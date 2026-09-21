Nike sale del top 100 de las empresas más grandes de EU y el gigante deportivo enfrenta un nuevo escenario

Nike sufre fuerte caída en 2026

De acuerdo con reportes de Dow Jones, tan solo en 2026, la firma de la “palomita” ha caído un 39.3%, y si se toman en cuenta los últimos 12 meses, la caída es del 48.2%.

En el último cierre del mercado, el pasado viernes 18 de septiembre, el precio por acción se cerró en 35.51 dólares. El golpe se vuelve mayor si se considera que en su punto más alto, se alcanzó un valor de 179 dólares, por lo que la caída se traduce en un 80%.

Nike se mantiene como un referente de la ropa deportiva, pero es evidente que necesita tomar medidas drásticas. En el cierre del año fiscal 2023, sus ingresos se valuaban en 51.2 billones de dólares, mientras que en 2026 cayó a 46.4 billones.

Vale la pena precisar que esto no significa que la marca haya dejado de cotizar en la bolsa, pues permanece en el S&P 500, pero sí se trata de un importante llamado de atención.





¿Qué es el índice S&P?

S&P es una de las empresas administradoras bursátiles más importantes y grandes del mundo. Se encarga de crear indicadores que miden el valor y comportamiento de grupos de acciones o activos financieros, y se le considera como un termómetro para saber si la bolsa sube o baja.