Las renuncias y acusaciones de ex integrantes de grandes empresas tecnológicas, como el caso de Jacob Coxon de Anthropic , así como los temores por los avances de la inteligencia artificial (IA), han puesto sobre la mesa la necesidad de regular esta tecnología.
Jensen Huang, el nuevo brazo derecho de Donald Trump ante la IA
Por ello, esta semana se sostendrá en Washington un debate sobre la normativa de la IA. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “los robots no tomarán el control del mundo”, según reportó CNBC sobre la llamada de Trump con Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien dió una charla en el “All in Summit” de Los Ángeles.
Así como el presidente de Estados Unidos ha calificado en reiteradas ocasiones al cambio climático como una farsa o un “con job”, también se ha pronunciado en términos similares sobre las preocupaciones relacionadas con la inteligencia artificial. En la misma declaración, difundida en su red social Truth Social, Trump afirmó que “las crecientes preocupaciones sobre la IA y los centros de datos son una farsa” (hoax).
Asimismo, los gigantes tecnológicos, como Mark Zuckerberg, de Meta, y Jeff Bezos, de Amazon, han forjado vínculos sólidos con Trump. Huang también ejerce una importante influencia en la Casa Blanca y se prevé que asista a la cena de Estado ofrecida al presidente Xi Jinping la próxima semana, de acuerdo con información proporcionada por una fuente anónima a CNBC.
Nvidia impulsa el auge de la IA desde antes del lanzamiento de ChatGPT, a finales del 2022. Incluso, a principios de septiembre de este año, el directivo de Nvidia afirmó que “se prevé un gran crecimiento para la compañía” y que sus ventas podrían crecer hasta en un 70%. Esto coloca a Huang en una posición de influencia frente al mandatario estadounidense.
Además, este lunes, durante una audiencia en la Cámara de Representantes, se le preguntó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, si Trump comprendía la amenaza que representa la IA. “Yo diría que el presidente está completamente de acuerdo con Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia”, respondió. Huang y Trump han aparecido juntos al menos seis veces desde el inicio del segundo mandato del mandatario.
Si se considera que la IA avanza a pasos agigantados, para el CEO de Nvidia ese ritmo todavía no es suficiente. Huang está presionando para que el desarrollo de la IA en Estados Unidos avance más rápido, mientras sus principales clientes, OpenAI y Anthropic, aumentan la presión sobre los gobiernos para que regulen la tecnología ante las preocupaciones sobre sus posibles peligros.
Incidentes de seguridad, como el ocurrido en julio con Hugging Face, cuando dos de sus modelos escaparon de su confinamiento y accedieron a internet y vulneraron el repositorio de IA, así como la declaración de hace una semana de Dario Amodei, CEO de Anthropic, muestran las distintas posiciones dentro de la industria.
Amodei publicó un ensayo en el que instó a las empresas de IA a regular el ritmo de mejora de las capacidades de sus modelos. Su postura recibió el respaldo de figuras como Sam Altman, CEO de Open AI, y Elon Musk, quién está al frente de xAI.
La postura de Huang al respecto
Durante apariciones públicas, el CEO de Nvidia afirmó que las previsiones catastrofistas sobre la IA carecen de fundamento científico y señaló que los desarrolladores de modelos son los responsables de garantizar la seguridad de sus productos antes de lanzarlos.
“La solución a los problemas de seguridad es la buena ingeniería de toda la vida”, dijo durante sus apariciones públicas en Escocia, reportadas por CNBC.
El directivo también señaló que los incidentes registrados no causaron daños. Esta postura es compartida por David Sacks, inversor de capital de riesgo que anteriormente fue asesor de Trump en materia de IA y criptomonedas.
“El único control o mecanismo de protección que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente, con un alto coeficiente intelectual, y Estados Unidos lo tiene de sobra”, escribió Sacks en su red social Truth Social.