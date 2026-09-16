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Anker soundcore Liberty 5 Pro Max: ¿vale la pena tener una pantalla en el estuche de tus audífonos?

Los Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max combinan cancelación de ruido, audio espacial y un estuche con pantalla que permite controlar funciones sin sacar el celular.
mié 16 septiembre 2026 12:01 PM
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Audífonos Anker soundcore Liberty 5 Pro Max junto a su estuche con pantalla encendida.
Los Anker soundcore Liberty 5 Pro Max incorporan una pantalla en su estuche para consultar la batería y controlar distintas funciones sin sacar el celular. (Foto: Selene Ramírez)

Los soundcore Liberty 5 Pro Max de Anker no son unos audífonos inalámbricos baratos, de hecho, por 4,599 pesos entran directamente en la categoría de productos premium. Pero después de usarlos durante varios días, creo que tienen algo más difícil de conseguir que una lista enorme de funciones: consiguen que muchas de ellas realmente tengan sentido.

Lo primero que me sorprendió, sin embargo, no fue la pantalla de su estuche ni las funciones de inteligencia artificial. Fue algo mucho más básico: pude usarlos durante horas sin que me dolieran los oídos.

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Esto puede parecer poco importante, pero para mí no lo es. Es muy común que cualquier audífono que entre directamente en el canal auditivo termine por lastimarme después de un rato. Con los Liberty 5 Pro Max fue diferente; de las gomitas incluidas elegí las XS y, con ese tamaño, pude llevarlos durante horas sin esa sensación de presión o molestia que normalmente me obliga a quitármelos.

Un diseño que funciona para hacer ejercicio

Los Liberty 5 Pro Max tienen un diseño que se queda prácticamente integrado en la oreja. No cuentan con las típicas patitas que sobresalen hacia abajo, algo que agradecí especialmente al hacer ejercicio.

Mientras entrenaba podía acomodarme el cabello sin estar golpeando constantemente el audífono o moviéndolo de su posición. También se mantuvieron firmes y, aunque esto depende mucho de la forma de cada oído, en mi caso el ajuste fue uno de sus puntos fuertes.

El modelo cuenta con certificación IP55, por lo que tiene protección frente al polvo y al agua. La cancelación activa de ruido es otro de los apartados que más me convencieron, utilizan Adaptive ANC 4.0, que ajusta la cancelación de acuerdo con el entorno. Soundcore afirma que el sistema procesa más de 384,000 señales de ruido por segundo mediante ocho sensores y el chip Thus.

En mi experiencia funcionan muy bien para aislar el ruido exterior. Esto se nota especialmente cuando estás entrenando, viajando o tomando una llamada.

El precio se justifica en el sonido

Los audífonos utilizan controladores de 9.2 mm, que son los componentes encargados de producir el sonido, con diafragmas de papel y lana, los materiales que vibran para generar el audio. También son compatibles con los códecs SBC, AAC y LDAC, que determinan cómo se transmite el sonido desde el teléfono hacia los audífonos por Bluetooth; LDAC permite enviar una mayor cantidad de información de audio, aunque para aprovecharlo se necesita un dispositivo compatible. Además, cuentan con HearID, una herramienta de Soundcore que realiza una prueba auditiva para crear un perfil de sonido personalizado según las características de escucha de cada usuario.

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En la práctica, me encontré con un sonido con buen nivel de detalle y suficiente cuerpo para disfrutar tanto música como contenido audiovisual. La función de audio que más disfrute fue Dolby Audio con seguimiento de cabeza.

Con el seguimiento de cabeza activado, la fuente sonora se mantiene virtualmente en una posición fija mientras tú mueves la cabeza. Si, por ejemplo, el sonido está centrado frente a ti y giras hacia un lado, la escena sonora da la sensación de permanecer en ese punto en lugar de moverse contigo.

El resultado es una experiencia más espacial, como si en lugar de llevar dos pequeños altavoces dentro de los oídos tuvieras una fuente de sonido frente a ti. Me gustó especialmente para películas y otros contenidos audiovisuales. La propia documentación de Soundcore describe el seguimiento de cabeza como una forma de mantener localizada la fuente sonora en el espacio.

