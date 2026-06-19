Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Armar una casa inteligente en México exige inversiones de hasta 360,000 pesos

Refrigeradores, lavasecadoras, cámaras, cerraduras y sistemas conectados ganan terreno en los hogares mexicanos, mientras este mercado apunta a valer 4,900 millones de dólares hacia 2034.
vie 19 junio 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
hogar inteligente completo costo en mexico
hogar inteligente completo, con electrodomésticos, seguridad, climatización y entretenimiento conectados, cuesta entre 172,000 y 360,000 pesos en México. (Foto: Shutterstock/Stanisic Vladimir)

El hogar inteligente básico puede montarse con una inversión de alrededor de 3,600 pesos: un asistente de voz y un par de focos conectados.
Pero cuando la automatización entra a la cocina, la sala, el clóset y el clima de toda la casa, el panorama cambia por completo. Refrigeradores, lavadoras, cámaras, cerraduras, termostatos y sistemas de audio se comunican entre sí y crean una vivienda que responde a rutinas, hábitos y comandos de voz. Esa experiencia integral, sin embargo, tiene un costo que escala con rapidez, armar un hogar inteligente "pro" en México puede costar entre 172,000 y hasta 360,000 pesos, según la gama de productos que elija cada usuario.

Publicidad

De la bocina al panel de control

El punto de entrada al hogar inteligente básico suele ser una bocina con asistente de voz. En la versión avanzada, esa bocina se convierte en una pantalla que permite ver lo que ocurre en la casa. El Amazon Echo Show 8 cuesta 3,899 pesos y agrega una interfaz visual a las funciones de voz, el usuario observa la imagen de una cámara de seguridad, sigue el progreso de una receta o revisa el clima sin tocar el celular. El Echo Show 15 sube a 6,999 pesos y funciona como un tablero familiar capaz de mostrar varias cámaras, calendarios y listas al mismo tiempo, una especie de centro de mando desde el que el usuario supervisa y ordena al resto de los dispositivos.

La cocina y la lavandería entran al ecosistema

Los electrodomésticos representan el salto de precio más grande dentro del hogar inteligente completo, pero también el cambio más práctico en el día a día. Un refrigerador conectado, además de enfriar los alimento, avisa cuándo se acaba la leche, sugiere recetas con lo que hay disponible y permite revisar el contenido desde el celular en el supermercado, sin necesidad de regresar a casa para confirmar.

Samsung ofrece en tienda oficial un modelo side by side de 22 pies en 46,498 pesos, mientras la versión Bespoke French Door de 29 pies, con pantalla integrada y funciones de inteligencia artificial, llega a 119,999 pesos y suma cámaras internas que muestran el contenido sin abrir la puerta.

La lavandería sigue una lógica similar, una lavasecadora inteligente detecta el peso y el tipo de tela de la carga y ajusta el ciclo, el tiempo y la cantidad de agua de manera automática, además de enviar una notificación al celular cuando termina. En cuanto a precios, la lavasecadora LG de carga frontal con tecnología AI DD y capacidad de 14 kilogramos de lavado y 8 de secado cuesta 31,999 pesos. Samsung ofrece su Bespoke AI Laundry Combo, con 26 kilogramos de lavado y 15 de secado y tecnología de bomba de calor, en 66,798 pesos.

A esta lista se suma la aspiradora robot, su función principal es ahorrar tiempo, pues el equipo recorre la casa en horarios programados, evita obstáculos y limpia sin que nadie esté presente. La Xiaomi Vacuum E5 cuesta 2,349 pesos y cubre la limpieza programada básica, mientras la Dreame X50 Ultra, con navegación avanzada, vaciado automático de la base y capacidad para subir desniveles pequeños, alcanza 39,999 pesos.

Seguridad: la categoría que más crece

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), la vigilancia ya está presente en 38.4% de los hogares mexicanos con dispositivos IoT, una de las categorías con mayor margen de expansión dentro del ecosistema conectado, junto con cerraduras digitales y termostatos. El crecimiento responde, en buena medida, a la preocupación por la seguridad, de acuerdo con la consultora IMARC Group, el aumento de robos y accesos no autorizados impulsa la demanda de cámaras, sensores y cerraduras inteligentes en el país.

Una cámara de interior graba en tiempo real, envía alertas al celular cuando detecta movimiento y permite revisar posteriormente lo ocurrido en la vivienda. El modelo de interior Ring cuesta 1,349 pesos. El videotimbre añade una capa más específica, porque muestra y permite hablar con quien toca la puerta sin necesidad de abrir, una función útil tanto para recibir paquetes como para disuadir visitas no deseadas; el videotimbre cableado de Ring cuesta 2,598 pesos.

La cerradura inteligente sustituye la llave física por una clave, una huella o el celular, y permite abrir la puerta a distancia para dejar entrar a alguien sin estar en casa. Steren ofrece una opción digital con wifi en 2,490 pesos, mientras la Yale Mx83425, con mayor certificación de seguridad, sube a 3,390 pesos.

