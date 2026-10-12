Un modelo más de inteligencia artificial (IA) está disponible en el mercado, solo que ahora con la diferencia de ser los primeros modelos de frontera de Meta, los cuales llevan por nombre: Muse Wonder y Muse Wonder Full.
Meta estrena “Muse Wonder” su primer modelo de frontera más avanzado que compite con OpenAI
El anuncio realizado este 12 de octubre, representa un cambio en la estrategia de la compañía de Mark Zuckerberg, que ahora busca competir directamente con OpenAI y Anthropic en el desarrollo de modelos de alto rendimiento, un mercado en el que también participan empresas como Google.
Previo a esto, Muse Spark pretendía ser un modelo ligero capaz de funcionar con un tiempo de demora mínimo para los usuarios, pero ahora los modelos Wonder son más grandes y capaces y que da mejores resultados en tareas complejas como lo es la codificación.
Los llamados modelos de frontera se caracterizan por estar entre los sistemas de IA con mayores capacidades disponibles en un momento determinado. Su desarrollo requiere grandes inversiones en infraestructura computacional, entrenamiento y talento especializado, por lo que se han convertido en uno de los principales terrenos de competencia entre las grandes de la tecnología.
De acuerdo con las pruebas realizadas por Meta, Wonder y Wonder Full tienen puntuaciones de referencia comparables a las del Fable 5.1 y GPT-6 Astra, lo que quiere decir que Meta entra al campo dominado por OpenAI y Anthropic en cuanto al rendimiento de la IA de alto nivel.
“En conjunto, representan el siguiente paso de nuestra escala de desarrollo y un gran salto hacia la superinteligencia personal", comentó Alexandr Wang, jefe de la oficina de IA en el video publicado de forma oficial por Meta.
Para lograr una mejor recuperación de la información Meta destacó la prueba de rendimiento MemoryBench, la cual pone a prueba los marcos de aprendizaje continuo y construcción de la memoria y, de acuerdo con las pruebas de la compañía, Muse Wonder ahora obtiene una puntuación más alta que Fable, Opus o Astra.
Meta también incorporó Active Focus, una función diseñada para que los modelos mantengan la atención en objetivos de larga duración, prueben alternativas cuando encuentran errores y soliciten aclaraciones antes de ejecutar acciones importantes.
Ambos modelos también impulsarán las capacidades de Muse, el agente de inteligencia artificial de Meta, con el objetivo de que pueda realizar tareas de mayor duración y complejidad, más allá de responder preguntas o generar contenido.
Meta apuesta por modelos de pago
El lanzamiento también refleja una transformación en la estrategia comercial de Meta que en un momento impulsó el desarrollo de modelos de IA de pesos abiertos mediante su familia llamada Llama, con la intención de ampliar el acceso a esta tecnología.
Ahora, con Muse Wonder, la empresa apuesta por ofrecer capacidades avanzadas mediante servicios de pago, una estrategia similar a la utilizada por sus principales competidores para monetizar el acceso a modelos de alto rendimiento.
Esto se refleja en el precio : Wonder, al que se accede a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Meta Model, costará 4 dólares por millón de tokens de entrada y 20 dólares por millón de token de salida, esto es equivalente a los modelos de GPT-6 Sol u Opus 5.5.
Los tokens son unidades de información que los modelos procesan para interpretar instrucciones y generar respuestas, por lo que su costo resulta relevante para desarrolladores y empresas que integran IA en sus productos, debido a que el gasto aumenta conforme crece el volumen de consultas y operaciones.
Sin embargo, Wonder Full solo estará disponible para los suscriptores de Muse Code y no se ofrecerá a través de las API y ambos modelos se utilizarán para alimentar al agente de Muse. Por otro lado, todo esto se ha logrado por la búsqueda de Meta por el desarrollo de la capacidad de nuevos modelos para retener y sintetizar información proporcionada por el usuario, la llamada memoria activa de la empresa.
“Hemos dedicado un enorme esfuerzo a garantizar que su modelo pueda recordar lo que es importante para usted durante días, semanas, meses e incluso más allá", dijo la investigadora Kavya Kopparapu en el video del lanzamiento.
Los nuevos modelos representan el primer lanzamiento de los modelos de frontera, desde que Alexandr Wang, fundador de Scale AI, reestructuró los esfuerzos de IA en Meta en agosto del año pasado.