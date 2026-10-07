Si ese gasto no está dentro de tu presupuesto, no significa que tengas que resignarte a consumir lo mismo. Hay medidas que puedes aplicar al refrigerador que ya tienes y que, aunque no ofrecen el mismo nivel de automatización que un equipo inteligente, buscan evitar que el aparato trabaje más de lo necesario.

¿Quieres pagar menos luz? Así puedes reducir el consumo de tu refrigerador sin cambiarlo

La ubicación del refrigerador puede influir en cuánto trabajo necesita para mantener baja la temperatura interior. CFE recomienda colocarlo lejos de fuentes de calor, como la estufa, el horno o lugares donde reciba directamente la luz del sol.

También aconseja dejar al menos 10 centímetros entre la parte trasera del refrigerador y la pared. Ese espacio permite que el equipo tenga una mejor ventilación y pueda liberar el calor que genera durante su funcionamiento.

Si el refrigerador está junto a una fuente de calor o prácticamente pegado a la pared, vale la pena revisar si puedes cambiar su ubicación. No implica comprar nada nuevo y puede ser uno de los ajustes más sencillos para mejorar las condiciones en las que opera.



Otra medida que puede pasar desapercibida es la limpieza del condensador. CFE recomienda mantener limpias las bobinas o el condensador y evitar que acumulen polvo o grasa, ya que estos elementos participan en el proceso mediante el cual el refrigerador libera calor.

También conviene revisar las puertas. Si las gomas de sellado están deterioradas o la puerta no cierra correctamente, el aire frío puede escapar y el equipo tendrá que trabajar para recuperar la temperatura interior.

Por eso, antes de pensar que necesitas un refrigerador nuevo porque el actual consume demasiado, puede valer la pena revisar su estado físico y darle mantenimiento. Si el aparato todavía cumple con su función, mantenerlo en buenas condiciones puede ser una alternativa mucho más barata que sustituirlo.

