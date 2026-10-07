Estos hábitos pueden hacer que tu refrigerador consuma más luz sin que te des cuenta
La forma en que utilizas el refrigerador es otro factor que puedes modificar sin gastar dinero. CFE recomienda evitar introducir alimentos calientes directamente al equipo y esperar a que disminuyan su temperatura antes de guardarlos.
También aconseja no abrir constantemente la puerta ni mantenerla abierta durante mucho tiempo. Cada vez que se abre, entra aire caliente del exterior y el refrigerador necesita volver a trabajar para recuperar la temperatura.
También debes procurar que el aire frío pueda circular libremente y evitar tanto sobrecargar el refrigerador como dejarlo prácticamente vacío.
Son cambios pequeños, pero tienen una ventaja frente a comprar un equipo nuevo: no requieren desembolsar decenas de miles de pesos y pueden incorporarse a la rutina diaria.
Si vas a cambiar de refrigerador, no tienes que comprar el más caro
Ahora bien, si tu refrigerador ya tiene muchos años, presenta fallas frecuentes o está llegando al final de su vida útil, entonces sí puede tener sentido pensar en reemplazarlo. Pero incluso en ese escenario, la inteligencia artificial no tiene por qué ser el principal criterio de compra.
Antes de elegir un modelo, compara su consumo energético, capacidad y características con otros equipos de precio similar. CFE recomienda adquirir electrodomésticos que cuenten con certificado de eficiencia energética, por lo que este indicador puede ser más relevante para tu bolsillo que una pantalla integrada, una aplicación o cualquier otra función inteligente.
Si estás interesado en las funciones de inteligencia artificial, conectividad o monitoreo remoto, tampoco necesariamente tienes que pagar el precio de lista. Los refrigeradores inteligentes suelen ubicarse en los segmentos más altos del mercado, pero durante temporadas de promociones pueden aparecer descuentos que reduzcan considerablemente la diferencia frente a otros modelos.
En ese caso, la recomendación es hacer la cuenta completa: cuánto cuesta el equipo con descuento, cuánto consume, qué funciones realmente vas a utilizar y cuánto estás dispuesto a pagar por ellas.
Al final, la inteligencia artificial puede ser una herramienta para hacer más eficiente un refrigerador, pero no es la única.