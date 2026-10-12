La encuesta también identifica la falta de capacitación o de tiempo para ofrecer atención personalizada como una de las principales barreras, mencionada por 50% de los participantes.

Los resultados reflejan las dificultades que enfrentan los docentes para atender la diversidad en el aula, aunque no permiten concluir que haya aumentado la prevalencia de condiciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o el autismo.

“Todos los niños comparten la misma clase, pero no todos necesitan el mismo apoyo ni camino para aprender”, señala Dominic Sando, CEO y cofundador de Emmi.

Cómo funciona la IA para personalizar el aprendizaje

La plataforma combina los datos que los profesores registran durante las clases con la actividad que los estudiantes realizan en casa mediante ejercicios y juegos. Con esa información, construye una visión del avance individual para sugerir qué contenidos conviene reforzar y cuáles pueden representar un reto mayor.

Por ejemplo, si un grupo trabaja una lección de tercer grado, un alumno que todavía no domina ciertos conceptos puede recibir ejercicios de segundo grado para consolidarlos. Otro que ya comprende el tema puede avanzar hacia actividades de cuarto o quinto grado.

Según Sando, los docentes pueden utilizar la inteligencia artificial para ajustar las preguntas de una misma actividad a los diferentes niveles de aprendizaje, sin tener que diseñar manualmente una lección distinta para cada estudiante.



La intención es mantener la experiencia compartida del salón y utilizar la tecnología para diferenciar los apoyos que necesita cada niño. La neurodivergencia es uno de los escenarios en los que la empresa busca aplicar este modelo, pero no es el único: las diferencias de conocimientos, ritmos y necesidades de aprendizaje también forman parte del problema que intenta resolver.

Emmi trabaja con preescolar y primaria bajo una metodología constructivista, que pretende que los estudiantes aprendan mediante la exploración y la participación. Para ello, desarrolla internamente sus contenidos y herramientas, entre ellos videos, juegos, materiales didácticos y orientaciones para los docentes.