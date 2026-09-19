Asimismo, puntualiza que el contenido en vivo o los eventos especiales también pueden incluir interrupciones publicitarias, lo que también incluye al contenido deportivo de ESPN, tanto aquel que es en vivo, las repeticiones de transmisiones u otro tipo de contenido adicional.

Por otra parte, la compañía detalla que independientemente del plan que el usuario haya contratado, no aparecerán anuncios en los perfiles que tengan activado el Modo Junior, mientras que aquellos correspondientes a menores de 18 años tendrán anuncios acordes a esa edad.

Disney+ también va por las VPN

Otro de los cambios en la plataforma que ha generado molestia entre los usuarios es el hecho de que Disney+ prohíbe el uso de sistemas de bloqueo de publicidad u otro tipo de medidas para evitar la aparición de anuncios.

Asimismo, las personas desde España se han quejado de que la firma incluya una prohibición sobre el uso de “mecanismos o tecnologías que oculten su geolocalización real”, es decir, las VPN utilizadas para simular la ubicación del usuario y acceder a contenido de otros países.

De hecho, las condiciones también señalan que la empresa puede “analizar el uso de cualquier cuenta” para comprobar si se comparte fuera de la casa original donde se contrató, con el fin de detectar a quienes inclumplan su reglas de compartición de cuentas.