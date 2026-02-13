El agotamiento digital golpea a las dating apps: crecen los ingresos, cae el entusiasmo

El amor se digitalizó de distintas formas durante los últimos años, desde conocer gente a través de redes sociales o dating apps, hasta tener reglas sobre el comportamiento digital que tiene una pareja, internet también modificó el amor. El 14 de febrero de 2026 millones de personas volverán a descargar una aplicación que ya habían borrado. Lo harán después del trabajo, en el transporte público o mientras cenan solas, pero para muchos conectar nunca había sido tan fácil y, al mismo tiempo, tan difícil.
Angelina Carrillo lo describe con una mezcla de ironía y cansancio. Tiene 28 años, vive en Ciudad de México y lleva casi cinco años entrando y saliendo de aplicaciones de citas.