¿Por qué tardan tanto en atenderte? El wifi de los hospitales es un factor de vida o muerte

Por ejemplo, una acumulación recurrente de personas en una sala de espera o área administrativa puede ser una señal para revisar qué ocurre en ese punto. También permite identificar los horarios de mayor demanda y contrastarlos con los recursos disponibles, como personal, espacios y capacidad de atención.

“Comprender tiempos de espera, niveles de ocupación y recorridos ayuda a optimizar recursos y a ofrecer una mejor experiencia para pacientes, acompañantes y colaboradores”, señaló Yassef Lotina, CEO de Datawifi.

Pero para que los hospitales puedan utilizar esta información necesitan primero contar con una infraestructura capaz de sostener el creciente número de dispositivos y servicios digitales que ya forman parte de la atención.

De acuerdo con un análisis de Datawifi, 65% de los hospitales en América Latina carece de redes wifi robustas para soportar la demanda de datos y dispositivos.

El rezago de infraestructura ocurre mientras la digitalización ya forma parte de distintas etapas de la práctica médica. El estudio Médic@ digital en México, elaborado por la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD), encontró que 70% de los médicos utiliza un smartphone en su práctica profesional. Además, 45% reporta ofrecer consultas virtuales y cuatro de cada 10 utilizan un expediente clínico electrónico especializado.

El mismo estudio señala que la integración de tecnologías de información y comunicación en el consultorio ha facilitado el registro, la medición y el seguimiento de los pacientes.

Esto significa que la conectividad ya no funciona únicamente como un servicio adicional para pacientes o trabajadores. También sostiene procesos relacionados con la atención médica, desde la consulta y el seguimiento hasta el manejo de expedientes y la comunicación entre profesionales y pacientes.

“En el sector salud la conectividad ha dejado de ser un servicio para convertirse en un pilar de la experiencia del paciente y sus familiares. Un entorno hospitalario con una red wifi bien gestionada transforma cada proceso, desde la admisión del paciente hasta la entrega de resultados digitales, pasando por la gestión automatizada de turnos”, afirmó Lotina.

