El anti-Tinder que gana millones enseñándole a la gente a desinstalar su app

El futuro de las apps de citas depende de una generación que busca relaciones duraderas
Una encuesta de Statista realizada en Estados Unidos en 2024 encontró que 52% de los usuarios de la generación Z que habían usado una app de citas en el último año buscaba una relación seria, por encima de los millennials, con 49%. La muestra incluyó a 1,000 adultos y el levantamiento se realizó entre marzo y abril de 2024. Una tendencia que tanto Bumble como Tinder han identificado como uno de sus mayores retos.
Los datos de Hinge apuntan en una dirección similar. En su reporte D.A.T.E. sobre la generación Z , de noviembre de 2025, que parte de una encuesta a más de 30,000 usuarios de la plataforma, 84% de los usuarios de esa generación dijo que busca nuevas formas de construir conexiones emocionales más profundas. Al mismo tiempo, mostraron 36% más dudas que los millennials para iniciar una conversación profunda en la primera cita.
Para Hinge, esa tensión entre querer vínculos profundos y no saber cómo iniciarlos abre espacio para que la tecnología intervenga en momentos concretos, sin sustituir la relación. Celebicic describe el futuro en el que la IA puede ayudar a alguien a expresarse con más claridad, reducir la incertidumbre, mostrar personas potencialmente compatibles o facilitar el inicio de una conversación, siempre que preserve la capacidad de decisión de las personas.
Una de las decisiones de producto más importantes, dice, será saber dónde la tecnología debe apartarse, “porque lo valioso ocurre cuando dos personas construyen, con imperfecciones, una relación humana”.
Justin McLeod, fundador de la plataforma, escribió en diciembre de 2025, al anunciar su salida, que hace diez años, cuando decidió reconstruir Hinge desde cero, el sector giraba en torno a optimizar el engagement y la monetización por encima de las conexiones en la vida real. De esa decisión nació la idea de una app "diseñada para ser eliminada".
Ahora McLeod va más lejos, en un texto de julio de 2026, sostiene que los pasos que definen a las apps de citas, como redactar un perfil, juzgar por fotos en segundos, filtrar a miles de personas y llevarlas del like al match, al chat y a la cita, no existen porque alguien los quisiera, sino porque eran lo mejor que la tecnología podía ofrecer. Con la IA, afirma, ya no hace falta mejorarlos, puede eliminarlos por completo.
McLeod dejó Hinge para fundar Overtone, que describe como un servicio de matchmaking con IA y no como una app de citas. La empresa recaudó 18 millones de dólares con el respaldo de FirstMark Capital, Pace Capital y Match Group, la matriz de Hinge, y su consejo incluye a Esther Perel y a Spencer Rascoff, director ejecutivo de Match Group.