Los sensores de puerta y movimiento completan el círculo de vigilancia, pues avisan al instante si alguien abre una puerta o ventana sin autorización, incluso cuando la casa está vacía y nadie revisa cámaras en ese momento. Un paquete de cuatro sensores Tuya, compatible con Alexa, Google Home y Siri, cuesta 769 pesos, mientras un kit de seis piezas con cinco sensores de puerta o ventana y uno de movimiento ronda los 1,499 pesos en Home Depot.

Publicidad

Climatizar la casa entera, no solo un cuarto

El control del clima marca otra diferencia central frente al hogar inteligente básico. Un termostato inteligente programa la temperatura por horario y la ajusta a distancia, de modo que el aire o la calefacción se encienden antes de que alguien llegue a casa, sin gastar energía durante horas vacías; el modelo Honeywell cuesta cerca de 3,395 pesos. Para quien busca enfriar un cuarto entero sin instalación fija en el muro, el LG Portátil de 1.1 toneladas, con función de frío y calor, cuesta 19,499 pesos y se controla desde la aplicación, una alternativa frecuente para quien renta y no puede modificar la fachada.

A esta categoría se suma el purificador de aire, que mide la calidad del aire en tiempo real y ajusta su filtrado según el nivel de partículas que detecta, con reportes que el usuario consulta desde el celular. El modelo compacto HushJet HJ10 de Dyson cuesta 7,599 pesos.

Entretenimiento de punta a punta

Una Smart TV de gama alta reproduce contenido como cualquier otro televisor, pero además integra un asistente de voz propio, reconoce qué dispositivos están conectados en la casa y ajusta imagen y sonido según el contenido que detecta. Samsung ofrece su Neo QLED QN80H de 65 pulgadas, con inteligencia artificial integrada, en 35,899 pesos.

El sistema de audio multi-room permite reproducir la misma música en toda la casa o una canción distinta en cada cuarto, todo desde una sola aplicación. Sonos domina las opciones disponibles en tiendas oficiales, la bocina Era 100 cuesta 4,399 pesos y se sincroniza con otros altavoces de la marca en distintas habitaciones, mientras la Era 300, recién lanzada, sube a 9,999 pesos con audio espacial.

La barra de sonido cumple una función más puntual: mejora el audio de la televisión sin instalar bocinas adicionales por toda la sala. La Sonos Ray cuesta 4,399 pesos, mientras la Arc Ultra, con sonido envolvente compatible con Dolby Atmos, llega a 20,999 pesos. Quien busca reforzar los graves puede sumar un subwoofer, el Sub Mini cuesta 8,999 pesos y el Sub 4, de mayor potencia, 16,999 pesos.

Iluminación que va más allá del foco

El hogar inteligente básico se conforma con un foco conectado, la versión avanzada suma tiras LED y circuitos completos para crear ambientes distintos. La Philips Hue Gradient Lightstrip de un metro cuesta 1,994 pesos y crea efectos de color que se sincronizan con la televisión o la música, por ejemplo, para acompañar una película con tonos que cambian según la escena. Un apagador inteligente de pared automatiza el circuito completo en lugar de solo el foco, así que cualquier lámpara conectada a ese punto se vuelve controlable desde el celular sin cambiar el foco; ronda los 268 pesos por unidad. El paquete de tres focos Philips Hue A19, con control de intensidad y color desde la aplicación, cuesta 2,368 pesos.

Publicidad

El precio real de la conectividad total

Sumadas todas las categorías, el costo de un hogar inteligente completo va de 171,771 a 361,650 pesos, dependiendo de si el usuario elige las opciones más accesibles o las versiones premium de cada dispositivo. La diferencia frente al setup básico, que ronda los 3,695 a 5,330 pesos según un análisis previo de Expansión , no es solo de precio sino de alcance: ya no se trata de encender una luz con la voz, sino de coordinar electrodomésticos, seguridad, clima y entretenimiento en un solo sistema.

De acuerdo con la ENDUTIH del Inegi, 29.6% de los hogares mexicanos ya cuenta con algún dispositivo inteligente conectado a internet, una proporción que casi se duplicó desde 2023. The Ciu calcula que cerca de 4 de cada 10 mexicanos son usuarios de dispositivos IoT, aunque categorías como electrodomésticos, cerraduras digitales y termostatos todavía rondan apenas 5% de adopción, lo que confirma un amplio margen de crecimiento para el segmento que estas cifras describen como el más completo y, también, el más costoso.

IMARC Group calcula que el mercado mexicano de hogares inteligentes alcanzó 1.8 mil millones de dólares en 2025 y proyecta que llegue a 4.9 mil millones de dólares para 2034, con un crecimiento anual de 10.84%. La cifra confirma que, aunque la inversión inicial resulta alta, la tendencia hacia la conectividad total del hogar mexicano sigue una curva ascendente.

Tags

Smart Home tecnología

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad