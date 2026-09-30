Es un sábado a las 6 pm cuando Nan, madre soltera de 34 años, deja de conducir para volver a casa con sus dos hijos, aunque en la tarde y noche podría recibir mejores tarifas. La conductora, quien lleva poco más de dos años trabajando en las aplicaciones de Didi y Uber, explica que su madre le ayuda a cuidar de sus hijos cuando ella trabaja.
Ingresos, cuidados o seguridad: la flexibilidad de las apps de movilidad no aplica a las conductoras
Esta es una realidad de muchas mujeres quienes, por cuidar de su familia o por seguridad, evitan conducir de noche, incluso los fines de semana, cuando pueden obtener mejores ingresos debido a la alta demanda. Por otra parte, la conductora menciona a Expansión que “generalmente las zonas rojas son las mejor pagadas”, pero ella no hace ningún viaje allí por el riesgo.
Su experiencia se replica en las entrevistas que Aurora Rebeca de la Rosa Zapata, posdoctorante del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, realizó con conductoras de Uber y Didi. La investigadora explica que algunas empiezan a manejar después de dejar a sus hijos en la escuela y deben detenerse antes de recogerlos.
“Las condiciones estructurales les impiden acceder a esas condiciones mejor remuneradas de trabajo”, señala la experta, pues aunque las conductoras pueden decidir cuándo conectarse, sus horas disponibles no siempre coinciden con los periodos de mayor demanda.
Condiciones que limitan la posibilidad de ganar mayores ingresos
Al hablar con Expansión sobre los hallazgos de su investigación ‘Cuidar, repartir y atender: el trabajo de las mujeres en plataformas digitales’, De la Rosa, menciona que algunos de los horarios económicamente más atractivos coinciden con "momentos en que las responsabilidades familiares restringen su disponibilidad”.
La investigadora también señala que la restricción de horarios, la decisión de evitar determinadas zonas, el rechazo de viajes hacia ciertos lugares y la limitación del trabajo nocturno constituyen un patrón recurrente en las entrevistas que realizó a 29 mujeres conductoras en la Ciudad de México entre 2023 y 2026. Estas condiciones limitan su movilidad laboral y, con ello, su posibilidad de generar mayores ingresos.
De la Rosa también señala que antes de incorporarse a las plataformas, las mujeres entrevistadas tenían trabajos como recepcionistas, telefonistas y empleadas de mostrador en tiendas departamentales y centros comerciales. En esos empleos ganaban alrededor de 2,500 pesos a la semana y trabajaban jornadas de entre 8 y 12 horas.
En contraste, Uber y DiDi les permiten elegir sus horarios y, en algunos casos, acceder a viajes con mejores tarifas. Bajo esas condiciones, las plataformas pueden representar una alternativa laboral y si bien Nan señala que en DiDi gana más durante los fines de semana, también explica que la plataforma aumenta el porcentaje de ingreso que retiene, al igual que las obligaciones fiscales ante el SAT. Por ello, prefiere conservar su seguridad y no arriesgarse.
Nan ejemplifica con sus ingresos de agosto, que fueron de alrededor de 3,600 pesos en DiDi. Si aceptara viajes hacia zonas de riesgo, podría ganar “fácilmente más de 5,000, ya que son los mejor pagados”, comenta.
Por otra parte, el número de viajes que las conductoras y repartidoras rechazan también influye en sus ingresos. Una repartidora de Uber Eats que pidió permanecer en el anonimato señala que gana aproximadamente entre 1,200 y 1,500 pesos a la semana. “Sin rechazar, yo creo serían unos 2,500 a 3,000”, afirma.
Otra conductora que igualmente pidió el anonimato señala que gana alrededor de 900 pesos a la semana. “Sin rechazar, ganaría el doble o más. Personalmente, son mucho más los que rechazo que los que realizo”, dice.
