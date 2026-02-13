El agotamiento digital golpea a las dating apps: crecen los ingresos, cae el entusiasmo

“Antes me emocionaba hacer match, ahora es como abrir TikTok, scrolleo sin sentir una conexión real y muchas veces algunas funciones me cobran por filtrar mejor a los perfiles, se vuelve en algún punto aburrido”, dice.

Su experiencia no es aislada, ya que las grandes plataformas facturan millones de dólares al año por las opciones de pago que ofrece, pero el crecimiento ya no proviene del mismo lugar que hace cinco o diez años.

El caso paradigmático es Match Group, propietario de Tinder y Hinge. En sus reportes trimestrales recientes, la compañía muestra que sus ingresos se sostienen o crecen marginalmente, pero el número de pagadores no avanza al mismo ritmo e incluso presenta retrocesos en algunas marcas.

De acuerdo a su último reporte trimestral, la firma declaró ingresos anuales por aproximadamente 3,487 millones de dólares, prácticamente planos frente al año previo, confirmando la desaceleración del sector. En el cuarto trimestre facturó 878 millones de dólares, pero el número de usuarios que pagan cayó cerca de 5%, hasta alrededor de 13.8 millones de payers.