Alexa+ llega a las tablets de Amazon para competir con el iPad

El movimiento supone un cambio importante para Amazon, que durante años utilizó sus tablets Fire como dispositivos de bajo costo, con precios considerablemente menores a los de sus principales competidores.

La compañía busca ahora convencer a los consumidores de pagar más por equipos con mejores prestaciones y acercarse al segmento en el que compiten Apple y Samsung .

Sin embargo, la apuesta también ocurre en un momento complicado para el mercado. De acuerdo con datos de IDC, las ventas mundiales de tabletas cayeron 12% interanual durante el segundo trimestre de 2026, hasta 33.6 millones de unidades. En ese mismo periodo, Amazon tenía apenas 1.9% del mercado global, frente a 8% un año antes. Apple lideraba con 34%, seguida por Samsung con 17.5%.

Amazon cambia FireOS por Android y Alexa+ se convierte en parte central de la tablet

Una de las principales diferencias frente a las tablets Fire está en el sistema operativo. Los nuevos equipos funcionan con Android y tienen acceso completo a Google Play Store, por lo que los usuarios podrán descargar aplicaciones como YouTube, Netflix, Gmail y Google Docs, además de las aplicaciones y servicios de Amazon.

La decisión responde a una de las principales limitaciones de Fire OS, su ecosistema de aplicaciones era más reducido que el disponible en Android y iPadOS. Amazon no abandona, sin embargo, sus propios servicios. Las tablets incluyen acceso a Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music y otros productos de la compañía, que aparecen integrados desde la configuración inicial.

La otra gran apuesta es Alexa+, el asistente de Amazon, impulsado por inteligencia artificial generativa, estará integrado en los tres dispositivos.

La compañía plantea que Alexa+ pueda utilizarse tanto mediante voz como mediante la pantalla para realizar tareas, responder preguntas y acceder a servicios. También forma parte de la interfaz de los dispositivos, con funciones como una pestaña dinámica que muestra contenido y acciones relacionadas con lo que el usuario está haciendo. Aunque cabe resaltar que el acceso a Alexa+ requiere una suscripción al servicio Prime.

