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Trump no tolerará los intentos de frenar el desarrollo de la IA

El mandatario rechaza el creciente escepticismo entre la sociedad hacia la IA, alimentadas por las advertencias sobre los peligros que tiene esta tecnología para la humanidad.
sáb 19 septiembre 2026 03:45 PM
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa desde el despacho Oval, en la Casa Blanca.
Trump afirmó que los liberales quieren la "destrucción total de la IA". (JIM WATSON/AFP)

Las advertencias en torno a detener el avance de la Inteligencia Artificial por parte de los líderes de las startups de IA, como OpenAI y Anthropic, ya llegó a oídos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió el sábado a los críticos de la inteligencia artificial y de los centros de datos que no permitirá la "destrucción" de la industria.

El mandatario rechaza el creciente escepticismo entre la sociedad hacia la IA, alimentadas en las últimas semanas por las advertencias sobre los peligros que tiene esta tecnología para la humanidad.

Afirmó que los liberales quieren la "destrucción total de la IA". "Yo, como presidente de los Estados Unidos, no me quedaré de brazos cruzados y no permitiré que esto suceda", escribió en su plataforma Truth Social.

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"No vamos a impedir ni sofocar de ninguna manera el crecimiento de esta increíble industria. Más bien, la apreciaremos, la ayudaremos y la vigilaremos, ¡mientras crece!", agregó.

El presidente anunció, sin dar más detalles, la creación de una "Fuerza de IA" gubernamental que tendrá la misión de "buscar a los MALOS" actores, una medida controversial, pues encuestas muestran que los estadounidenses se oponen en gran medida a la construcción de centros de datos, vitales para la IA, debido a su gran consumo de energía.

En este sentido. Trump ya encontró en Mark Zuckerberg y en Jensen Huang ejecutivos que apoyan sus iniciativas sobre no detener el avance de la IA. Sin embargo, los laboratorios ya han buscado iniciativas para controlar la tecnología.

Anthropic selecciona a Accenture como evaluador

El viernes, Anthropic anunció que seleccionó a Accenture como su evaluador interno, un primer primer paso hacia la implementación del CEO de la firma, Dario Amodei, de ralentizar el ritmo de desarrollo de la IA.

Según un comunicado, tanto Anthropic como acordaron al menos 1,000 millones de dólares en el desarrollo de capacidades en este ámbito durante los próximos cinco años. Sin embargo, Anthropic indicó que, dada la importancia y la urgencia del asunto, financiará directamente el trabajo de Accenture.

“A largo plazo, creemos que la financiación debería provenir de fuentes mancomunadas o gubernamentales, tal como solicitamos en nuestro Marco Avanzado de IA en junio”, declaró Anthropic. “Dado que actualmente no existen, planeamos trabajar con diferentes evaluadores bajo distintos acuerdos de financiación”

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Donald Trump Inteligencia artificial

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