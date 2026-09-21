Nike sale del top 100 de las empresas más grandes de EU y el gigante deportivo enfrenta un nuevo escenario

Nike vive momentos complejos, pues después de afrontar la salida de Kylian Mbappé , uno de sus grandes referentes, el gigante deportivo perdió su lugar en el S&P 100 Dow Jones, con la actualización de este lunes 21 de septiembre.
Las causas de esta salida son visibles, pues la empresa ha alcanzado mínimos históricos ante una creciente y feroz competencia en el mercado actual.
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Nike sufre fuerte caída en 2026
De acuerdo con reportes de Dow Jones, tan solo en 2026, la firma de la “palomita” ha caído un 39.3%, y si se toman en cuenta los últimos 12 meses, la caída es del 48.2%.
En el último cierre del mercado, el pasado viernes 18 de septiembre, el precio por acción se cerró en 35.51 dólares. El golpe se vuelve mayor si se considera que en su punto más alto, se alcanzó un valor de 179 dólares, por lo que la caída se traduce en un 80%.
Nike se mantiene como un referente de la ropa deportiva, pero es evidente que necesita tomar medidas drásticas. En el cierre del año fiscal 2023, sus ingresos se valuaban en 51.2 billones de dólares, mientras que en 2026 cayó a 46.4 billones.
Vale la pena precisar que esto no significa que la marca haya dejado de cotizar en la bolsa, pues permanece en el S&P 500, pero sí se trata de un importante llamado de atención.
S&P es una de las empresas administradoras bursátiles más importantes y grandes del mundo. Se encarga de crear indicadores que miden el valor y comportamiento de grupos de acciones o activos financieros, y se le considera como un termómetro para saber si la bolsa sube o baja.
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Las siglas S&P vienen de “Standard & Poor’s”, nombre de uno de los índices bursátiles más conocidos de Wall Street. El índice reúne acciones de distintas empresas para medir cómo se comporta determinado grupo en la bolsa.
Tal como lo indican los dígitos, el S&P 100 incluye a las 100 empresas estadounidenses más grandes, tomando en cuenta la representación de distintos sectores. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles específicos sobre la salida de Nike de dicho grupo, aunque especialistas señalan que durante los últimos cinco años, la marca ha perdido cerca del 80% de su valor de mercado.
Nike frena caída, pero no recupera terreno perdido
De acuerdo con los datos de la propia empresa, en los últimos dos años, las ganancias netas pasaron 5,700 a 3,108 millones de dólares. En cuanto a ventas, en 2025 y 2026 se mantuvieron prácticamente iguales pero el terreno perdido todavía no se recupera.
El problema puede radicar en los canales de venta de la marca, pues la empresa dio mayor peso a sus tiendas virtuales y redujo su presencia en algunos distribuidores físicos donde los consumidores pueden encontrar otras marcas. Si bien con esta metodología Nike mantenía mayor control sobre la venta, se debilitaron relaciones con comercios.
La tarea para la empresa ahora es reconstruir esos canales: en el ejercicio fiscal 2026, las ventas mayoristas aumentaron un 6%, mientras que las ventas a través de Nike Direct, sus canales digitales, disminuyeron un 6%.
Otro fuerte golpe para la marca llegó desde el mercado chino, donde sus ventas cayeron un 13% eliminando el efecto del tipo de cambio. En consecuencia, se reportaron menos visitas a tiendas, más promociones e inventario elevado.
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En contraste, las ventas en Norteamérica aumentaron un 5%, demostrando que la compañía enfrenta distintas realidades en los diferentes mercados donde se comercializa.
A esto se suma el crecimiento de otras marcas, como la propia On, que recientemente le arrebató a Nike a una de sus grandes figuras, Kylian Mbappé, o incluso Hoka y Uniqlo.