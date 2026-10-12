Meta estrena “Muse Wonder” su primer modelo de frontera más avanzado que compite con OpenAI

El anuncio realizado este 12 de octubre, representa un cambio en la estrategia de la compañía de Mark Zuckerberg, que ahora busca competir directamente con OpenAI y Anthropic en el desarrollo de modelos de alto rendimiento, un mercado en el que también participan empresas como Google.

Previo a esto, Muse Spark pretendía ser un modelo ligero capaz de funcionar con un tiempo de demora mínimo para los usuarios, pero ahora los modelos Wonder son más grandes y capaces y que da mejores resultados en tareas complejas como lo es la codificación.

Los llamados modelos de frontera se caracterizan por estar entre los sistemas de IA con mayores capacidades disponibles en un momento determinado. Su desarrollo requiere grandes inversiones en infraestructura computacional, entrenamiento y talento especializado, por lo que se han convertido en uno de los principales terrenos de competencia entre las grandes de la tecnología.

De acuerdo con las pruebas realizadas por Meta, Wonder y Wonder Full tienen puntuaciones de referencia comparables a las del Fable 5.1 y GPT-6 Astra, lo que quiere decir que Meta entra al campo dominado por OpenAI y Anthropic en cuanto al rendimiento de la IA de alto nivel.

“En conjunto, representan el siguiente paso de nuestra escala de desarrollo y un gran salto hacia la superinteligencia personal", comentó Alexandr Wang, jefe de la oficina de IA en el video publicado de forma oficial por Meta.

Para lograr una mejor recuperación de la información Meta destacó la prueba de rendimiento MemoryBench, la cual pone a prueba los marcos de aprendizaje continuo y construcción de la memoria y, de acuerdo con las pruebas de la compañía, Muse Wonder ahora obtiene una puntuación más alta que Fable, Opus o Astra.

Meta también incorporó Active Focus, una función diseñada para que los modelos mantengan la atención en objetivos de larga duración, prueben alternativas cuando encuentran errores y soliciten aclaraciones antes de ejecutar acciones importantes.