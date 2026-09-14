¿Por qué tardan tanto en atenderte? El wifi de los hospitales es un factor de vida o muerte

Una infraestructura que también puede medir los recorridos
Las redes hospitalarias, además de conectar dispositivos, pueden aportar información sobre el uso de las instalaciones.
FlowMetrics, una solución de Datawifi, estima de forma agregada y anónima la presencia, los tiempos de permanencia y los recorridos de las personas, incluso sin conexión directa a la red. Esto permite identificar concentraciones o cambios en los flujos y contrastarlos con horarios, capacidad y personal disponible.
La información puede utilizarse, por ejemplo, para detectar que una determinada área concentra personas durante ciertas horas del día o que los usuarios permanecen más tiempo del esperado en un punto específico.
El objetivo no es sustituir los indicadores clínicos, administrativos ni los sistemas institucionales, sino agregar una capa de información sobre el comportamiento de las personas dentro de las instalaciones.
SmartWiFi complementa esta lectura al convertir el portal de acceso a la red en un canal para compartir indicaciones, información sobre servicios o encuestas durante la visita, sin necesidad de instalar una aplicación.
“Más allá del uso personal, comunicarse con sus seres queridos o revisar redes sociales, la conexión es clave dentro del recorrido del paciente porque permite un acceso seguro a información clínica para el personal asistencial autorizado, sin comprometer la confidencialidad de los datos”, explicó Edwin Pardo, Chief Product Officer de Datawifi.
El ejecutivo agregó que la conectividad también puede funcionar como un canal directo de comunicación con pacientes y acompañantes para compartir indicaciones médicas, información sobre servicios o encuestas de experiencia sin depender de aplicaciones.
De acuerdo con Datawifi, entre los hospitales que incorporan conectividad inteligente y herramientas de analítica, 72% logró optimizar tiempos de respuesta y recursos.
La digitalización hospitalaria todavía enfrenta rezagos
Según el Informe regional sobre la situación de los sistemas de información para la salud en las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la infraestructura tecnológica continúa siendo una barrera para avanzar en la transformación digital del sector.
El trabajo detalla que 49% de los países, equivalente a 24 naciones, reportó que, aunque cuenta con conexión a internet, esta no funciona de manera adecuada. Además, 42.9%, es decir, 21 países, dispone de registros electrónicos de salud.