico Atlabyte, Nvidia podría terminar su año fiscal con 400,000 millones de dólares en ganancias, por lo que esta proyección significaría alcanzar hasta 680,000 millones el próximo año.

¿Qué lo hace estar tan seguro?

Como aseguró Huang, Nvidia no solo vende los chips que sostienen el auge de la IA, su participación está en prácticamente toda la cadena, desde los fabricantes de memoria hasta los centros de datos y las startups. El directivo aseguró que fabricantes de equipos, proveedores de nube, operadores de centros de datos y empresas nativas de IA mantienen comunicación con Nvidia por lo que, esta visibilidad permite a la compañía calcular la demanda futura de sus procesadores y proyectar un el crecimiento de 70% en sus ingresos durante el año fiscal 2028, frente al 44% que anticipaban los analistas antes de su último reporte, de acuerdo con S&P Global Market Intelligence ..

“Seguimos cada gigawatt de terreno, energía y construcción en todo el mundo, literalmente todo lo que hay en el planeta”, afirmó Huang.