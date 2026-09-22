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El anti-Tinder que gana millones enseñándole a la gente a desinstalar su app

En México, 38.7 millones de internautas descargaron alguna vez una app de citas. Hinge, que propone un modelo donde el éxito consiste en que el usuario se vaya, crece 22% en ingresos.
mar 22 septiembre 2026 05:55 AM
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Manos de una mujer sostienen un celular, en la pantalla se ve la aplicación de citas Hinge, que muestra el perfil de un hombre llamado Miguel.
Hinge busca diferenciarse de otras aplicaciones de citas al priorizar las conexiones en la vida real sobre el tiempo que los usuarios pasan dentro de la plataforma. (Imagen generada con IA | Google Flow)

Encontrar pareja de inmediato y desinstalar una app no parece, en principio, un objetivo compatible con el modelo lucrativo de una aplicación de citas. El negocio de este tipo de plataformas se basa en monetizar la retención y el tiempo activo del usuario, pues entre más tiempo permanece una persona en ella, más oportunidades existen para que interactúe, vuelva y compre funciones de pago. Sin embargo, Hinge construyó su propuesta sobre la frase "diseñada para ser eliminada".

Pese a que, por lo menos en el discurso, su idea va en contra del resto de la industria, en el segundo trimestre de 2026, los ingresos directos de Hinge subieron 22% interanual hasta 203.5 millones de dólares, y sus usuarios activos mensuales aumentaron 13%, de acuerdo con el reporte de Match Group, su empresa matriz.

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Este impulso fue mayor incluso que el que tuvo Tinder, también propiedad de Match Group, que si bien conserva una escala mucho mayor por su trayectoria en el mercado y sus ingresos directos sumaron 457.5 millones de dólares, estos representaron 1% menos que un año antes, mientras sus usuarios de pago cayeron 5%, hasta 8.5 millones. Además, Hinge reporta 33.11 dólares de ingreso por pagador, frente a 17.90 de Tinder.

De acuerdo con Ben Celebicic, Chief Product & Technology Officer de Hinge, su éxito se explica en que la empresa optimiza resultados y no actividad. El directivo plantea que la misión de Hinge consiste en que los usuarios pasen menos tiempo en la app y más tiempo con otras personas en la vida real. Los matches y los mensajes sirven como señales, dice, pero la meta es que las personas lleguen a una buena cita.

Hinge quiere confianza para luego obtener recomendaciones

En México, 37.1% de los internautas, equivalente a 38.7 millones de personas, descargó alguna vez una aplicación de citas, de acuerdo con el estudio El Amor en los Tiempos de las Telecom , de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu). De ese universo, 22.3% busca pareja por esta vía, unos 8.6 millones de usuarios, y la frecuencia de uso subió a 2.7 veces por semana, frente a 2.4 veces que las registradas en 2024.

Sin embargo, más actividad no produce relaciones estables, pues aunque siete de cada 10 usuarios concretaron al menos una cita, 42.7% de esos encuentros derivaron en una relación casual, 37.7% en el fin de la conversación y solo 33.3% en una relación formal.

Hinge atribuye ese desajuste a la falta de claridad. Los datos de la empresa para México señalan que 39% de los usuarios de apps de citas dice que su mayor ansiedad es perder el tiempo con la persona equivocada, y que 49% considera difícil encontrar a alguien que busque lo mismo (52% de las mujeres y 45% de los hombres). Además, 30% afirma que lo que más destaca a un perfil es tener claras sus intenciones de citas.

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Por eso, dice Celebicic, la compañía intenta medir lo que ocurre después de la interacción digital. Una de sus herramientas para hacerlo es 'We Met', que pregunta de forma privada a los usuarios si tuvieron una cita con alguien que conocieron en Hinge y si quieren volver a verlo. La información se combina con investigación cuantitativa y cualitativa realizada por especialistas “con doctorado y en ciencias del comportamiento”.

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“No solo queremos saber si las personas hacen match o intercambian mensajes. Queremos saber si realmente se conocen en persona y si esa conexión es significativa”, asegura Celebicic.

