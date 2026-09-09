"No tenemos un plan": Desarrollador de Anthropic admite que la IA podría exterminar a la humanidad

Asimismo, sus palabras ponen una vez más en la conversación la creciente preocupación en torno al potencial de la IA en diferentes ámbitos, incluso hasta el punto de suponer una amenaza para la humanidad, al tiempo que las empresas mantienen su desarrollo y financiamiento millonario.

Una alerta para no subestimar a la IA

“No subestimes el poder de esta tecnología. Pronto serán sistemas sobrehumanos capaces de hackear cualquier cosa, revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana y adquirir poder y recursos reales”, escribió Coxon en X.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026



Estas advertencias tienen de contexto el lanzamiento de modelos como Mythos, de Anthropic, o las versiones más recientes de GPT, de OpenAI, las cuales han demostrado ser capaces de vulnerar sistemas de ciberseguridad complejos en una velocidad que hasta el momento las personas no habían logrado.

Asimismo, Coxon resaltó que estas tecnologías son capaces de mejorarse a sí mismas de forma continua sin mucha intervención humana y los laboratorios están trabajando para que esta retroalimentación se ejecute sin la necesidad de una persona detrás.

Las advertencias no son “un truco de marketing”

En una de las publicaciones que hizo Coxon, resaltó que las advertencias “no son un truco de marketing” , pues incluso las personas con las que trabajó al interior de Anthropic también han expresado miedo al respecto. “Ninguna otra actividad humana representa este nivel de peligro”, dijo.

Si bien aceptó que puede llegar a ser contradictorio el hecho de que las empresas trabajen en estos desarrollos, al tiempo que consideran que representa un riesgo, señaló que en el caso de OpenAI no “han interiorizado” los peligros que significan, mientras que Anthropic está “atrapada” en una carrera por avanzar más rápido y llegar primero para poder actuar responsablemente y sentar las bases de la industria.