Las lecciones de Lituania para México: ¿Cómo crecer tu negocio sin depender del capital de riesgo?

Lituania, un país de menos de tres millones de habitantes, desarrolló parte de su ecosistema tecnológico con otra condición, ya que muchas de sus empresas emergentes no tuvieron acceso a grandes fondos de capital de riesgo. Entonces, en lugar de financiar su crecimiento mediante rondas sucesivas, tuvieron que encontrar compradores, generar ingresos y construir un modelo de negocio desde etapas tempranas.

Para México, un país donde el tamaño del mercado interno ofrece oportunidades de crecimiento , la experiencia lituana pone sobre la mesa una pregunta: ¿conviene buscar inversionistas desde el principio o demostrar primero que el negocio puede sostenerse con sus propios ingresos?

Ginatarè Verbickaite, directora ejecutiva de Unicorns Lituania, asociación que representa el ecosistema startup del país, explica en entrevista con Expansión que la falta de capital fue inicialmente una desventaja pero también influyó en la manera en que sus empresas aprendieron a crecer.

“Cuando comenzaron a existir las primeras startups lituanas alrededor de 2008 y 2009”, recuerda, “prácticamente no existían fondos de capital de riesgo ni redes consolidadas de inversionistas ángeles”, es decir, aquellos que al ver una startup con potencial de crecimiento, las financian a cambio de participación accionaria.

Ante este escenario, los emprendedores necesitaban desarrollar productos y encontrar estrategias y necesidades reales para que los clientes realmente pagaran por ellos, por lo que la innovación y la expansión llegaban cuando la empresa ya contaba con recursos para invertir.

Verbickaitè considera que esta experiencia contribuyó a formar compañías más resistentes y orientadas a la rentabilidad. No obstante, reconoce que las condiciones han cambiado: actualmente existen fondos locales e internacionales así como aceleradoras que permiten a los emprendedores buscar financiamiento desde etapas más tempranas.