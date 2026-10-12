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¿Tu hijo tiene TDAH? Esta startup mexicana busca adaptar las clases a sus necesidades

La EdTech mexicana Emmi utiliza IA para personalizar las actividades de alumnos de preescolar y primaria. La empresa llega a más de 12,000 niños y busca reducir la carga administrativa de los docentes.
lun 12 octubre 2026 05:55 AM
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Niños de espaldas utilizan tabletas electrónicas en un salón de clases mientras realizan actividades escolares.
La tecnología educativa busca adaptar las actividades escolares a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

En un mismo salón, un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) necesita actividades que le ayuden a mantener la atención, mientras otro alumno requiere reforzar contenidos de segundo grado y uno más está listo para avanzar a cuarto. Atender estas diferencias, que también pueden presentarse entre estudiantes neurodivergentes, representa un reto para los maestros, que deben mantener al grupo trabajando sin dejar de responder a las necesidades individuales.

La inteligencia artificial (IA) abre una alternativa para resolver esta tensión. La empresa mexicana de tecnología educativa Emmi desarrolló una plataforma que utiliza información sobre el desempeño de los alumnos para ajustar sus actividades, reforzar los conocimientos que todavía no dominan y proponer nuevos retos a quienes avanzan más rápido.

El desafío adquiere relevancia ante la percepción de una mayor identificación de estudiantes neurodivergentes en las escuelas. En un estudio realizado por Emmi entre 316 docentes, directivos y coordinadores escolares, tres de cada cuatro participantes señalaron que esta identificación ha aumentado considerablemente. Al mismo tiempo, más de la mitad no considera que tenga un nivel alto de preparación para adaptar sus clases a estos estudiantes.

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La encuesta también identifica la falta de capacitación o de tiempo para ofrecer atención personalizada como una de las principales barreras, mencionada por 50% de los participantes.

Los resultados reflejan las dificultades que enfrentan los docentes para atender la diversidad en el aula, aunque no permiten concluir que haya aumentado la prevalencia de condiciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o el autismo.

“Todos los niños comparten la misma clase, pero no todos necesitan el mismo apoyo ni camino para aprender”, señala Dominic Sando, CEO y cofundador de Emmi.

Cómo funciona la IA para personalizar el aprendizaje

La plataforma combina los datos que los profesores registran durante las clases con la actividad que los estudiantes realizan en casa mediante ejercicios y juegos. Con esa información, construye una visión del avance individual para sugerir qué contenidos conviene reforzar y cuáles pueden representar un reto mayor.

Por ejemplo, si un grupo trabaja una lección de tercer grado, un alumno que todavía no domina ciertos conceptos puede recibir ejercicios de segundo grado para consolidarlos. Otro que ya comprende el tema puede avanzar hacia actividades de cuarto o quinto grado.

Según Sando, los docentes pueden utilizar la inteligencia artificial para ajustar las preguntas de una misma actividad a los diferentes niveles de aprendizaje, sin tener que diseñar manualmente una lección distinta para cada estudiante.

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La intención es mantener la experiencia compartida del salón y utilizar la tecnología para diferenciar los apoyos que necesita cada niño. La neurodivergencia es uno de los escenarios en los que la empresa busca aplicar este modelo, pero no es el único: las diferencias de conocimientos, ritmos y necesidades de aprendizaje también forman parte del problema que intenta resolver.

Emmi trabaja con preescolar y primaria bajo una metodología constructivista, que pretende que los estudiantes aprendan mediante la exploración y la participación. Para ello, desarrolla internamente sus contenidos y herramientas, entre ellos videos, juegos, materiales didácticos y orientaciones para los docentes.

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La compañía afirma que combina especialistas en educación con un equipo tecnológico que desarrolla sus propios recursos y soluciones de inteligencia artificial. Su propuesta toma como referencia modelos como Alpha Schools, una red educativa estadounidense que explora el aprendizaje personalizado apoyado en tecnología.

La herramienta no busca sustituir al maestro ni convertir toda la jornada escolar en una experiencia frente a una pantalla. De acuerdo con Ahmer Dodero, CRO y cofundador de Emmi, los recursos digitales se utilizan durante un máximo de 20 minutos al día en el aula, mientras que el resto de las actividades incluye dinámicas presenciales y materiales didácticos.

Su plataforma puede funcionar sin conexión a internet en el salón, siempre que el docente descargue previamente los contenidos.

Dodero y Sando aseguran que sus herramientas de planeación, seguimiento y generación de reportes permiten ahorrar entre tres y cinco horas de trabajo a la semana. Ese tiempo puede destinarse a la enseñanza y a la atención de los alumnos que requieren mayor acompañamiento.

“Un maestro no entra al salón de clases para llenar formatos, sino para enseñar”, afirma Dodero.

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En su estudio de satisfacción correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, la empresa reportó que nueve de cada diez docentes calificaron sus recursos con cinco de cinco estrellas y 95 de cada 100 recomendaron la plataforma.

Emmi inició en junio un estudio para comparar los resultados de los alumnos antes y después de implementar su modelo en áreas como matemáticas, ciencias y lectoescritura. Los resultados están previstos para junio de 2027, de acuerdo con lo señalado por sus fundadores durante la entrevista.

Por ahora, la empresa no cuenta con esos resultados comparativos para demostrar cuánto mejora el desempeño académico de los estudiantes a partir del uso de su tecnología. La medición será relevante para determinar hasta qué punto la personalización se traduce en avances concretos de aprendizaje.

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Una EdTech mexicana que crece con la personalización

El sector de tecnología educativa en México fue valuado en aproximadamente 4,900 millones de dólares en 2025 y podría alcanzar los 14,600 millones de dólares hacia 2034, de acuerdo con estimaciones de IMARC Group.

Emmi reporta que multiplicó por más de diez sus ingresos recurrentes anuales (ARR) en menos de un año, hasta alcanzar 1.2 millones de dólares. Actualmente, opera en más de 200 escuelas y llega a más de 12,000 niños en el país.

La compañía busca ampliar su presencia más allá de los colegios con mayor capacidad para invertir en tecnología. Sus fundadores aseguran que la plataforma está diseñada para escuelas que trabajan con libros y que no necesariamente cuentan con un dispositivo por alumno o con conexión permanente a internet.

Para implementarla, una escuela puede utilizar pantallas o proyectores compartidos entre grupos, mientras que los contenidos descargados permiten mantener las actividades digitales cuando no hay conexión.

La empresa también anunció que prepara su entrada a secundaria para noviembre de 2026, con el objetivo de extender su oferta educativa más allá de preescolar y primaria.

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Educación tecnología Inteligencia artificial

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