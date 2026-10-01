En un análisis interno de 100 colegios de México, Argentina y Chile que llevaban más de 12 meses utilizando la plataforma, la compañía encontró un aumento promedio de 32% en las ventas de las cafeterías, una reducción de 23% en el desperdicio de alimentos y un ahorro de 13 horas semanales de gestión por establecimiento.

Así usan los datos para decidir cuánto cocinar en las escuelas

La transformación comienza antes de que el alimento llegue al mostrador. Cuando una familia consulta el menú, paga y puede hacer un pedido con anticipación, la cafetería obtiene información sobre parte de la demanda antes de preparar los alimentos.

Ese dato cambia una de las decisiones más difíciles para una cocina escolar: cuánto producir cuando todavía no sabe cuántos alumnos comprarán.

El informe de OrderEAT relaciona la reducción de 23% en el desperdicio con el uso de prepedidos. Al conocer de antemano una parte de las porciones comprometidas, la cafetería puede ajustar sus compras y su producción. El sistema también registra qué productos se venden, en qué momentos y en qué cantidades.

Matías Craviotto, cofundador y CEO de OrderEAT, explica en entrevista para Expansión que la empresa está llevando ese registro un paso más allá mediante herramientas de inteligencia artificial . La plataforma utiliza los datos transaccionales de cada colegio para identificar cómo se ha comportado la demanda y generar estimaciones sobre lo que podría ocurrir en los siguientes días o semanas.

Gracias a ello, puedes mirar “cómo vienen comportándose estos últimos meses, creemos que las próximas semanas o días se van a comportar de esta manera, tienes que cocinar esto”, explicó Craviotto.

La empresa también puede cruzar los datos de un colegio con patrones agregados de su red. Craviotto puso como ejemplo el comportamiento de las cafeterías en escuelas en Hermosillo, donde ciertos productos pueden vender menos durante determinados periodos por factores como el calor o el calendario escolar.