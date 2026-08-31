Bill Gates pide 'guardar' trabajos para humanos y acuña el término 'Human Reserved'

“IA, el mayor igualador de la historia o la peor injusticia”: Bill Gates

El magnate reconoció la importancia de la IA como una herramienta que se convertirá en el mayor igualador de la historia, o bien en la “peor fuente de injusticia”.

“El desafío es monumental”, aseguró, recalcando cuáles son los riesgos que esta herramienta puede representar para el mercado laboral.

“¿Cómo utilizaremos esta tecnología para construir un mundo más justo y evitar que amplíe la brecha entre ricos y pobres? ¿Cómo protegeremos a las personas más vulnerables de los daños causados por la inteligencia artificial, incluidas aquellas que pierden su sustento y la sensación de tener el control sobre su futuro?”, cuestionó el fundador de Microsoft.

Además, aseguró que la prioridad de la humanidad debería ser responder a estas preguntas, y recalcó que si se toman las medidas adecuadas, la IA puede convertirse en una herramienta positiva para el beneficio de todos.

Bill Gates lamenta falta de regulación de la IA

El también filántropo lamentó que en este momento de la historia, no sea una prioridad la regulación de la IA, pues aseguró que hasta ahora, ni líderes, expertos y comunidades afronten los desafíos que trajo consigo la IA.

“No existe ningún plan para facilitar la transición a la era de la IA”, adviritió.

Además, advirtió que una de las principales razones es porque hasta el momento, los analistas subestiman el alcance que podría tener la IA, y esto se debe a diferentes factores, como que todavía cometen errores, pero recordó que en los últimos años, los modelos se han perfeccionado de tal forma que pueden resolver juegos de Sudoku o deletrear palabras con presición.

“El problema de la fiabilidad se está solucionando rápidamente, ya que los investigadores están creando modelos que pueden verificar su propio trabajo y mejorarlo. Pronto serán sustancialmente mejores que los humanos en muchas tareas”, señaló Gates.

Añadió que otra de las razones por las que se subestima a las IA es porque “los efectos de innovaciones resultan engañosas”, pues explicó que cuando surgieron las computadoras personales se necesitaron aproximadamente 20 años para cambiar la forma de trabajar de las personas e integrarlas en procesos laborales.

La gran diferencia con la IA, es que utiliza los dispositivos que ya conocemos y utiliza el lenguaje natural, por lo que no es necesario adaptarnos a ella, sino que ella se adapta a nosotros.