Armar una casa inteligente en México exige inversiones de hasta 360,000 pesos

De la bocina al panel de control

El punto de entrada al hogar inteligente básico suele ser una bocina con asistente de voz. En la versión avanzada, esa bocina se convierte en una pantalla que permite ver lo que ocurre en la casa. El Amazon Echo Show 8 cuesta 3,899 pesos y agrega una interfaz visual a las funciones de voz, el usuario observa la imagen de una cámara de seguridad, sigue el progreso de una receta o revisa el clima sin tocar el celular. El Echo Show 15 sube a 6,999 pesos y funciona como un tablero familiar capaz de mostrar varias cámaras, calendarios y listas al mismo tiempo, una especie de centro de mando desde el que el usuario supervisa y ordena al resto de los dispositivos.

La cocina y la lavandería entran al ecosistema

Los electrodomésticos representan el salto de precio más grande dentro del hogar inteligente completo, pero también el cambio más práctico en el día a día. Un refrigerador conectado, además de enfriar los alimento, avisa cuándo se acaba la leche, sugiere recetas con lo que hay disponible y permite revisar el contenido desde el celular en el supermercado, sin necesidad de regresar a casa para confirmar.

Samsung ofrece en tienda oficial un modelo side by side de 22 pies en 46,498 pesos, mientras la versión Bespoke French Door de 29 pies, con pantalla integrada y funciones de inteligencia artificial, llega a 119,999 pesos y suma cámaras internas que muestran el contenido sin abrir la puerta.

La lavandería sigue una lógica similar, una lavasecadora inteligente detecta el peso y el tipo de tela de la carga y ajusta el ciclo, el tiempo y la cantidad de agua de manera automática, además de enviar una notificación al celular cuando termina. En cuanto a precios, la lavasecadora LG de carga frontal con tecnología AI DD y capacidad de 14 kilogramos de lavado y 8 de secado cuesta 31,999 pesos. Samsung ofrece su Bespoke AI Laundry Combo, con 26 kilogramos de lavado y 15 de secado y tecnología de bomba de calor, en 66,798 pesos.

A esta lista se suma la aspiradora robot, su función principal es ahorrar tiempo, pues el equipo recorre la casa en horarios programados, evita obstáculos y limpia sin que nadie esté presente. La Xiaomi Vacuum E5 cuesta 2,349 pesos y cubre la limpieza programada básica, mientras la Dreame X50 Ultra, con navegación avanzada, vaciado automático de la base y capacidad para subir desniveles pequeños, alcanza 39,999 pesos.

Seguridad: la categoría que más crece

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), la vigilancia ya está presente en 38.4% de los hogares mexicanos con dispositivos IoT, una de las categorías con mayor margen de expansión dentro del ecosistema conectado, junto con cerraduras digitales y termostatos. El crecimiento responde, en buena medida, a la preocupación por la seguridad, de acuerdo con la consultora IMARC Group, el aumento de robos y accesos no autorizados impulsa la demanda de cámaras, sensores y cerraduras inteligentes en el país.

Una cámara de interior graba en tiempo real, envía alertas al celular cuando detecta movimiento y permite revisar posteriormente lo ocurrido en la vivienda. El modelo de interior Ring cuesta 1,349 pesos. El videotimbre añade una capa más específica, porque muestra y permite hablar con quien toca la puerta sin necesidad de abrir, una función útil tanto para recibir paquetes como para disuadir visitas no deseadas; el videotimbre cableado de Ring cuesta 2,598 pesos.

La cerradura inteligente sustituye la llave física por una clave, una huella o el celular, y permite abrir la puerta a distancia para dejar entrar a alguien sin estar en casa. Steren ofrece una opción digital con wifi en 2,490 pesos, mientras la Yale Mx83425, con mayor certificación de seguridad, sube a 3,390 pesos.

Los sensores de puerta y movimiento completan el círculo de vigilancia, pues avisan al instante si alguien abre una puerta o ventana sin autorización, incluso cuando la casa está vacía y nadie revisa cámaras en ese momento. Un paquete de cuatro sensores Tuya, compatible con Alexa, Google Home y Siri, cuesta 769 pesos, mientras un kit de seis piezas con cinco sensores de puerta o ventana y uno de movimiento ronda los 1,499 pesos en Home Depot.