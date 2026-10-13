La empresa anunció a través de su sitio oficial que firmó un acuerdo definitivo para ser adquirida por Ithaca Holdings, una compañía conocida por invertir en negocios tecnológicos.

La transacción contempla un pago de 6.05 dólares por cada acción clase A, lo que representa una prima aproximada de 138% respecto al precio de cierre de la acción del 9 de octubre, antes de que el mercado incorporara la información sobre la operación.

El consejo de administración de Bumble aprobó el acuerdo por unanimidad, con excepción de Whitney Wolfe Herd , fundadora y directora ejecutiva, quien se abstuvo de participar en las deliberaciones y la votación. Afiliadas de Blackstone y Wolfe Herd también otorgaron su consentimiento como accionistas.

La compra todavía debe completar los requisitos y condiciones establecidos para su cierre. Por ello, aunque el acuerdo contempla que Bumble deje de cotizar como empresa pública, la operación aún no se ha concretado.

Bumble tendrá nuevos codirectores ejecutivos

Una vez que se complete la adquisición, Ravi Gupta y John Hegeman, cofundadores y codirectores ejecutivos de Ithaca Holdings, asumirán los mismos cargos en Bumble. Wolfe Herd permanecerá involucrada en la compañía y colaborará con los nuevos directivos.

La fundadora señaló que Ithaca comparte la misión de Bumble de poner a las mujeres en el centro de la experiencia de citas y que está comprometida con invertir en el futuro de la plataforma.

Bumble mantendrá su sede en Austin, Texas, y continuará operando oficinas en esa ciudad, Londres y Nueva York. La compañía es la matriz de Bumble, Badoo y BFF, una aplicación enfocada en encontrar amistades.

Ithaca plantea utilizar tecnología avanzada y experiencia operativa para renovar negocios establecidos y desarrollar su potencial a largo plazo. En su comunicado, sus directivos señalaron que los cambios tecnológicos y en los hábitos de citas abren oportunidades para la plataforma, aunque no detallaron inversiones específicas ni un calendario de nuevos productos.