Ingresos, cuidados o seguridad: la flexibilidad de las apps de movilidad no aplica a las conductoras

Esta es una realidad de muchas mujeres quienes, por cuidar de su familia o por seguridad, evitan conducir de noche, incluso los fines de semana, cuando pueden obtener mejores ingresos debido a la alta demanda. Por otra parte, la conductora menciona a Expansión que “generalmente las zonas rojas son las mejor pagadas”, pero ella no hace ningún viaje allí por el riesgo.

Su experiencia se replica en las entrevistas que Aurora Rebeca de la Rosa Zapata, posdoctorante del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, realizó con conductoras de Uber y Didi. La investigadora explica que algunas empiezan a manejar después de dejar a sus hijos en la escuela y deben detenerse antes de recogerlos.

“Las condiciones estructurales les impiden acceder a esas condiciones mejor remuneradas de trabajo”, señala la experta, pues aunque las conductoras pueden decidir cuándo conectarse, sus horas disponibles no siempre coinciden con los periodos de mayor demanda.

Condiciones que limitan la posibilidad de ganar mayores ingresos

Al hablar con Expansión sobre los hallazgos de su investigación ‘Cuidar, repartir y atender: el trabajo de las mujeres en plataformas digitales’, De la Rosa, menciona que algunos de los horarios económicamente más atractivos coinciden con "momentos en que las responsabilidades familiares restringen su disponibilidad”.

La investigadora también señala que la restricción de horarios, la decisión de evitar determinadas zonas, el rechazo de viajes hacia ciertos lugares y la limitación del trabajo nocturno constituyen un patrón recurrente en las entrevistas que realizó a 29 mujeres conductoras en la Ciudad de México entre 2023 y 2026. Estas condiciones limitan su movilidad laboral y, con ello, su posibilidad de generar mayores ingresos.