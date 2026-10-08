La carrera por la IA se define en la energía: así es el modelo exprés de Lituania que sorprende la mundo

Lituania quiere convertir esa disponibilidad en una ventaja, ya que el país asegura tener hasta 500 megawatts (MW) de capacidad eléctrica disponible en el corto plazo para proyectos de hiperescala, con posibilidad de superar 1 gigawatt (GW), de acuerdo con información presentada por Diana Girdenytė, estratega de la agencia Invest Lithuania, durante un encuentro con medios en Vilna.

Y es que Lituania, al tener una población de menos de tres millones de habitantes, busca atraer inversiones que difícilmente podría generar sólo con su mercado interno. Por ello, los centros de datos ya se ubican entre las industrias donde quiere competir.

Asimismo, su estrategia se basa también en el origen de esa electricidad, pues “el 76% de la electricidad del país está actualmente cubierta por fuentes renovables y la meta es llegar a 100% en 2028”, afirma Girdenytė, algo que resulta muy atractivo para las empresas globales de tecnología.

Este factor, comenta, es importante porque los principales operadores de hiperescala mantienen objetivos corporativos de reducción de emisiones, por lo que la posibilidad de acceder a energía renovable se ha convertido en criterio de peso para seleccionar mercados.

Por otra parte, Lituania suma un factor quizá más relevante: el tiempo. Su estrategia, denominada Green Corridor, contempla incentivos y procesos para que determinados proyectos puedan llegar al inicio de construcción en un plazo mínimo de nueve meses.

Esta diferencia importa frente a los tiempos habituales en los que se desarrolla esta infraestructura. De acuerdo con un documento de la Unión Europea de febrero de 2025, obtener los permisos de construcción y las autorizaciones ambientales de un centro de datos suele requerir más de 20 meses seguidos por un lapso de entre 12 y 25 meses para su construcción.