Flexibilidad no necesariamente significa mayor libertad
De acuerdo con datos de una encuesta realizada por la organización feminista ProDESC, el 41.5% de las trabajadoras consultadas dijo necesitar servicios de cuidado durante la noche o la madrugada, mientras que 84.6% reportó no tener acceso a guarderías, lo cual las lleva a reorganizar sus jornadas alrededor de las responsabilidades de cuidado.
“El problema es que la llamada flexibilidad no necesariamente significa libertad para elegir cuándo trabajar, pues cuando los ingresos son bajos e inciertos, las mujeres necesitan conectarse durante más horas o en determinados momentos para alcanzar los ingresos suficientes”, señala Mercedes Ramírez, Oficial de Análisis e Incidencias en ProDESC.
Además, entre las 77 trabajadoras consultadas en la primera ronda de entrevistas de la investigación de ProDESC, el 69.7% reportó haber sufrido alguna forma de acoso o violencia por parte de usuarios.
Entre las formas de violencia reportadas estuvieron los comentarios inapropiados o sexistas, con un 77.4%; las insinuaciones sexuales, con 62.3%; el contacto físico no deseado, con 47.2%; los insultos por ser mujer, con 54.7%; y el rechazo del servicio por parte de clientes al identificarlas como conductoras, con 47.2%.
Esto cobra relevancia porque rechazar un viaje por seguridad puede implicar una disyuntiva entre proteger la integridad física y conservar los ingresos. Ramírez agrega que “inclusive las propias trabajadoras han creado mecanismos colectivos de cuidado precisamente porque identifican riesgos que los sistemas de las plataformas no están resolviendo adecuadamente”.
¿Qué hace rentable un viaje para las conductoras de apps?
Verónica Álvarez, conductora desde hace siete años e integrante de Ladies Drivers, un colectivo de mujeres que trabajan con aplicaciones, cuenta que varias madres de su agrupación conducen de noche porque durante el día cuidan a sus hijos. Sin embargo, ella también rechaza viajes cuando atraviesan zonas inseguras o cuando la tarifa no compensa el traslado.
La conductora resalta la importancia de que el trabajo sea rentable para las mujeres. Para ella, lo principal es establecer un “piso parejo” en el pago de los servicios y evitar que la tasa de cancelación las castigue con la pérdida de bonos o recompensas o con una limitación de viajes.
Por su experiencia, no acepta esos viajes cuando el pago no compensa el traslado. En esos casos debe cancelar el servicio y puede recibir una mala calificación. Aunque considera que la función genera mayor confianza entre las usuarias, pide que las plataformas también tomen en cuenta el tiempo y el costo que implica para las conductoras llegar hasta el punto de recogida.
Por su parte, Uber reconoce esa tensión entre las conductoras aunque no detalla medidas para que quienes tienen responsabilidades de cuidado puedan acceder a los periodos de mayor ingreso. De acuerdo con datos de una encuesta realizada por la empresa con el objetivo de analizar oportunidades y obstáculos de las mujeres en México, el 86.6% de las participantes se identificó únicamente como socia conductora contra el 2.3% que solo utiliza la app para repartir.
Sin embargo, en cuanto a los tiempos de conexión preferidos, el 76.7% de las encuestadas indicó que es por la mañana, el 18% por la tarde y el 5.3% por la noche. Las razones de estos horarios muestran que el 33.1% realizan otras actividades, el 32.4% tienen a cargo otra persona y el 22% afirmó que es por razones de seguridad.
En el 2020 Uber anunció “Ellas” para que las socias conductoras acepten viajes solo de mujeres.
En respuesta a Expansión, Didi afirmó que las oportunidades dentro de la plataforma no se ven afectadas por los horarios que eligen las conductoras y que el 10% de los conductores registrados en la app dentro del país son mujeres. También destacó su estudio de impacto económico elaborado por KREAB, el cual reveló que las mujeres son beneficiadas con hasta el 40% de incremento en sus ingresos contra el 22% de los hombres.
En cuanto a las medidas de seguridad, la empresa destacó Didi Mujer, una iniciativa que permite a las conductoras viajes exclusivos de pasajeras.