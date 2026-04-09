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Muse Spark, la nueva IA de Meta costó más de 14,000 mdd a Zuckerberg

Este nuevo modelo materializa las inversiones que hizo la empresa desde el año pasado en las contrataciones de Alexander Wang y más talento proveniente de otras empresas de IA.
jue 09 abril 2026 11:00 AM
Meta lanza Muse Spark
De acuerdo con Meta, este nuevo modelo representa la reconstrucción de toda la infraestructura de IA de la empresa desde cero. (Manuel Orbegozo/REUTERS)

A lo largo del año pasado, Mark Zuckerberg tomó su bolsa de billetes y salió en busca del talento más importante en el mundo de la Inteligencia Artificial. Casi 10 meses después de su primer gran fichaje, Alexander Wang, de Scale AI, su división Superintelligence Labs finalmente dio a conocer el modelo que pretende ser toda la renovación de su estrategia de IA: Muse Spark.

¿Qué es Muse Spark?

De acuerdo con Meta, este nuevo modelo representa la reconstrucción de toda la infraestructura de IA de la empresa desde cero. En palabras de la compañía, “es el primer modelo con un enfoque deliberado y científico para escalar modelos, en el que cada generación valida y se basa en la anterior antes de avanzar”.

Se trata de un modelo inicial compacto y rápido por diseño, pero lo suficientemente capaz como para razonar sobre cuestiones complejas de ciencia, matemáticas y salud y ya está integrado en el asistente Meta AI a través de sus diferentes plataformas de despliegue, como redes sociales o aplicación.

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Además de tener un nuevo diseño en la interfaz, sus cambios más importantes residen en que es capaz de dar respuestas rápidas o ayudar en problemas complejos que requieren razonamiento avanzado, además de alternar entre ambos modos respecto a la tarea y lanzar subagentes en paralelo para resolver una misma cuestión.

Al buscar un tema en tendencia, Meta AI aportará mayor contexto relevante a la conversación, afirma la compañía, la cual detalló que esta nueva versión ya se lanzó en Estados Unidos y comenzará a expandirse a más territorios alrededor del mundo en las próximas semanas.

“Esto es solo el comienzo. A medida que ampliemos estas funciones, espera resultados más ricos y visuales, con Reels, fotos y publicaciones integrados directamente en tus respuestas, con el crédito correspondiente a los creadores de contenido. Y, a medida que nuestros modelos evolucionen, seguiremos desarrollando medidas para reforzar la seguridad y la privacidad”, escribió la empresa.

Cuánto dinero gasta Meta en Muse Spark

Dentro de la carrera por la IA, Zuckerberg ha sido uno de los que más se concentró en el talento. En junio del año pasado desembolsó 14,000 millones de dólares para contratar a Alexander Wang y a algunos de los mejores ingenieros e investigadores de Scale AI y, poco después, fundó Superintelligence Labs .

Dentro de esta división de élite en IA se encuentran trabajadores destacados en otras empresas, como OpenAI, Google DeepMind e incluso Anthropic, a quienes reclutó a partir de bonos de 100 millones de dólares.

En enero de este año, la empresa informó a Wall Street que planea invertir alrededor de 115,000 y 135,000 millones de dólares a lo largo de 2026 en gastos de capital, especialmente para sus desarrollos de IA, una cifra casi doble a sus gastos de capital de 2025.

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Arun Chandrasekaran, analista de Gartner, escribió que esta decisión de lanzar un nuevo modelo representa un “cambio importante” en la estrategia de Meta, pues “indica la intención de alejarse” de la marca Llama.

Sin embargo, también puso en duda que pueda funcionar, pues señaló que si bien se puede enfocar en ofrecer el servicio a grandes compañías por funciones avanzadas de pago, este modelo ya lo adoptaron otras startups como OpenAI y, especialmente, Anthropic, además de que sus modelos para usuarios finales han perdido popularidad frente a otros competidores como Gemini.

A pesar de estos obstáculos, Andrew Boone, analista de Citizens, afirmó a CNBC que la ventaja más relevantes de Meta se encuentra en las más de 3,000 millones de personas que utilizan sus redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp) todos los meses, además de seguir centrándose en el mercado de publicidad, donde son uno de los referentes de la industria.

En este sentido, los análisis técnicos publicados por Meta que comparan a Muse Spark con otras IA, sitúan al nuevo modelo por encima de la competencia en áreas de procesamiento de imágenes y video, una característica importante para los anunciantes que buscan crear campañas dinámicas para públicos habituados a ver videos cortos en Reels o ver fotos en Instagram.

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Meta Inteligencia artificial

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