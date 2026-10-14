Roku estrena nueva interfaz en México: estos son los cambios que llegarán a tu televisión

Alberto Alejandro Sobrino Arvizu, gerente de producto de Roku, explicó que la empresa tomó la decisión después de analizar los cambios en la industria y estudiar los hábitos de los consumidores mexicanos. La interfaz anterior llevaba prácticamente una década sin modificaciones de fondo, mientras que la oferta de streaming pasó de cuatro servicios hace diez años a más de 25 disponibles en la actualidad, según los datos compartidos por la compañía.

“Una de las cosas más sensibles que tiene el usuario de Roku es su experiencia de inicio”, señaló el directivo al explicar por qué la empresa abordó el cambio con cautela.

Roku quiere ofrecer más recomendaciones y menos tiempo buscando

Uno de los principales cambios es la ampliación de los espacios destinados a recomendaciones. Sobrino Arvizu señaló que 40% de las interacciones de streaming comenzaban en las tres secciones de contenido sugerido que tenía la interfaz anterior, un comportamiento que llevó a la empresa a dar mayor protagonismo a estas herramientas.

Las recomendaciones se alimentan de los hábitos de visualización del usuario en las aplicaciones y servicios que utiliza. De acuerdo con la explicación de Sobrino Arvizu, no se trata de espacios publicitarios pagados por las marcas, sino de sugerencias basadas en los intereses que identifica el sistema.

La nueva interfaz también busca resolver la dificultad de descubrir contenido que resulte atractivo, pero que no necesariamente pertenezca a los géneros o categorías que el usuario consume con mayor frecuencia.

Para ello, incorpora una sección de recomendaciones denominada “Imperdibles”, que propone alternativas a partir de los hábitos de visualización. Así, una persona que suele ver series históricas podría encontrar una comedia con características que coincidan con sus preferencias, en lugar de recibir sugerencias completamente ajenas a sus intereses.

La plataforma también reorganiza las recomendaciones por categorías y les da mayor visibilidad. Si detecta que una persona consume con frecuencia televisión en vivo o deportes, por ejemplo, podrá destacar esas secciones en la pantalla principal.

El rediseño divide la navegación por aplicaciones en dos áreas. La primera, llamada “Acceso rápido”, reúne las aplicaciones y funciones que cada usuario utiliza con mayor frecuencia. Además de los servicios de streaming, puede incluir herramientas como Backdrops, accesos a deportes o entradas HDMI, según el uso que se haga del dispositivo.