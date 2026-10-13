Bumble, la aplicación de citas que ganó popularidad con un modelo que daba a las mujeres la iniciativa para comenzar una conversación, acordó su adquisición por Ithaca Holdings en una operación valuada en 1,300 millones de dólares. El acuerdo llevará a la empresa a convertirse en una compañía privada, después de enfrentar dificultades para recuperar el crecimiento y la actividad de sus usuarios.
El negocio de las citas online no resiste: Bumble vuelve a ser privado por 1,300 millones de dólares
La empresa anunció a través de su sitio oficial que firmó un acuerdo definitivo para ser adquirida por Ithaca Holdings, una compañía conocida por invertir en negocios tecnológicos.
La transacción contempla un pago de 6.05 dólares por cada acción clase A, lo que representa una prima aproximada de 138% respecto al precio de cierre de la acción del 9 de octubre, antes de que el mercado incorporara la información sobre la operación.
El consejo de administración de Bumble aprobó el acuerdo por unanimidad, con excepción de Whitney Wolfe Herd , fundadora y directora ejecutiva, quien se abstuvo de participar en las deliberaciones y la votación. Afiliadas de Blackstone y Wolfe Herd también otorgaron su consentimiento como accionistas.
La compra todavía debe completar los requisitos y condiciones establecidos para su cierre. Por ello, aunque el acuerdo contempla que Bumble deje de cotizar como empresa pública, la operación aún no se ha concretado.
Bumble tendrá nuevos codirectores ejecutivos
Una vez que se complete la adquisición, Ravi Gupta y John Hegeman, cofundadores y codirectores ejecutivos de Ithaca Holdings, asumirán los mismos cargos en Bumble. Wolfe Herd permanecerá involucrada en la compañía y colaborará con los nuevos directivos.
La fundadora señaló que Ithaca comparte la misión de Bumble de poner a las mujeres en el centro de la experiencia de citas y que está comprometida con invertir en el futuro de la plataforma.
Bumble mantendrá su sede en Austin, Texas, y continuará operando oficinas en esa ciudad, Londres y Nueva York. La compañía es la matriz de Bumble, Badoo y BFF, una aplicación enfocada en encontrar amistades.
Ithaca plantea utilizar tecnología avanzada y experiencia operativa para renovar negocios establecidos y desarrollar su potencial a largo plazo. En su comunicado, sus directivos señalaron que los cambios tecnológicos y en los hábitos de citas abren oportunidades para la plataforma, aunque no detallaron inversiones específicas ni un calendario de nuevos productos.
La presión por recuperar usuarios
La adquisición llega en un momento complicado para Bumble. La empresa ha enfrentado una caída en sus usuarios de pago y en sus ingresos, en medio de cambios en las preferencias de las personas que utilizan aplicaciones para conocer pareja.
En el segundo trimestre de 2026, el número total de usuarios de pago de Bumble cayó 16.4%, hasta 3.2 millones. La compañía ha intentado revertir esta tendencia con modificaciones en la experiencia de uso, herramientas de inteligencia artificial y ajustes en sus funciones de mensajería.
También modificó una de las características que distinguían a Bumble desde su lanzamiento en 2014: el modelo que reservaba a las mujeres la iniciativa para iniciar la conversación en las relaciones heterosexuales. Los cambios buscan dar mayor flexibilidad a los usuarios y mejorar la retención, en un mercado en el que las aplicaciones de citas enfrentan dificultades para mantener el interés de públicos más jóvenes.
La competencia también pesa en el negocio, Match Group, propietario de Tinder y Hinge, enfrenta desafíos similares en la interacción de los usuarios, aunque ha contado con el crecimiento de Hinge y con una cartera de aplicaciones que atienden distintos segmentos del mercado.
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Las citas en línea mueven 10,000 millones de dólares
La adquisición ocurre en una industria que todavía tiene perspectivas de expansión. De acuerdo con la firma de investigación Grand View Research, el mercado mundial de aplicaciones de citas generó 10,000 millones de dólares en 2025 y se estima que alcanzará 10,700 millones en 2026.
La consultora proyecta que el sector llegará a 17,900 millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 7.6% entre 2026 y ese año. Norteamérica concentró aproximadamente 36% de los ingresos mundiales en 2025, lo que la convirtió en la principal región del mercado.
El modelo de suscripciones es uno de los motores del negocio, este segmento representó más de 62% de los ingresos mundiales de las aplicaciones de citas en 2025, impulsado por funciones de pago como los likes ilimitados, la ausencia de publicidad y las confirmaciones de lectura, según Grand View Research.
Las cifras muestran que existe una oportunidad económica para las plataformas de citas, pero también una presión por convertir a los usuarios gratuitos en clientes que paguen por funciones adicionales. En el caso de Bumble, ese desafío se combina con la necesidad de recuperar el interés de las personas que ya utilizan la aplicación.