Jensen Huang, fundador de Nvidia, prevé un “gran crecimiento” para la compañía durante todo el fin del próximo año, incluso de cara a la crisis de semiconductores que atraviesa el mercado y que empresas como Amazon, Microsoft y Google, a las que proveen de insumos, comenzaron a construir sus propios productos para hacer crecer su infraestructura de inteligencia artificial.
“Creo que podemos crecer 70%”: la contundente previsión de Jensen Huang para Nvidia
Durante la conferencia Goldman Sachs Communacopia & Technology, Jensen Huang aseguró que muchas personas creen que Nvidia solo “construye chips”, cuando en realidad su negocio es mucho más amplio.
Como muestra de ello, el empresario agregó que Nvidia inventó las GPU que antes se vendían a gran escala para videojuegos de PC. Sin embargo, hoy un solo sistema de GPU ya no cuesta 399 dólares, sino que puede llegar hasta los 8.9 millones de dólares. “Esa es una sola GPU conectada con NVLink, de dos millones de partes, ¿correcto?, 250,000 kilovatios. Eso es una GPU y nosotros enviamos miles de esas”, mencionó el directivo.
La demanda del sistema de supercomputación diseñado para inteligencia artificial (una configuración que combina 36 CPU Grace con 72 GPU Blackwell) ha registrado un crecimiento de ventas del 27% mes a mes. No obstante, el CEO no se limitó a las cifras actuales y aprovechó la oportunidad para reiterar las perspectivas de ingresos de la compañía para el próximo año, asegurando que las ventas podrían aumentar hasta un 70%.
“Creo que podríamos alcanzar un crecimiento del 70% año tras año, estamos seguros de esto”, afirmó Huang. De acuerdo con el portal de análisis tecnológico Atlabyte, Nvidia podría terminar su año fiscal con 400,000 millones de dólares en ganancias, por lo que esta proyección significaría alcanzar hasta 680,000 millones el próximo año.
¿Qué lo hace estar tan seguro?
Como aseguró Huang, Nvidia no solo vende los chips que sostienen el auge de la IA, su participación está en prácticamente toda la cadena, desde los fabricantes de memoria hasta los centros de datos y las startups. El directivo aseguró que fabricantes de equipos, proveedores de nube, operadores de centros de datos y empresas nativas de IA mantienen comunicación con Nvidia por lo que, esta visibilidad permite a la compañía calcular la demanda futura de sus procesadores y proyectar un el crecimiento de 70% en sus ingresos durante el año fiscal 2028, frente al 44% que anticipaban los analistas antes de su último reporte, de acuerdo con S&P Global Market Intelligence ..
“Seguimos cada gigawatt de terreno, energía y construcción en todo el mundo, literalmente todo lo que hay en el planeta”, afirmó Huang.
La previsión llega después de que Nvidia reportó ingresos trimestrales por 96,200 millones de dólares, 106% más que un año antes. Además, el negocio de centros de datos aportó 89,000 millones, un crecimiento anual de 117%, según los resultados financieros de la empresa .
“Cada laboratorio puede utilizar nuestra tecnología”, dijo Huang, al mencionar que los procesadores de Nvidia sirven para ejecutar modelos desarrollados por OpenAI, Anthropic y Google, además de sistemas de pesos abiertos. “Somos una plataforma fundamental del ecosistema y de la industria de IA”.
Pero el aumento en ventas y chips genera también preocupación: las operaciones puedan hacer crecer artificialmente la demanda o trasladar parte del riesgo financiero hacia el proveedor, una práctica similar apareció durante la expansión de las telecomunicaciones a finales de la década de 1990, cuando fabricantes como Lucent Technologies financiaron a clientes que posteriormente adquirían sus equipos.
Huang rechazó que Nvidia esté sosteniendo sus propias ventas. “No es circular porque ponemos una pequeña cantidad de dinero y regresa mucho más”, respondió. El empresario también mencionó que, por cada dólar invertido, la compañía recibe hasta 100 dólares en el negocio.
Nvidia también anunció alianzas con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para movilizar más de 500,000 millones de dólares de capital de terceros destinado a infraestructura de inteligencia artificial.
El contraste con México es amplio, pues el país invirtió alrededor de 33,000 millones de pesos, 1,891 millones de dólares, en infraestructura, software y servicios relacionados con IA durante el mismo año, de acuerdo con IDC. Esto significa que buena parte del ecosistema mexicano depende de la infraestructura proporcionada por empresas estadounidenses y de los chips diseñados por Nvidia.
Por ahora, la expansión de nuevos modelos, centros de datos y startups mantiene a Nvidia en una posición privilegiada: vende la infraestructura, participa en su financiamiento y recibe información de prácticamente todos los actores que la construyen pero la duda es si esa visibilidad confirma una demanda sostenible o si refleja un mercado en el que el dinero y los chips todavía circulan entre las mismas empresas.