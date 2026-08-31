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Bill Gates pide 'guardar' trabajos para humanos y acuña el término 'Human Reserved'

El magnate y fundador de Microsoft expresó sus preocupaciones sobre el crecimiento de las herramientas de IA en la actualidad.
lun 31 agosto 2026 12:36 PM
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Bill Gates, fundador de Microsoft.
El fundador de Microsoft advirtió sobre múltiples riesgos por el uso de herramientas de IA. (Leon Neal/Getty Images)

Bill Gates , fundador de Microsoft, se pronunció a favor de que se preserven trabajos para las personas y acuñó el término “Human reserved”, o “reservado para humanos”, en medio de la rápida evolución que vive la inteligencia artificial (IA).

El empresario y filántropo publicó a través de su blog personal el ensayo “The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical” , traducido como “La turbulenta era de la IA está aquí. Las decisiones que hacemos ahora son críticas”, en el que advirtió sobre las decisiones corporativas que están comenzando a priorizar este tipo de tecnología sobre las personas.

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“IA, el mayor igualador de la historia o la peor injusticia”: Bill Gates

El magnate reconoció la importancia de la IA como una herramienta que se convertirá en el mayor igualador de la historia, o bien en la “peor fuente de injusticia”.

“El desafío es monumental”, aseguró, recalcando cuáles son los riesgos que esta herramienta puede representar para el mercado laboral.

“¿Cómo utilizaremos esta tecnología para construir un mundo más justo y evitar que amplíe la brecha entre ricos y pobres? ¿Cómo protegeremos a las personas más vulnerables de los daños causados por la inteligencia artificial, incluidas aquellas que pierden su sustento y la sensación de tener el control sobre su futuro?”, cuestionó el fundador de Microsoft.

Además, aseguró que la prioridad de la humanidad debería ser responder a estas preguntas, y recalcó que si se toman las medidas adecuadas, la IA puede convertirse en una herramienta positiva para el beneficio de todos.

Bill Gates lamenta falta de regulación de la IA

El también filántropo lamentó que en este momento de la historia, no sea una prioridad la regulación de la IA, pues aseguró que hasta ahora, ni líderes, expertos y comunidades afronten los desafíos que trajo consigo la IA.

“No existe ningún plan para facilitar la transición a la era de la IA”, adviritió.

Además, advirtió que una de las principales razones es porque hasta el momento, los analistas subestiman el alcance que podría tener la IA, y esto se debe a diferentes factores, como que todavía cometen errores, pero recordó que en los últimos años, los modelos se han perfeccionado de tal forma que pueden resolver juegos de Sudoku o deletrear palabras con presición.

“El problema de la fiabilidad se está solucionando rápidamente, ya que los investigadores están creando modelos que pueden verificar su propio trabajo y mejorarlo. Pronto serán sustancialmente mejores que los humanos en muchas tareas”, señaló Gates.

Añadió que otra de las razones por las que se subestima a las IA es porque “los efectos de innovaciones resultan engañosas”, pues explicó que cuando surgieron las computadoras personales se necesitaron aproximadamente 20 años para cambiar la forma de trabajar de las personas e integrarlas en procesos laborales.

La gran diferencia con la IA, es que utiliza los dispositivos que ya conocemos y utiliza el lenguaje natural, por lo que no es necesario adaptarnos a ella, sino que ella se adapta a nosotros.

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Bill Gates impulsa trabajos “Reservados para humanos”

Debido a la complejidad y al rápido avance de la IA, Bill Gates hizo énfasis en que algunos puestos de trabajo se deben mantener como “reservados para humanos”, debido a que, por su complejidad, no podrían ser ejecutados por herramientas tecnológicas.

Gates recordó a su padre, quien falleció en 2020 por Alzheimer, y que en sus últimos días recibió atención médica de parte de cuidadores que lograban entenderlo cuando él ya no podía comunicarse.

“Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con ese increíble grupo de profesionales. La atención que le brindaron a mi padre fue insustituiblemente humana, ningún robot debería o podría haberlo hecho”, aseguró.

Además del factor humano, Gates recalcó la importancia de reservar determinados puestos exclusivamente para humanos por el factor económico, especialmente para aquellas personas que no podrían encontrar un nuevo empleo con facilidad.

El fundador de Microsoft también recalcó que existen trabajos que requieren del tacto humano para poder ejecutarse, como lo es el de un médico o especialista de la salud que debe dar la noticia a alguien de que padece una enfermedad terminal.

“No hay razón técnica por la que no pueda hacerlo, pero no debería”, aseguró.

También dijo que el concepto “reservado para humanos” puede evolucionar con el tiempo, por lo que debe considerarse la posibilidad de reservar algunos puestos de trabajo por ahora e implementar paulatinamente las herramientas de IA dentro de los próximos años o décadas.

Expuso el caso de la educación o la salud mental, donde habrán seres humanos a cargo, pero podrían contar con el apoyo tecnológico para ampliar sus capacidades de atención y servicio.

Bill Gates sostiene objetos en un espacio exterior.
Bill Gates aseguró que algunos puestos de trabajo deben mantenerse exclusivamente para que sean ocupados por humanos. (Kevin Dietsch/Getty Images)

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Gates advierte por riesgos de la IA en relaciones humanas

El magnate advirtió que más allá del entorno económico y laboral, la IA también podría empezar a convertirse en factor en el desarrollo de relaciones humanas.

Recordó que en su juventud le costaba trabajo desenvolverse con otras personas, pero los consejos que le dio su madre hasta la fecha le ayudan a relacionarse con terceros, algo que ve difícil en la era de la IA.

“(Las IA) se comunican contigo de manera que te sientas cómodo, no te obligan a salir de tu zona de confort. Esto les da el potencial de volverse altamente adictivos y de privarnos de las lecciones que aprendemos al interactuar con otras personas”, señaló.

Gates reconoció que en este rubro, la evidencia aún es escasa y contradictoria, pero que existen indicios que deberían generar preocupación, pues existen estudios que han encontrado relación entre el uso de IA con círculos sociales más pequeños.

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Bill Gates Inteligencia artificial

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