Cuando pruebo un celular de gama media, busco que el precio tenga sentido frente a lo que ofrece y, sobre todo, que el teléfono funcione bien en el día a día. El Pova 8 Pro 5G de Tecno me dejó justamente esa impresión: cumple con soltura en las tareas cotidianas, suma una cámara competente, una batería grande y una pantalla nítida y de respuesta rápida, pero encuentra su principal diferenciador en un display de luces personalizables en parte trasera.
Pova 8 Pro 5G: el diseño estilo Matrix que querías por menos de 7,000 pesos
Un diseño que llama la atención
Al sacar el Pova 8 Pro 5G de la caja, me desconcertó lo ligero que se siente. El teléfono pesa 189 gramos y mide 7.39 milímetros de grosor, una combinación que resulta llamativa si tomo en cuenta su batería de 6,500 mAh.
Al tacto no transmite la sensación de un teléfono de materiales premium, y eso me parece justo para su precio. No compraría este equipo por la sensación que produce al sostenerlo, sino por el conjunto que ofrece. Su diseño, en cambio, sí consigue diferenciarlo.
La parte trasera tiene un acabado semitransparente con una estética futurista. Sin embargo, las luces son las que realmente captan la atención, Tecno las llama Pantalla Matrix Viva y las integra en la parte posterior del teléfono. El sistema permite personalizar patrones para notificaciones, llamadas, carga, batería, música y algunos juegos.
Puedo entender que alguien las considere un adorno más que una función indispensable. Aun así, en un mercado donde muchos celulares comparten especificaciones, cámaras, pantallas y procesadores similares, este detalle sí le da identidad al Pova 8 Pro. Incluso cuando no aportan una utilidad concreta, cumplen con la función de hacer que el teléfono se vea distinto.
Otro punto que agradezco aparece dentro de la caja, pues Tecno incluye el cargador y una carcasa transparente. Esto último me parece especialmente acertado porque permite proteger el teléfono sin esconder el diseño de la parte trasera.
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Cámara y pantalla que cumplen
La pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas ofrece resolución 1.5K, una tasa de actualización de hasta 144 Hz y un brillo máximo de 4,500 nits, por lo que ver la pantalla bajo la luz del sol no es un problema.
En el uso diario, la pantalla me parece uno de los puntos fuertes del equipo. Los colores lucen vivos, el desplazamiento por redes sociales se siente fluido y el tamaño resulta cómodo para consumir video o jugar.
La cámara principal utiliza un sensor Sony LYTIA 700C de 50 MP con estabilización óptica de imagen. El teléfono también incorpora una cámara ultra gran angular de 8 MP y una frontal de 13 MP.
Yo no compraría el Pova 8 Pro 5G con la expectativa de encontrar una cámara que compita con los mejores teléfonos fotográficos del mercado, pero dentro de su categoría, la cámara principal me parece suficiente para el uso que la mayoría de las personas dará al teléfono.
Las fotografías con buena iluminación conservan un nivel de detalle adecuado y el sensor entrega resultados que cumplen para redes sociales, fotografías familiares y escenas cotidianas. La estabilización óptica también ayuda cuando la escena exige un poco más de cuidado.
El zoom 2x también resulta útil para acercar objetos sin sacrificar demasiado detalle. No sustituye a un telefoto, pero para fotografías rápidas cumple con su propósito.
Rendimiento para el día a día
El POVA 8 Pro 5G utiliza el MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G y suma un chip gráfico P1 de Tecno. La combinación apunta sobre todo a quienes buscan un teléfono capaz de mover juegos y tareas exigentes sin pagar el precio de un equipo de gama alta.
En mi uso, el teléfono responde bien con redes sociales, navegación, video, fotografía y las tareas que forman parte de una jornada normal. Para mí, ahí cumple muy bien con lo que espero de un equipo de gama media.
El enfoque también favorece a quienes juegan. Tecno incorpora un sistema de refrigeración IceShield VC de 5,000 mm² y una arquitectura de nueve capas para controlar la temperatura. La marca señala que el equipo puede mantener 60 FPS en juegos como MLBB y PUBG bajo determinadas condiciones de laboratorio.
La batería de 6,500 mAh es otro de los argumentos fuertes del Pova 8 Pro. Tecnoacompaña esa capacidad con carga rápida de 45 W. No encuentro aquí una característica revolucionaria, pero sí una que mejora mucho la experiencia cotidiana.
¿Vale la pena el POVA 8 Pro?
El Tecno Pova 8 Pro 5G cumple muy bien como teléfono de gama media. No ofrece la sensación de construcción de un equipo premium y su procesador tampoco lidera la categoría en rendimiento bruto, pero en conjunto con la cámara principal cumple, batería y certificaciones contra el agua y el polvo, el teléfono entrega una buena relación precio-calidad.
Este equipo tiene un precio de 6,999 en México para la versión de 256 GB. Con la presión actual sobre el precio de los componentes de memoria, me parece una propuesta competitiva para quien busca bastante almacenamiento sin subir demasiado el presupuesto.