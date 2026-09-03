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Tus audífonos, cámaras y cargadores ahora tendrán algo en común: todos se llamarán Anker

La compañía unificará progresivamente marcas como Soundcore y eufy bajo el nombre Anker en una estrategia que busca conectar desde audio y carga hasta seguridad, hogar inteligente y bienestar.
jue 03 septiembre 2026 09:00 AM
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Logo de Anker sibre fondo negro.
El objetivo de la unificación apunta a ofrecer ecosistemas integrales de tecnología para los usuarios de la marca. (Foto: Selene Ramírez)

Berlín, Alemania. Tras 15 años de liderazgo en el sector de la carga móvil, Anker aprovechó el escenario de IFA 2026 para anunciar la unificación progresiva de su portafolio, conformado por marcas como Anker, Soundcore, eufy, SOLIX y eufyMake, bajo una misma arquitectura de marca.

La decisión llega en un momento en el que Anker considera que las fronteras entre categorías tecnológicas son cada vez menos claras. Una cámara de seguridad puede conectarse con otros dispositivos del hogar; una aspiradora robot puede formar parte de un sistema inteligente y los sistemas de energía pueden integrarse con el funcionamiento de una vivienda.

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Por eso Anker ya no quiere que el consumidor vea su catálogo como una colección de productos separados por categoría. Su apuesta es construir un ecosistema en el que carga, audio, bienestar, seguridad, limpieza y energía formen parte de una misma experiencia.

“Las marcas por categoría tenían sentido cuando las categorías estaban separadas. Hoy ya no lo están”, dijo Steven Yang, fundador y CEO de Anker Innovations.

Bajo la promesa “Ultimate Unified”, esta consolidación estratégica permitirá a la empresa, que ya atiende a más de 200 millones de consumidores en más de 180 países y regiones, concentrar la construcción de marca alrededor de un solo nombre.

Soundcore y eufy no desaparecen

Aunque la estrategia contempla llevar el nombre Anker a las diferentes categorías, la compañía no borrará de golpe las marcas que ha construido durante los últimos años.

Rafael Tapia Flores, director de marketing de Anker México, explicó en entrevista para Expansión que habrá una etapa de migración en la que los productos podrán identificarse como Anker Soundcore o Anker eufy. La intención es conservar el reconocimiento acumulado por estas marcas mientras los consumidores comienzan a asociarlas con Anker.

“La herencia de la marca no muere”, señaló Tapia, pues explicó que Soundcore y eufy llevan años construyendo comunidades y reconocimiento dentro de sus respectivas categorías, por lo que la estrategia busca trasladar ese valor hacia la marca madre sin perderlo.

El cambio también busca resolver una situación particularmente relevante en mercados como México, donde el consumidor conoce Anker por sus cargadores y baterías portátiles, pero identifica a Soundcore o eufy como compañías independientes.

“Hoy en día ya todos los valores a nivel compañía de innovación, desarrollo y disrupción en tecnología caen sobre la marca Anker”, explicó Tapia.

La nueva arquitectura estará organizada alrededor de dos grandes experiencias: Anker For You, enfocada en la tecnología que acompaña al usuario durante el día, como carga, audio y bienestar; y Anker For Home, centrada en productos para un hogar más inteligente y autónomo.

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En México, esa transformación ocurre apenas dos años después de la llegada de Anker al mercado. De acuerdo con Tapia, el país todavía representa un mercado en construcción para la compañía y uno de los principales retos es ampliar su presencia física. Actualmente, cerca de 80% del negocio mexicano se mueve a través del comercio electrónico, principalmente mediante Mercado Libre y Amazon.

El ejecutivo considera que una de las fortalezas que ha permitido a Anker crecer en México ha sido el boca a boca, particularmente alrededor de la calidad de sus productos. La compañía ahora busca trasladar ese reconocimiento a categorías adicionales y, con la unificación, hacer más evidente que todas forman parte de una misma empresa.

La estrategia presentada en Berlín, por tanto, no se limita a cambiar cómo aparece el nombre en una caja. Anker está intentando que el consumidor deje de pensar en Soundcore cuando compra audio o en eufy cuando busca seguridad y empiece a reconocer detrás de todas esas experiencias una misma compañía.

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