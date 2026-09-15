Aunque agregó que esta revisión por pares no sería una solución perfecta, sí eleva las probabilidades de encontrar problemas. Sin embargo, hasta ahora sus competidores no han aceptado su propuesta. En cambio, firmas como Anthropic sugieren que el proceso de evaluación se realice por investigadores independientes.

China también reacciona a las iniciativas de autorregulación

China, un actor clave en este sector, finalmente reaccionó rechazando las peticiones de firmas como Anthropic u OpenAI sobre detener el avance de la IA. “Infundir miedo, la confrontación y la competencia solo perturbarán el proceso de gobernanza global de la IA”, dijo Guo Jiakun, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en respuesta a las peticiones de frenar el ritmo de innovación y evolución de esta tecnología.

Como parte de sus discursos, Dario Amodei, CEO de Anthropic, y Sam Altman, CEO de OpenAI, han sido vocales en su apoyo a iniciativas como la revisión global de los modelos más avanzados, algo que desde el gobierno chino apoyan, pero es prácticamente imposible que suceda, incluso por una postura de competencia que los propios líderes han asumido.

“Los discursos de amenaza, confrontación y competencia maliciosa solo sirven para perturbar el proceso de gobernanza global de la IA y no benefician a nadie”, dijo Jiakun en una rueda de prensa. “Todas las partes deberían trabajar juntas para impulsar la IA de una manera abierta, inclusiva, beneficiosa para todos y orientada hacia el bien común”.

Sin embargo, la postura de Amodei dejan de manifiesto que la intención de establecer una revisión global afectaría su liderazgo en la carrera de la IA frente a China, algo que incluso señalan como un tema de seguridad nacional.

“Si reducimos la velocidad más de esta cantidad, los proyectos asociados al Partido Comunista Chino (que no avanzan según lo previsto) tomarán la delantera, lo que creará un riesgo significativo para la seguridad nacional”, escribió Amodei en un ensayo.