El anti-Tinder que gana millones enseñándole a la gente a desinstalar su app

Este impulso fue mayor incluso que el que tuvo Tinder, también propiedad de Match Group, que si bien conserva una escala mucho mayor por su trayectoria en el mercado y sus ingresos directos sumaron 457.5 millones de dólares, estos representaron 1% menos que un año antes, mientras sus usuarios de pago cayeron 5%, hasta 8.5 millones. Además, Hinge reporta 33.11 dólares de ingreso por pagador, frente a 17.90 de Tinder.

De acuerdo con Ben Celebicic, Chief Product & Technology Officer de Hinge, su éxito se explica en que la empresa optimiza resultados y no actividad. El directivo plantea que la misión de Hinge consiste en que los usuarios pasen menos tiempo en la app y más tiempo con otras personas en la vida real. Los matches y los mensajes sirven como señales, dice, pero la meta es que las personas lleguen a una buena cita.

Hinge quiere confianza para luego obtener recomendaciones

En México, 37.1% de los internautas, equivalente a 38.7 millones de personas, descargó alguna vez una aplicación de citas, de acuerdo con el estudio El Amor en los Tiempos de las Telecom , de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu). De ese universo, 22.3% busca pareja por esta vía, unos 8.6 millones de usuarios, y la frecuencia de uso subió a 2.7 veces por semana, frente a 2.4 veces que las registradas en 2024.

Sin embargo, más actividad no produce relaciones estables, pues aunque siete de cada 10 usuarios concretaron al menos una cita, 42.7% de esos encuentros derivaron en una relación casual, 37.7% en el fin de la conversación y solo 33.3% en una relación formal.

Hinge atribuye ese desajuste a la falta de claridad. Los datos de la empresa para México señalan que 39% de los usuarios de apps de citas dice que su mayor ansiedad es perder el tiempo con la persona equivocada, y que 49% considera difícil encontrar a alguien que busque lo mismo (52% de las mujeres y 45% de los hombres). Además, 30% afirma que lo que más destaca a un perfil es tener claras sus intenciones de citas.