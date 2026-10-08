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Alexa+ llega a las tablets de Amazon para competir con el iPad

Amazon presentó una nueva línea de tablets con Android, acceso a Google Play y Alexa+, con precios de hasta 10,999 pesos, en un giro hacia equipos de mayor gama.
jue 08 octubre 2026 11:17 AM
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Tablet Amazon de la nueva línea Alexa Tablet.
La nueva familia incluye los modelos Alexa Tablet 8, Alexa Tablet 11 y Alexa Tablet 12 Pro, con diferentes tamaños y configuraciones. (Foto: Amazon )

El gigante del e-commerce, Amazon , presentó una nueva familia de tabletas que, por primera vez, funcionan con Android completo, integran Alexa+ y utilizan cuerpos de aluminio, en una apuesta por dejar atrás la imagen de sus Fire como equipos económicos.

La nueva línea, denominada Amazon Alexa Tablets, está integrada por tres modelos: Alexa Tablet 8, Alexa Tablet 11 y Alexa Tablet 12 Pro. Los equipos parten de 3,999 pesos y llegan hasta 10,999 pesos dólares en su configuración más avanzada. Amazon anunció que estarán disponibles en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 14 de octubre.

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El movimiento supone un cambio importante para Amazon, que durante años utilizó sus tablets Fire como dispositivos de bajo costo, con precios considerablemente menores a los de sus principales competidores.

La compañía busca ahora convencer a los consumidores de pagar más por equipos con mejores prestaciones y acercarse al segmento en el que compiten Apple y Samsung .

Sin embargo, la apuesta también ocurre en un momento complicado para el mercado. De acuerdo con datos de IDC, las ventas mundiales de tabletas cayeron 12% interanual durante el segundo trimestre de 2026, hasta 33.6 millones de unidades. En ese mismo periodo, Amazon tenía apenas 1.9% del mercado global, frente a 8% un año antes. Apple lideraba con 34%, seguida por Samsung con 17.5%.

Amazon cambia FireOS por Android y Alexa+ se convierte en parte central de la tablet

Una de las principales diferencias frente a las tablets Fire está en el sistema operativo. Los nuevos equipos funcionan con Android y tienen acceso completo a Google Play Store, por lo que los usuarios podrán descargar aplicaciones como YouTube, Netflix, Gmail y Google Docs, además de las aplicaciones y servicios de Amazon.

La decisión responde a una de las principales limitaciones de Fire OS, su ecosistema de aplicaciones era más reducido que el disponible en Android y iPadOS. Amazon no abandona, sin embargo, sus propios servicios. Las tablets incluyen acceso a Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music y otros productos de la compañía, que aparecen integrados desde la configuración inicial.

La otra gran apuesta es Alexa+, el asistente de Amazon, impulsado por inteligencia artificial generativa, estará integrado en los tres dispositivos.

La compañía plantea que Alexa+ pueda utilizarse tanto mediante voz como mediante la pantalla para realizar tareas, responder preguntas y acceder a servicios. También forma parte de la interfaz de los dispositivos, con funciones como una pestaña dinámica que muestra contenido y acciones relacionadas con lo que el usuario está haciendo. Aunque cabe resaltar que el acceso a Alexa+ requiere una suscripción al servicio Prime.

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Así son las nuevas tablets de Amazon

El modelo más avanzado es la Amazon Alexa Tablet 12 Pro. Tiene una pantalla de 12 pulgadas con resolución de alta definición, tasa de actualización de 120 Hz y relación de aspecto 3:2. Su cuerpo está fabricado en aluminio y tiene un grosor de 6.5 milímetros.

El equipo parte de 10,2999 pesos con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. También existe una versión con pantalla Nanomatte, diseñada para reducir los reflejos, que cuesta 549.99 dólares. Amazon afirma que puede ofrecer hasta 20 horas de lectura con una sola carga utilizando el modo Kindle.

La Alexa Tablet 11 tiene una pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K, tasa de actualización de 90 Hz, 8 GB de RAM y hasta 15 horas de reproducción de video.

Por su parte, la Alexa Tablet 8 es el modelo más pequeño y económico de la familia. Tiene una pantalla de 8 pulgadas, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

¿Cuándo llegan a México las nuevas tablets de Amazon?

Las nuevas Amazon Alexa Tablets estarán disponibles en México a partir del 14 de octubre de 2026, con tres modelos y precios que van desde los 3,999 hasta los 10,999 pesos.

  • Amazon Alexa Tablet 8: desde 3,999 pesos, con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.
  • Amazon Alexa Tablet 11: desde 5,999 pesos, con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.
  • Amazon Alexa Tablet 12 Pro: desde 10,299 pesos, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.
  • Amazon Alexa Tablet 12 Pro con pantalla Nanomatte: desde 10,999 pesos.

Amazon también venderá el Pro Keyboard y el Pro Pen para la Tablet 12 Pro, con un precio de 1,617.46 pesos cada uno.

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