El agotamiento digital golpea a las dating apps: crecen los ingresos, cae el entusiasmo

Match y Bumble sostienen ingresos monetizando a menos usuarios, en un entorno de caída de suscriptores y mayores costos de adquisición.
vie 13 febrero 2026 05:55 AM
dating apps en crisis 2026
Bumble ya destina una quinta parte de sus ingresos en marketing para atraer nuevos usuarios. (bymuratdeniz/Getty Images)

El amor se digitalizó de distintas formas durante los últimos años, desde conocer gente a través de redes sociales o dating apps, hasta tener reglas sobre el comportamiento digital que tiene una pareja, internet también modificó el amor. El 14 de febrero de 2026 millones de personas volverán a descargar una aplicación que ya habían borrado. Lo harán después del trabajo, en el transporte público o mientras cenan solas, pero para muchos conectar nunca había sido tan fácil y, al mismo tiempo, tan difícil.

Angelina Carrillo lo describe con una mezcla de ironía y cansancio. Tiene 28 años, vive en Ciudad de México y lleva casi cinco años entrando y saliendo de aplicaciones de citas.

“Antes me emocionaba hacer match, ahora es como abrir TikTok, scrolleo sin sentir una conexión real y muchas veces algunas funciones me cobran por filtrar mejor a los perfiles, se vuelve en algún punto aburrido”, dice.

Su experiencia no es aislada, ya que las grandes plataformas facturan millones de dólares al año por las opciones de pago que ofrece, pero el crecimiento ya no proviene del mismo lugar que hace cinco o diez años.

El caso paradigmático es Match Group, propietario de Tinder y Hinge. En sus reportes trimestrales recientes, la compañía muestra que sus ingresos se sostienen o crecen marginalmente, pero el número de pagadores no avanza al mismo ritmo e incluso presenta retrocesos en algunas marcas.

De acuerdo a su último reporte trimestral, la firma declaró ingresos anuales por aproximadamente 3,487 millones de dólares, prácticamente planos frente al año previo, confirmando la desaceleración del sector. En el cuarto trimestre facturó 878 millones de dólares, pero el número de usuarios que pagan cayó cerca de 5%, hasta alrededor de 13.8 millones de payers.

Bumble por su parte reporto en el tercer trimestre de 2025, una caída en sus ingresos del 10%. además el número de usuario de pago también se redujó 16%, quedando en 3.6 millones, aunque la monetización por usuario mejoró y subió cerca del 7%.

Si bien ambos grupos tienen mejora en la cantidad de usuarios de pago adquieren membresías más caras, poseen menos captación de nuevos clientes.

Alejandro Morales, de 32 años y residente de Guadalajara, ha cruzado esa frontera varias veces.

“He pagado versiones premium en Bumble y Hinge. Compré boosts. Pagué para ver quién me dio like. Pensé que si invertía más, el algoritmo me iba a devolver una relación. Salgo, conozco gente interesante, pero nunca se concreta una relación formal y llega un punto en que salir cada semana cansa”, precisó.

Aunque Bumble invierte una quinta parte de sus ingresos a marketing y ventas, intentando recuperar el dinamismo que la caracterizó tras su salida a bolsa, el ritmo de crecimiento no ha regresado a los niveles de los primeros años.

Esa fatiga es, ante todo, emocional

“Lo peor no es que no funcione”, dice Abigail. “Es que se siente como un trabajo, responder mensajes, mantener conversaciones, decidir a quién darle prioridad, a veces siento que tengo que optimizar mi perfil como si fuera LinkedIn, pero para el amor”.

De acuerdo con el estudio El Amor en los Tiempos de las Telecom 2026 de The Competitive Intelligence Unit, el ligue digital en México alcanzó niveles masivos de reconocimiento y uso. 95.2% de los internautas conoce las apps de citas, con Tinder liderando con un 87.4%, seguida por Bumble 62.8% y Facebook Parejas 47.3%.

El mismo estudio indica que aunque siete de cada diez han concretado al menos una cita y 33.3% afirma haber logrado una relación formal, persiste un desgaste, ya que 54.4% se declara detractor, principalmente por falta de interacción real y dificultad para concretar encuentros. Además, solo 9.8% ha pagado dentro de la app en los últimos seis meses, con un gasto promedio de 316.6 pesos.

Logan Ury, cientifica de relaciones en Hinge señala que ven otros tipos de interacción dentro de la app que remiten a más conexiones físicas que en otros años.

“Un 35% de la Gen Z a nivel global, y 39% de los hombres Gen Z, quiere recibir más notas de voz, mientras que 33% afirma que estos mensajes los hacen sentirse más conectados”, precisó Ury.

Grindr, por otro lado, ha apostado por integrar más video, funciones sociales ampliadas y eventos presenciales, ante el descontento de los usuarios de distintas apps.

“No me molesta pagar por algo que funciona, pero pagar por la promesa de que tal vez funcione es distinto”, señaló Alejandro quien decidió tomarse un descanso después de febrero e intentar conectar de otra forma.

Aunque las apps no sustituyeron por completo las formas tradicionales de conocer gente; las complementaron y, en muchos casos, las desplazaron temporalmente, pero ahora enfrentan un reequilibrio. Parte de la generación que creció deslizando perfiles empieza a cuestionar si el modelo maximiza eficiencia o simplemente prolonga la búsqueda.

