Jensen Huang, el nuevo brazo derecho de Donald Trump ante la IA

Por ello, esta semana se sostendrá en Washington un debate sobre la normativa de la IA. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “los robots no tomarán el control del mundo”, según reportó CNBC sobre la llamada de Trump con Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien dió una charla en el “All in Summit” de Los Ángeles.

Así como el presidente de Estados Unidos ha calificado en reiteradas ocasiones al cambio climático como una farsa o un “con job”, también se ha pronunciado en términos similares sobre las preocupaciones relacionadas con la inteligencia artificial. En la misma declaración, difundida en su red social Truth Social, Trump afirmó que “las crecientes preocupaciones sobre la IA y los centros de datos son una farsa” (hoax).

Asimismo, los gigantes tecnológicos, como Mark Zuckerberg, de Meta, y Jeff Bezos, de Amazon, han forjado vínculos sólidos con Trump. Huang también ejerce una importante influencia en la Casa Blanca y se prevé que asista a la cena de Estado ofrecida al presidente Xi Jinping la próxima semana, de acuerdo con información proporcionada por una fuente anónima a CNBC.

Nvidia impulsa el auge de la IA desde antes del lanzamiento de ChatGPT, a finales del 2022. Incluso, a principios de septiembre de este año, el directivo de Nvidia afirmó que “se prevé un gran crecimiento para la compañía” y que sus ventas podrían crecer hasta en un 70%. Esto coloca a Huang en una posición de influencia frente al mandatario estadounidense.

Además, este lunes, durante una audiencia en la Cámara de Representantes, se le preguntó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, si Trump comprendía la amenaza que representa la IA. “Yo diría que el presidente está completamente de acuerdo con Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia”, respondió. Huang y Trump han aparecido juntos al menos seis veces desde el inicio del segundo mandato del mandatario.

Si se considera que la IA avanza a pasos agigantados, para el CEO de Nvidia ese ritmo todavía no es suficiente. Huang está presionando para que el desarrollo de la IA en Estados Unidos avance más rápido, mientras sus principales clientes, OpenAI y Anthropic, aumentan la presión sobre los gobiernos para que regulen la tecnología ante las preocupaciones sobre sus posibles peligros.