Además de tener un nuevo diseño en la interfaz, sus cambios más importantes residen en que es capaz de dar respuestas rápidas o ayudar en problemas complejos que requieren razonamiento avanzado, además de alternar entre ambos modos respecto a la tarea y lanzar subagentes en paralelo para resolver una misma cuestión.

Al buscar un tema en tendencia, Meta AI aportará mayor contexto relevante a la conversación, afirma la compañía, la cual detalló que esta nueva versión ya se lanzó en Estados Unidos y comenzará a expandirse a más territorios alrededor del mundo en las próximas semanas.

“Esto es solo el comienzo. A medida que ampliemos estas funciones, espera resultados más ricos y visuales, con Reels, fotos y publicaciones integrados directamente en tus respuestas, con el crédito correspondiente a los creadores de contenido. Y, a medida que nuestros modelos evolucionen, seguiremos desarrollando medidas para reforzar la seguridad y la privacidad”, escribió la empresa.

Cuánto dinero gasta Meta en Muse Spark

Dentro de la carrera por la IA, Zuckerberg ha sido uno de los que más se concentró en el talento. En junio del año pasado desembolsó 14,000 millones de dólares para contratar a Alexander Wang y a algunos de los mejores ingenieros e investigadores de Scale AI y, poco después, fundó Superintelligence Labs .

Dentro de esta división de élite en IA se encuentran trabajadores destacados en otras empresas, como OpenAI, Google DeepMind e incluso Anthropic, a quienes reclutó a partir de bonos de 100 millones de dólares.

En enero de este año, la empresa informó a Wall Street que planea invertir alrededor de 115,000 y 135,000 millones de dólares a lo largo de 2026 en gastos de capital, especialmente para sus desarrollos de IA, una cifra casi doble a sus gastos de capital de 2025.