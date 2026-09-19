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Planes Premium de Disney+ “puede incluir anuncios”, pero no es tan malo como parece

La plataforma de streaming ha padecido las quejas por parte de sus usuarios, quienes consideran que las medidas son cada vez más restrictivas.
sáb 19 septiembre 2026 01:30 PM
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Teléfono muestra la pantalla de inicio de la plataforma de streaming Disney+.
La compañía detalla que independientemente del plan que el usuario haya contratado, no aparecerán anuncios en los perfiles que tengan activado el Modo Junior. (David Peperkamp/Getty Images)

Disney+ realizó cambios a su contrato de suscripción, los cuales resultan controversiales por las nuevas condiciones para los usuarios que pagan por un plan premium, y es que la empresa agregó una nueva frase que ya provocó la reacción negativa de los usuarios.

“Los planes Disney+ Estándar y Disney+ Premium pueden incluir anuncios”, se lee en el centro de ayuda de la plataforma, correspondiente a México, una precisión importante, pues las quejas provienen de usuarios españoles.

En el caso mexicano, la plataforma explica que “estos planes pueden incluir contenido promocional, clips o tráileres de otros títulos de Disney+, productos y servicios, además de contenido propio de la marca o de nuestros patrocinadores”.

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Asimismo, puntualiza que el contenido en vivo o los eventos especiales también pueden incluir interrupciones publicitarias, lo que también incluye al contenido deportivo de ESPN, tanto aquel que es en vivo, las repeticiones de transmisiones u otro tipo de contenido adicional.

Por otra parte, la compañía detalla que independientemente del plan que el usuario haya contratado, no aparecerán anuncios en los perfiles que tengan activado el Modo Junior, mientras que aquellos correspondientes a menores de 18 años tendrán anuncios acordes a esa edad.

Disney+ también va por las VPN

Otro de los cambios en la plataforma que ha generado molestia entre los usuarios es el hecho de que Disney+ prohíbe el uso de sistemas de bloqueo de publicidad u otro tipo de medidas para evitar la aparición de anuncios.

Asimismo, las personas desde España se han quejado de que la firma incluya una prohibición sobre el uso de “mecanismos o tecnologías que oculten su geolocalización real”, es decir, las VPN utilizadas para simular la ubicación del usuario y acceder a contenido de otros países.

De hecho, las condiciones también señalan que la empresa puede “analizar el uso de cualquier cuenta” para comprobar si se comparte fuera de la casa original donde se contrató, con el fin de detectar a quienes inclumplan su reglas de compartición de cuentas.

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Disney+ Streaming

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