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La pantalla del estuche no es un truco

El estuche tiene una pantalla AMOLED de 1.78 pulgadas que permite consultar la batería de cada audífono y del propio estuche sin sacar el celular. También es posible acceder directamente a diferentes funciones, como cancelación de ruido, Dolby Audio, reproducción de música, traducción cara a cara, tomador de notas con IA, control de cámara remota y personalización del fondo.

Y, contra lo que pensé inicialmente, no creo que necesite ser más grande. Tiene el tamaño suficiente para consultar información y controlar funciones sin convertirse en otro dispositivo que tengas que estar mirando todo el tiempo. No pretende sustituir al teléfono ni lo necesita. Su utilidad está en permitirte hacer acciones rápidas sin sacarlo del bolsillo.

Para mí, una de las mejores funciones es precisamente la más sencilla: poder ver cuánto le queda de batería a cada audífono y a la caja de un vistazo.

También puedes controlar la música desde ahí, cambiar funciones de audio y hasta colocar una imagen como fondo. Es una especie de pequeño centro de control para los audífonos.

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Incorporación de IA en los Liberty 5 Pro Max

Los Liberty 5 Pro Max también incorporan un tomador de notas con IA. El estuche tiene sus propios micrófonos y puede grabar reuniones, entrevistas o conversaciones para después llevar el audio a la aplicación y generar una transcripción y notas con IA.

Me parece una de las funciones más interesantes del producto porque no requiere cargar con otro dispositivo específico para grabar.

Para alguien que tiene reuniones, entrevistas, clases o conversaciones de trabajo, puede convertirse en una herramienta práctica.

El estuche también sirve para la traducción cara a cara. La otra persona puede hablar hacia el estuche y tú puedes recibir la traducción a través de los audífonos, el sistema también permite funciones de traducción en tiempo real.

No es una función que necesariamente vaya a utilizar todos los días, pero sí puedo imaginar situaciones en las que resulta mucho más práctica que sacar el teléfono, abrir una aplicación y turnárselo a otra persona.

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La carga también está bien pensada

La base del estuche es magnética, por lo que, además del cable de carga, puedes utilizar una base de carga inalámbrica compatible.

La batería también es suficiente para un uso prolongado. Soundcore estima hasta 6.5 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada y hasta 28 horas combinando los audífonos con el estuche. Una carga de cinco minutos puede proporcionar hasta cuatro horas de reproducción en condiciones normales.

Eso sí, hay que considerar que funciones como ANC, LDAC, Dolby Audio y otros procesos aumentan el consumo de batería.

Lo que menos me gustó

Si tengo que buscarles un defecto, tendría que hablar del propio estuche. Aunque la pantalla es muy práctica, la apertura es diferente a la de unos audífonos tradicionales porque la tapa se desliza. Al principio cuesta un poco acostumbrarse a saber exactamente cómo abrirlo y también a la posición en la que están colocados los audífonos dentro.

No es un problema grave y después de usarlos varias veces se vuelve natural, pero sí es de esas pequeñas cosas que hacen que los primeros días tengas que pensar un segundo antes de abrir la caja.

Y, siendo completamente honesta, fuera de eso me cuesta encontrarles otro punto negativo importante desde mi experiencia de uso.

¿Valen 4,599 pesos?

Aquí es donde hay que ser claros, 4,599 pesos es mucho dinero por unos audífonos inalámbricos, por lo que todos los atributos antes dichos es lo mínimo que esperaba por ese precio.

Lo que me parece interesante de los Liberty 5 Pro Max es que no intentan justificar su precio únicamente con sonido premium. La propuesta está repartida entre varias cosas: comodidad, cancelación de ruido, calidad de audio, funciones espaciales, una pantalla realmente útil y herramientas de IA que pueden tener sentido en el día a día.

Para mí, la sorpresa principal no fue la cantidad de funciones, sino que después de probarlas no sentí que estuvieran ahí solamente para llenar la ficha técnica.

La pantalla, por ejemplo, podría haber sido un simple elemento llamativo. En cambio, terminó siendo una de las cosas que más utilicé porque permite consultar la batería y controlar los audífonos sin sacar el teléfono.

Y en mi caso, por primera vez pude utilizar durante horas unos audífonos de este tipo sin que me lastimaran los oídos. Por 4,599, eso hace que los soundcore Liberty 5 Pro Max estén entre los mejores audífonos inalámbricos que he probado.

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