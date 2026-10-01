La digitalización empieza a llevar a las cafeterías escolares una herramienta que hasta ahora estaba más asociada con otros negocios: los datos de consumo. OrderEAT, una plataforma de gestión de cafeterías escolares enfocada principalmente en colegios privados y cafeterías operadas por concesionarios, muestra cómo los pedidos y pagos digitales pueden convertirse en información para tomar decisiones sobre ventas, producción e inventario.
En México, desde marzo de 2025, las escuelas tienen nuevas reglas sobre los alimentos y bebidas que pueden preparar, distribuir y vender dentro de sus instalaciones. Los lineamientos buscan que las cooperativas escolares ofrezcan opciones que cumplan con determinados criterios nutricionales y restrinjan la venta de productos considerados de bajo valor nutricional. En una encuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 86% de los planteles reportaron en 2025 que habían dejado de vender comida chatarra.
El cambio en la oferta también modifica la operación de las cafeterías. Cuando una mayor parte de los alimentos requiere preparación dentro del plantel, saber cuánto cocinar, qué comprar y qué productos tienen mayor demanda adquiere más importancia.