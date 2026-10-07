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Golpe a los centros de datos de Google: gobierno detiene dos de sus grandes obras en Finlandia

Las autoridades finlandesas señalaron que los proyectos del gigante tecnológico tendrán un gran impacto en el medio ambiente y por ello los suspendieron hasta terminar las investigaciones al respecto.
mié 07 octubre 2026 09:00 AM
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Logo de Google en una de las oficinas de la empresa.
"Entendemos las preocupaciones expresadas y reconocemos que, en este caso concreto, no hemos estado a la altura de nuestros propios estándares, que son elevados", admitió la compañía sobre este caso. (iStock)

La construcción de centros de datos cada vez tiene más detractores alrededor del mundo. Esta semana, el gobierno de Finlandia ordenó a Google detener las obras de dos data centers en este país aun cuando el gigante tecnológico se comprometió a invertir 15,000 millones de dólares en el desarrollo de infraestructura de Inteligencia Artificial.

La Agencia Finlandesa de Licencias y Supervisión (LVV, por sus siglas) dijo en un un comunicado que se deben suspender "todas las medidas preparatorias susceptibles de modificar de manera significativa el medio ambiente en el marco de los proyectos de centros de datos previstos en Muhos y Kajaani", municipios ubicados en el noroeste del país.

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Asimismo, detalló que llevarán a cabo evaluaciones de impacto ambiental relacionadas a tala de árboles, remoción de capas del suelo, excavación, trituración, traslado de masas de tierra, y construcción de zanjas, carreteras y áreas de almacenamiento. Una vez terminado ese proceso, se determinará si las obras se pueden restablecer.

Y es que la agencia abrió una investigación ante la sospecha de que la empresa Finland, que representa a Google, taló más de 300 hectáreas de bosque en Muhos sin realizar previamente la evaluación de impacto ambiental preceptiva.

La LVV dijo que los trabajos deben detenerse a más tardar el 23 de octubre, bajo el argumento de que “las medidas en cuestión alterarán y provocarán impactos en el medio ambiente”, según lo dicho por Tommy Muilu, jefe del departamento de medio ambiente de la autoridad finlandesa de concesión de licencias y supervisión.

"Entendemos las preocupaciones expresadas y reconocemos que, en este caso concreto, no hemos estado a la altura de nuestros propios estándares, que son elevados", admitió a la agencia de noticias AFP Sondre Ronander, vocero de Google. "Estudiaremos las conclusiones de la agencia y seguiremos sus recomendaciones".

También resaltó que la empresa actuó de “buena fe conforme a la Ley Forestal” finlandesa y que realizaron estudios de naturaleza alrededor del proyecto e implementaron medidas para proteger zonas de alto valor. Incluso señaló que están “impulsando planes de paisajismo y biodiversidad, que incluye la plantación de árboles en 130 hectáreas en Muhos”.

Finlandia ya es la Texas de Europa por su concentración de data centers

En medio del auge de la Inteligencia Artificial, Finlandia ya se convirtió en uno de los lugares clave para el desarrollo de centros de datos e infraestructura de computación en la nube, debido a sus terremotos y capacidad energética, aspectos que escasean en la mayor parte de Europa.

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Por otra parte, su clima fresco, una electricidad relativamente estable y barata, producida mayoritariamente mediante energía nuclear, así como una amplia capacidad eólica e hidroeléctrica son factores por los que Finlandia ha experimentado recientemente un auge de las inversiones en centros de datos.

El proyecto de Google de invertir 15,000 millones de dólares en Finlandia representa la mayor inversión de la empresa en Europa y el capital se destinará hasta 2028 en centros de datos y en otras inversiones complementarias, como proyectos energéticos, según información de la compañía.

Con información de AFP.

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