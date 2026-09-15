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Musk invita a que empresas de IA se evalúen entre sí para controlar su evolución

El empresario considera que si bien la revisión entre pares no se trata de la solución perfecta, elevaría las probabilidades de encontrar problemas con los modelos.
mar 15 septiembre 2026 10:30 AM
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Elon Musk en primer plano con un gesto animoso y las manos levantadas como para animar a su audiencia.
"En lugar de corregir tus propios deberes", dijo Musk, "al menos tendrías a tus competidores corrigiéndolos y dando la voz de alarma si detectan algún problema". (Brian Snyder/REUTERS)

Elon Musk instó a las principales empresas de Inteligencia Artificial a colaborar y probar los modelos de sus competidores, incluso aquellos de origen chino, antes de lanzarlos al público con la finalidad de poner a prueba sus sistemas de seguridad, esto en medio de las advertencias por los peligros que podría representar esta tecnología.

De acuerdo con el empresario, compañías como OpenAI, Anthropic, Google, Meta, SpaceX y “tres o cuatro de las principales empresas chinas” deberían permitir que sus rivales realicen una “prueba piloto” en sus modelos para evaluar su seguridad.

“Así, en lugar de corregir tus propios deberes, al menos tendrías a tus competidores corrigiéndolos y dando la voz de alarma si detectan algún problema”, dijo Musk durante su intervención en la cumbre All-In, en Los Angeles, California.

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Aunque agregó que esta revisión por pares no sería una solución perfecta, sí eleva las probabilidades de encontrar problemas. Sin embargo, hasta ahora sus competidores no han aceptado su propuesta. En cambio, firmas como Anthropic sugieren que el proceso de evaluación se realice por investigadores independientes.

China también reacciona a las iniciativas de autorregulación

China, un actor clave en este sector, finalmente reaccionó rechazando las peticiones de firmas como Anthropic u OpenAI sobre detener el avance de la IA. “Infundir miedo, la confrontación y la competencia solo perturbarán el proceso de gobernanza global de la IA”, dijo Guo Jiakun, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en respuesta a las peticiones de frenar el ritmo de innovación y evolución de esta tecnología.

Como parte de sus discursos, Dario Amodei, CEO de Anthropic, y Sam Altman, CEO de OpenAI, han sido vocales en su apoyo a iniciativas como la revisión global de los modelos más avanzados, algo que desde el gobierno chino apoyan, pero es prácticamente imposible que suceda, incluso por una postura de competencia que los propios líderes han asumido.

“Los discursos de amenaza, confrontación y competencia maliciosa solo sirven para perturbar el proceso de gobernanza global de la IA y no benefician a nadie”, dijo Jiakun en una rueda de prensa. “Todas las partes deberían trabajar juntas para impulsar la IA de una manera abierta, inclusiva, beneficiosa para todos y orientada hacia el bien común”.

Sin embargo, la postura de Amodei dejan de manifiesto que la intención de establecer una revisión global afectaría su liderazgo en la carrera de la IA frente a China, algo que incluso señalan como un tema de seguridad nacional.

“Si reducimos la velocidad más de esta cantidad, los proyectos asociados al Partido Comunista Chino (que no avanzan según lo previsto) tomarán la delantera, lo que creará un riesgo significativo para la seguridad nacional”, escribió Amodei en un ensayo.

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Tales declaraciones también hicieron eco en el presidente estadounidense, Donald Trump, quien rechazó las peticiones de los propios empresarios estadounidenses e incluso las calificó como un “engaño”, pues no se pueden permitir perder ningún tramo de terreno en la competencia.

“Estamos liderando a China en IA”, dijo el mandatario a los periodistas que lo acompañaron en un viaje a Irlanda. “Y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gana en IA, gana”.

¿Quién regula la IA en EU y en China?

Desde hace un par de años, la IA se convirtió en el principal elemento de la rivalidad entre EU y China, pero mientras del lado occidental, Trump busca un panorama regulatorio más bien laxo, en el otro lado, Beijing ha sido vocal en la necesidad de abordar los riesgos que plantea la IA.

China debe “equilibrar el desarrollo y la seguridad”, además de introducir y mejorar las leyes y directrices éticas pertinentes, así como reforzar la prevención de riesgos para “salvaguardar los intereses del pueblo y la seguridad nacional”, compartió el ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin.

No obstante, en Estados Unidos la regulación depende más del sector privado, de acuerdo con el director del Consejo Económico de dicho país, Kevin Hassett, quien considera que el gobierno ya desempeña un papel relevante de vigilancia.

“Estos son problemas que tienen solución y el sector privado es el lugar idóneo para resolverlos”, dijo en entrevista con la CNBC. “Y eso no significa que el gobierno esté desprevenido. En absoluto. Está vigilando de cerca y, cuando es necesario, recurriendo a las fuerzas del orden para garantizar que las empresas actúen con responsabilidad”.

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