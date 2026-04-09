A lo largo del año pasado, Mark Zuckerberg tomó su bolsa de billetes y salió en busca del talento más importante en el mundo de la Inteligencia Artificial. Casi 10 meses después de su primer gran fichaje, Alexander Wang, de Scale AI, su división Superintelligence Labs finalmente dio a conocer el modelo que pretende ser toda la renovación de su estrategia de IA: Muse Spark.
¿Qué es Muse Spark?
De acuerdo con Meta, este nuevo modelo representa la reconstrucción de toda la infraestructura de IA de la empresa desde cero. En palabras de la compañía, “es el primer modelo con un enfoque deliberado y científico para escalar modelos, en el que cada generación valida y se basa en la anterior antes de avanzar”.
Se trata de un modelo inicial compacto y rápido por diseño, pero lo suficientemente capaz como para razonar sobre cuestiones complejas de ciencia, matemáticas y salud y ya está integrado en el asistente Meta AI a través de sus diferentes plataformas de despliegue, como redes sociales o aplicación.