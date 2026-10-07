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¿Refrigerador con IA o buenos hábitos? Cómo evitar que tu electrodoméstico infle tu recibo de la CFE

El electrodoméstico representó 23.74% del consumo detectado en 82,822 diagnósticos de hogares. Su ubicación, limpieza y hábitos de uso pueden hacer la diferencia.
mié 07 octubre 2026 05:55 AM
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Persona revisa el sello de la puerta de un refrigerador convencional en una cocina doméstica para comprobar que cierre correctamente.
Mantener el refrigerador en buenas condiciones y modificar algunos hábitos de uso puede ayudar a reducir su consumo de electricidad. (Foto: Imagen generada con IA/Gemini)

El refrigerador es uno de los aparatos que más electricidad consume en un hogar y tiene una particularidad frente a otros electrodomésticos: prácticamente nunca se apaga. En 82,822 diagnósticos energéticos realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector doméstico, este equipo concentró 23.74% del consumo eléctrico detectado, mientras que la instalación eléctrica representó 21.56%.

Por eso, cuando se habla de reducir el gasto de electricidad en casa, el refrigerador es uno de los primeros aparatos que vale la pena revisar. Hoy existen modelos con inteligencia artificial capaces de ajustar su funcionamiento, monitorear el consumo y activar modos de ahorro de energía. El problema es que acceder a estas funciones puede implicar pagar grandes cantidades de dinero.

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Si ese gasto no está dentro de tu presupuesto, no significa que tengas que resignarte a consumir lo mismo. Hay medidas que puedes aplicar al refrigerador que ya tienes y que, aunque no ofrecen el mismo nivel de automatización que un equipo inteligente, buscan evitar que el aparato trabaje más de lo necesario.

¿Quieres pagar menos luz? Así puedes reducir el consumo de tu refrigerador sin cambiarlo

La ubicación del refrigerador puede influir en cuánto trabajo necesita para mantener baja la temperatura interior. CFE recomienda colocarlo lejos de fuentes de calor, como la estufa, el horno o lugares donde reciba directamente la luz del sol.

También aconseja dejar al menos 10 centímetros entre la parte trasera del refrigerador y la pared. Ese espacio permite que el equipo tenga una mejor ventilación y pueda liberar el calor que genera durante su funcionamiento.

Si el refrigerador está junto a una fuente de calor o prácticamente pegado a la pared, vale la pena revisar si puedes cambiar su ubicación. No implica comprar nada nuevo y puede ser uno de los ajustes más sencillos para mejorar las condiciones en las que opera.

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Otra medida que puede pasar desapercibida es la limpieza del condensador. CFE recomienda mantener limpias las bobinas o el condensador y evitar que acumulen polvo o grasa, ya que estos elementos participan en el proceso mediante el cual el refrigerador libera calor.

También conviene revisar las puertas. Si las gomas de sellado están deterioradas o la puerta no cierra correctamente, el aire frío puede escapar y el equipo tendrá que trabajar para recuperar la temperatura interior.

Por eso, antes de pensar que necesitas un refrigerador nuevo porque el actual consume demasiado, puede valer la pena revisar su estado físico y darle mantenimiento. Si el aparato todavía cumple con su función, mantenerlo en buenas condiciones puede ser una alternativa mucho más barata que sustituirlo.

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Estos hábitos pueden hacer que tu refrigerador consuma más luz sin que te des cuenta

La forma en que utilizas el refrigerador es otro factor que puedes modificar sin gastar dinero. CFE recomienda evitar introducir alimentos calientes directamente al equipo y esperar a que disminuyan su temperatura antes de guardarlos.

También aconseja no abrir constantemente la puerta ni mantenerla abierta durante mucho tiempo. Cada vez que se abre, entra aire caliente del exterior y el refrigerador necesita volver a trabajar para recuperar la temperatura.

También debes procurar que el aire frío pueda circular libremente y evitar tanto sobrecargar el refrigerador como dejarlo prácticamente vacío.

Son cambios pequeños, pero tienen una ventaja frente a comprar un equipo nuevo: no requieren desembolsar decenas de miles de pesos y pueden incorporarse a la rutina diaria.

Si vas a cambiar de refrigerador, no tienes que comprar el más caro

Ahora bien, si tu refrigerador ya tiene muchos años, presenta fallas frecuentes o está llegando al final de su vida útil, entonces sí puede tener sentido pensar en reemplazarlo. Pero incluso en ese escenario, la inteligencia artificial no tiene por qué ser el principal criterio de compra.

Antes de elegir un modelo, compara su consumo energético, capacidad y características con otros equipos de precio similar. CFE recomienda adquirir electrodomésticos que cuenten con certificado de eficiencia energética, por lo que este indicador puede ser más relevante para tu bolsillo que una pantalla integrada, una aplicación o cualquier otra función inteligente.

Si estás interesado en las funciones de inteligencia artificial, conectividad o monitoreo remoto, tampoco necesariamente tienes que pagar el precio de lista. Los refrigeradores inteligentes suelen ubicarse en los segmentos más altos del mercado, pero durante temporadas de promociones pueden aparecer descuentos que reduzcan considerablemente la diferencia frente a otros modelos.

En ese caso, la recomendación es hacer la cuenta completa: cuánto cuesta el equipo con descuento, cuánto consume, qué funciones realmente vas a utilizar y cuánto estás dispuesto a pagar por ellas.

Al final, la inteligencia artificial puede ser una herramienta para hacer más eficiente un refrigerador, pero no es la única.

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