Anker soundcore Liberty 5 Pro Max: ¿vale la pena tener una pantalla en el estuche de tus audífonos?

Esto puede parecer poco importante, pero para mí no lo es. Es muy común que cualquier audífono que entre directamente en el canal auditivo termine por lastimarme después de un rato. Con los Liberty 5 Pro Max fue diferente; de las gomitas incluidas elegí las XS y, con ese tamaño, pude llevarlos durante horas sin esa sensación de presión o molestia que normalmente me obliga a quitármelos.

Un diseño que funciona para hacer ejercicio

Los Liberty 5 Pro Max tienen un diseño que se queda prácticamente integrado en la oreja. No cuentan con las típicas patitas que sobresalen hacia abajo, algo que agradecí especialmente al hacer ejercicio.

Mientras entrenaba podía acomodarme el cabello sin estar golpeando constantemente el audífono o moviéndolo de su posición. También se mantuvieron firmes y, aunque esto depende mucho de la forma de cada oído, en mi caso el ajuste fue uno de sus puntos fuertes.

El modelo cuenta con certificación IP55, por lo que tiene protección frente al polvo y al agua. La cancelación activa de ruido es otro de los apartados que más me convencieron, utilizan Adaptive ANC 4.0, que ajusta la cancelación de acuerdo con el entorno. Soundcore afirma que el sistema procesa más de 384,000 señales de ruido por segundo mediante ocho sensores y el chip Thus.

En mi experiencia funcionan muy bien para aislar el ruido exterior. Esto se nota especialmente cuando estás entrenando, viajando o tomando una llamada.

El precio se justifica en el sonido

Los audífonos utilizan controladores de 9.2 mm, que son los componentes encargados de producir el sonido, con diafragmas de papel y lana, los materiales que vibran para generar el audio. También son compatibles con los códecs SBC, AAC y LDAC, que determinan cómo se transmite el sonido desde el teléfono hacia los audífonos por Bluetooth; LDAC permite enviar una mayor cantidad de información de audio, aunque para aprovecharlo se necesita un dispositivo compatible. Además, cuentan con HearID, una herramienta de Soundcore que realiza una prueba auditiva para crear un perfil de sonido personalizado según las características de escucha de cada usuario.