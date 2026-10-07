Golpe a los centros de datos de Google: gobierno detiene dos de sus grandes obras en Finlandia

Asimismo, detalló que llevarán a cabo evaluaciones de impacto ambiental relacionadas a tala de árboles, remoción de capas del suelo, excavación, trituración, traslado de masas de tierra, y construcción de zanjas, carreteras y áreas de almacenamiento. Una vez terminado ese proceso, se determinará si las obras se pueden restablecer.

Y es que la agencia abrió una investigación ante la sospecha de que la empresa Finland, que representa a Google, taló más de 300 hectáreas de bosque en Muhos sin realizar previamente la evaluación de impacto ambiental preceptiva.

La LVV dijo que los trabajos deben detenerse a más tardar el 23 de octubre, bajo el argumento de que “las medidas en cuestión alterarán y provocarán impactos en el medio ambiente”, según lo dicho por Tommy Muilu, jefe del departamento de medio ambiente de la autoridad finlandesa de concesión de licencias y supervisión.

"Entendemos las preocupaciones expresadas y reconocemos que, en este caso concreto, no hemos estado a la altura de nuestros propios estándares, que son elevados", admitió a la agencia de noticias AFP Sondre Ronander, vocero de Google. "Estudiaremos las conclusiones de la agencia y seguiremos sus recomendaciones".

También resaltó que la empresa actuó de “buena fe conforme a la Ley Forestal” finlandesa y que realizaron estudios de naturaleza alrededor del proyecto e implementaron medidas para proteger zonas de alto valor. Incluso señaló que están “impulsando planes de paisajismo y biodiversidad, que incluye la plantación de árboles en 130 hectáreas en Muhos”.

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