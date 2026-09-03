Tus audífonos, cámaras y cargadores ahora tendrán algo en común: todos se llamarán Anker

Por eso Anker ya no quiere que el consumidor vea su catálogo como una colección de productos separados por categoría. Su apuesta es construir un ecosistema en el que carga, audio, bienestar, seguridad, limpieza y energía formen parte de una misma experiencia.

“Las marcas por categoría tenían sentido cuando las categorías estaban separadas. Hoy ya no lo están”, dijo Steven Yang, fundador y CEO de Anker Innovations.

Bajo la promesa “Ultimate Unified”, esta consolidación estratégica permitirá a la empresa, que ya atiende a más de 200 millones de consumidores en más de 180 países y regiones, concentrar la construcción de marca alrededor de un solo nombre.

Soundcore y eufy no desaparecen

Aunque la estrategia contempla llevar el nombre Anker a las diferentes categorías, la compañía no borrará de golpe las marcas que ha construido durante los últimos años.

Rafael Tapia Flores, director de marketing de Anker México, explicó en entrevista para Expansión que habrá una etapa de migración en la que los productos podrán identificarse como Anker Soundcore o Anker eufy. La intención es conservar el reconocimiento acumulado por estas marcas mientras los consumidores comienzan a asociarlas con Anker.

“La herencia de la marca no muere”, señaló Tapia, pues explicó que Soundcore y eufy llevan años construyendo comunidades y reconocimiento dentro de sus respectivas categorías, por lo que la estrategia busca trasladar ese valor hacia la marca madre sin perderlo.

El cambio también busca resolver una situación particularmente relevante en mercados como México, donde el consumidor conoce Anker por sus cargadores y baterías portátiles, pero identifica a Soundcore o eufy como compañías independientes.

“Hoy en día ya todos los valores a nivel compañía de innovación, desarrollo y disrupción en tecnología caen sobre la marca Anker”, explicó Tapia.

La nueva arquitectura estará organizada alrededor de dos grandes experiencias: Anker For You, enfocada en la tecnología que acompaña al usuario durante el día, como carga, audio y bienestar; y Anker For Home, centrada en productos para un hogar más inteligente y autónomo.