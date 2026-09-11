Pova 8 Pro 5G: el diseño estilo Matrix que querías por menos de 7,000 pesos

Un diseño que llama la atención

Al sacar el Pova 8 Pro 5G de la caja, me desconcertó lo ligero que se siente. El teléfono pesa 189 gramos y mide 7.39 milímetros de grosor, una combinación que resulta llamativa si tomo en cuenta su batería de 6,500 mAh.

Al tacto no transmite la sensación de un teléfono de materiales premium, y eso me parece justo para su precio. No compraría este equipo por la sensación que produce al sostenerlo, sino por el conjunto que ofrece. Su diseño, en cambio, sí consigue diferenciarlo.

La parte trasera tiene un acabado semitransparente con una estética futurista. Sin embargo, las luces son las que realmente captan la atención, Tecno las llama Pantalla Matrix Viva y las integra en la parte posterior del teléfono. El sistema permite personalizar patrones para notificaciones, llamadas, carga, batería, música y algunos juegos.

Puedo entender que alguien las considere un adorno más que una función indispensable. Aun así, en un mercado donde muchos celulares comparten especificaciones, cámaras, pantallas y procesadores similares, este detalle sí le da identidad al Pova 8 Pro. Incluso cuando no aportan una utilidad concreta, cumplen con la función de hacer que el teléfono se vea distinto.

Otro punto que agradezco aparece dentro de la caja, pues Tecno incluye el cargador y una carcasa transparente. Esto último me parece especialmente acertado porque permite proteger el teléfono sin esconder el diseño de la parte trasera.





Cámara y pantalla que cumplen

La pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas ofrece resolución 1.5K, una tasa de actualización de hasta 144 Hz y un brillo máximo de 4,500 nits, por lo que ver la pantalla bajo la luz del sol no es un problema.

En el uso diario, la pantalla me parece uno de los puntos fuertes del equipo. Los colores lucen vivos, el desplazamiento por redes sociales se siente fluido y el tamaño resulta cómodo para consumir video o jugar.

La cámara principal utiliza un sensor Sony LYTIA 700C de 50 MP con estabilización óptica de imagen. El teléfono también incorpora una cámara ultra gran angular de 8 MP y una frontal de 13 MP.

Yo no compraría el Pova 8 Pro 5G con la expectativa de encontrar una cámara que compita con los mejores teléfonos fotográficos del mercado, pero dentro de su categoría, la cámara principal me parece suficiente para el uso que la mayoría de las personas dará al teléfono.