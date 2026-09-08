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Las imágenes con IA ponen en riesgo hasta 47% de clientes potenciales

La rapidez y el menor costo que ofrecen estas herramientas pueden tener un efecto adverso cuando el público percibe falta de autenticidad en los materiales de una marca.
mar 08 septiembre 2026 05:55 AM
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Mujer viendo productos de e-commerce en su computadora y celular.
Las imágenes generadas con IA pueden reducir costos para las marcas, pero también hacer que los consumidores desconfíen de lo que están viendo antes de comprar. (Foto: Imagen generada con IA / ChatGPT)

La inteligencia artificial permite a las empresas producir imágenes, campañas y materiales comerciales en menos tiempo y con una menor inversión. Pero esa velocidad tiene un límite cuando el consumidor percibe que una imagen fue generada o modificada con IA, pues esa percepción puede generar desconfianza y hacer que abandone la compra.

De acuerdo con una investigación de Getty Images, 66% de los consumidores prefiere que las marcas utilicen fotografías reales y sin editar en su publicidad, pues busca evitar sentirse engañado por lo que está viendo. La exigencia es todavía más relevante cuando se trata de comprar por internet, donde 68% afirma que necesita ver fotografías reales y sin modificaciones antes de tomar una decisión de compra.

Según el mismo estudio, cuando los consumidores identifican que las imágenes de una marca fueron generadas o modificadas con IA, las empresas podrían perder cerca de 47% de sus clientes potenciales.

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Para Samuel Malave, Creative Insights Manager de Getty Images, una de las principales dificultades que enfrentan las empresas con la IA es que sus competidores pueden utilizar las mismas herramientas para producir contenido similar.

Las compañías, asegura, están bajo presión para vender más y hacer más con menos recursos, por lo que la generación de imágenes con IA puede parecer una respuesta evidente.

“Producir el doble de contenido no significa necesariamente que vas a tener el doble de resultados, especialmente si ese contenido se ve igual al de todos tus competidores”, dijo en entrevista para Expansión.

Getty Images encontró que 86% de los consumidores considera que las imágenes son un factor importante al elegir un producto, mientras que 72% señala que los elementos visuales influyen directamente en lo que compra.

Por eso, el riesgo para las marcas no está únicamente en que una imagen “se vea falsa”, sino en que el consumidor deje de confiar en lo que está viendo. Además, existen riesgos legales, pues una imagen generada por IA puede reproducir elementos protegidos, como logotipos, personas o lugares, sin que la empresa tenga necesariamente autorización para utilizarlos. Por eso, reducir el costo de producción no significa eliminar todos los costos asociados con una campaña.

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La IA también puede vender, depende de cómo se use

Pero la evidencia no apunta a que los consumidores rechacen automáticamente cualquier imagen creada con inteligencia artificial. Una investigación de Stylitics y Aha Studio, que encuestó a 411 compradores encontró que 71% no pudo distinguir entre imágenes reales y generadas con IA cuando la calidad era alta. Además, 60% reaccionó de manera neutral o positiva cuando se le informó que estaba viendo imágenes generadas con IA.

El estudio encontró, sin embargo, que los consumidores detectaron errores en elementos como botones, textura de las telas, proporciones o ajuste de las prendas. Cuando esos detalles no correspondían con el producto real, la confianza disminuía.

La investigación también encontró que 59% de los participantes quería que las marcas identificaran claramente cuándo una imagen había sido creada con IA, mientras que 55% se sentía más cómodo comprando a partir de imágenes generadas con esta tecnología cuando existían políticas de devolución claras.

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Para Stylitics, esto apunta a una conclusión distinta a la de un simple rechazo a la IA, sino a que los consumidores parecen estar más preocupados por qué tan fiel es la imagen al producto y qué tan transparente es la marca que por el hecho de que una cámara haya intervenido o no en su creación.

Usar IA donde no destruya la confianza

Esta idea también aparece en una investigación académica de César Zamudio , profesor asociado de marketing en Virginia Commonwealth University, junto con investigadores de otras universidades.

Su estudio analizó el uso de imágenes generadas con IA en publicidad y encontró que el efecto sobre la confianza depende de qué elemento de la imagen se sustituye por inteligencia artificial. Cuando los escenarios, como un consultorio, eran generados con IA, pero el profesional que prestaba el servicio aparecía en una fotografía real, la confianza y la efectividad del anuncio se recuperaban.

La recomendación de Zamudio es utilizar la IA de manera selectiva, aprovecharla para crear escenarios, fondos o elementos visuales que permitan reducir costos y acelerar la producción, pero mantener reales aquellos componentes que son fundamentales para establecer una relación de confianza con el consumidor.

Amazon Ads reporta que los anunciantes que utilizaron imágenes generadas con IA en campañas de Sponsored Brands registraron, en promedio, un retorno sobre la inversión publicitaria 10.3% mayor que aquellos que no utilizaron imágenes generadas con IA. La plataforma plantea estas herramientas como una forma de crear múltiples variaciones de una creatividad y adaptar los anuncios a diferentes productos y contextos.

Esto no necesariamente contradice la advertencia de Getty; más bien, muestra que el problema no está en la tecnología por sí misma. Los datos de Stylitics y la investigación de Zamudio apuntan a una conclusión similar: utilizar IA no implica necesariamente perder credibilidad. El consumidor puede aceptar imágenes generadas artificialmente siempre que sean precisas, transparentes y no distorsionen aquello que está comprando.

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Inteligencia artificial E-Commerce

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