El sistema de recomendaciones también utiliza aprendizaje profundo para identificar posibles compatibilidades entre dos personas; para ello el modelo toma en cuenta información del perfil y las interacciones de cada usuario para estimar qué tan probable es que exista interés mutuo.

La aplicación incluso castiga a quienes no siguen esta línea a través de límites a la actividad a los que llama 'Your Turn Limits'. Con ellos, una persona que acumula conversaciones sin responder puede dejar de recibir nuevos matches hasta que atienda las interacciones que tiene pendientes.

Con estos factores, el argumento de negocio tras una app “creada para eliminarse” descansa en la confianza, dice Celebicic, pues desde su perspectiva, los usuarios que conocieron a su pareja en la app la recomiendan, y ese boca a boca atrae a nuevos usuarios.

“Esa confianza también es nuestro mayor motor de crecimiento: el boca a boca positivo de las personas que conocieron a su pareja en la aplicación es uno de nuestros impulsores más valiosos para atraer nuevos usuarios a la plataforma”, comenta.

En el segundo trimestre de 2026, Hinge entró a seis países europeos y cuatro de América Latina, y la matriz espera que alcance 1,000 millones de dólares de ingresos en 2027. Match Group atribuye el alza de usuarios activos a esos mercados de expansión.

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El futuro de las apps de citas depende de una generación que busca relaciones duraderas

Una encuesta de Statista realizada en Estados Unidos en 2024 encontró que 52% de los usuarios de la generación Z que habían usado una app de citas en el último año buscaba una relación seria, por encima de los millennials, con 49%. La muestra incluyó a 1,000 adultos y el levantamiento se realizó entre marzo y abril de 2024. Una tendencia que tanto Bumble como Tinder han identificado como uno de sus mayores retos.

Los datos de Hinge apuntan en una dirección similar. En su reporte D.A.T.E. sobre la generación Z , de noviembre de 2025, que parte de una encuesta a más de 30,000 usuarios de la plataforma, 84% de los usuarios de esa generación dijo que busca nuevas formas de construir conexiones emocionales más profundas. Al mismo tiempo, mostraron 36% más dudas que los millennials para iniciar una conversación profunda en la primera cita.

Para Hinge, esa tensión entre querer vínculos profundos y no saber cómo iniciarlos abre espacio para que la tecnología intervenga en momentos concretos, sin sustituir la relación. Celebicic describe el futuro en el que la IA puede ayudar a alguien a expresarse con más claridad, reducir la incertidumbre, mostrar personas potencialmente compatibles o facilitar el inicio de una conversación, siempre que preserve la capacidad de decisión de las personas.

Una de las decisiones de producto más importantes, dice, será saber dónde la tecnología debe apartarse, “porque lo valioso ocurre cuando dos personas construyen, con imperfecciones, una relación humana”.

Justin McLeod, fundador de la plataforma, escribió en diciembre de 2025, al anunciar su salida, que hace diez años, cuando decidió reconstruir Hinge desde cero, el sector giraba en torno a optimizar el engagement y la monetización por encima de las conexiones en la vida real. De esa decisión nació la idea de una app "diseñada para ser eliminada".

Ahora McLeod va más lejos, en un texto de julio de 2026, sostiene que los pasos que definen a las apps de citas, como redactar un perfil, juzgar por fotos en segundos, filtrar a miles de personas y llevarlas del like al match, al chat y a la cita, no existen porque alguien los quisiera, sino porque eran lo mejor que la tecnología podía ofrecer. Con la IA, afirma, ya no hace falta mejorarlos, puede eliminarlos por completo.

McLeod dejó Hinge para fundar Overtone, que describe como un servicio de matchmaking con IA y no como una app de citas. La empresa recaudó 18 millones de dólares con el respaldo de FirstMark Capital, Pace Capital y Match Group, la matriz de Hinge, y su consejo incluye a Esther Perel y a Spencer Rascoff, director ejecutivo de Match Group.

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