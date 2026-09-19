Disney+ realizó cambios a su contrato de suscripción, los cuales resultan controversiales por las nuevas condiciones para los usuarios que pagan por un plan premium, y es que la empresa agregó una nueva frase que ya provocó la reacción negativa de los usuarios.
“Los planes Disney+ Estándar y Disney+ Premium pueden incluir anuncios”, se lee en el centro de ayuda de la plataforma, correspondiente a México, una precisión importante, pues las quejas provienen de usuarios españoles.
En el caso mexicano, la plataforma explica que “estos planes pueden incluir contenido promocional, clips o tráileres de otros títulos de Disney+, productos y servicios, además de contenido propio de la marca o de nuestros patrocinadores”.