Anker soundcore Liberty 5 Pro Max: ¿vale la pena tener una pantalla en el estuche de tus audífonos?

Incorporación de IA en los Liberty 5 Pro Max
Los Liberty 5 Pro Max también incorporan un tomador de notas con IA. El estuche tiene sus propios micrófonos y puede grabar reuniones, entrevistas o conversaciones para después llevar el audio a la aplicación y generar una transcripción y notas con IA.
Me parece una de las funciones más interesantes del producto porque no requiere cargar con otro dispositivo específico para grabar.
Para alguien que tiene reuniones, entrevistas, clases o conversaciones de trabajo, puede convertirse en una herramienta práctica.
El estuche también sirve para la traducción cara a cara. La otra persona puede hablar hacia el estuche y tú puedes recibir la traducción a través de los audífonos, el sistema también permite funciones de traducción en tiempo real.
No es una función que necesariamente vaya a utilizar todos los días, pero sí puedo imaginar situaciones en las que resulta mucho más práctica que sacar el teléfono, abrir una aplicación y turnárselo a otra persona.
La carga también está bien pensada
La base del estuche es magnética, por lo que, además del cable de carga, puedes utilizar una base de carga inalámbrica compatible.
La batería también es suficiente para un uso prolongado. Soundcore estima hasta 6.5 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada y hasta 28 horas combinando los audífonos con el estuche. Una carga de cinco minutos puede proporcionar hasta cuatro horas de reproducción en condiciones normales.
Eso sí, hay que considerar que funciones como ANC, LDAC, Dolby Audio y otros procesos aumentan el consumo de batería.
Lo que menos me gustó
Si tengo que buscarles un defecto, tendría que hablar del propio estuche. Aunque la pantalla es muy práctica, la apertura es diferente a la de unos audífonos tradicionales porque la tapa se desliza. Al principio cuesta un poco acostumbrarse a saber exactamente cómo abrirlo y también a la posición en la que están colocados los audífonos dentro.
No es un problema grave y después de usarlos varias veces se vuelve natural, pero sí es de esas pequeñas cosas que hacen que los primeros días tengas que pensar un segundo antes de abrir la caja.
Y, siendo completamente honesta, fuera de eso me cuesta encontrarles otro punto negativo importante desde mi experiencia de uso.