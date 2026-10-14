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Roku estrena nueva interfaz en México: estos son los cambios que llegarán a tu televisión

La nueva interfaz incorpora más recomendaciones personalizadas, accesos rápidos y categorías temáticas. La actualización comenzará el 14 de octubre y llegará gradualmente a todos sus dispositivos.
mié 14 octubre 2026 10:00 AM
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Nueva pantalla de inicio de Roku con recomendaciones de series y películas, categorías de contenido y accesos a aplicaciones de streaming.
La nueva interfaz de Roku reorganiza las recomendaciones, las aplicaciones y los accesos directos para facilitar la búsqueda de contenidos en streaming. (Foto: Selene Ramírez)

Encontrar qué ver en streaming se ha convertido en una tarea cada vez más compleja, entre series, películas, deportes y decenas de aplicaciones. Elegir un contenido puede implicar recorrer varios catálogos antes de encontrar algo que valga la pena. Roku busca reducir esa fricción con un rediseño de su pantalla de inicio que comenzará a desplegar en México este 14 de octubre.

La nueva interfaz reorganiza las recomendaciones, las aplicaciones y las funciones de sus dispositivos para que los usuarios encuentren contenidos de acuerdo con sus hábitos de consumo y descubran alternativas fuera de lo que ven habitualmente. México será el primer mercado después de Estados Unidos en recibir esta experiencia.

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Alberto Alejandro Sobrino Arvizu, gerente de producto de Roku, explicó que la empresa tomó la decisión después de analizar los cambios en la industria y estudiar los hábitos de los consumidores mexicanos. La interfaz anterior llevaba prácticamente una década sin modificaciones de fondo, mientras que la oferta de streaming pasó de cuatro servicios hace diez años a más de 25 disponibles en la actualidad, según los datos compartidos por la compañía.

“Una de las cosas más sensibles que tiene el usuario de Roku es su experiencia de inicio”, señaló el directivo al explicar por qué la empresa abordó el cambio con cautela.

Roku quiere ofrecer más recomendaciones y menos tiempo buscando

Uno de los principales cambios es la ampliación de los espacios destinados a recomendaciones. Sobrino Arvizu señaló que 40% de las interacciones de streaming comenzaban en las tres secciones de contenido sugerido que tenía la interfaz anterior, un comportamiento que llevó a la empresa a dar mayor protagonismo a estas herramientas.

Las recomendaciones se alimentan de los hábitos de visualización del usuario en las aplicaciones y servicios que utiliza. De acuerdo con la explicación de Sobrino Arvizu, no se trata de espacios publicitarios pagados por las marcas, sino de sugerencias basadas en los intereses que identifica el sistema.

La nueva interfaz también busca resolver la dificultad de descubrir contenido que resulte atractivo, pero que no necesariamente pertenezca a los géneros o categorías que el usuario consume con mayor frecuencia.

Para ello, incorpora una sección de recomendaciones denominada “Imperdibles”, que propone alternativas a partir de los hábitos de visualización. Así, una persona que suele ver series históricas podría encontrar una comedia con características que coincidan con sus preferencias, en lugar de recibir sugerencias completamente ajenas a sus intereses.

La plataforma también reorganiza las recomendaciones por categorías y les da mayor visibilidad. Si detecta que una persona consume con frecuencia televisión en vivo o deportes, por ejemplo, podrá destacar esas secciones en la pantalla principal.

El rediseño divide la navegación por aplicaciones en dos áreas. La primera, llamada “Acceso rápido”, reúne las aplicaciones y funciones que cada usuario utiliza con mayor frecuencia. Además de los servicios de streaming, puede incluir herramientas como Backdrops, accesos a deportes o entradas HDMI, según el uso que se haga del dispositivo.

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La segunda parte de la reorganización está orientada a facilitar el descubrimiento de contenidos mediante categorías temáticas, agrupadas en una sección denominada “Destinos”. La idea es que los usuarios puedan explorar contenidos por temas y géneros sin tener que identificar primero en qué aplicación están disponibles.

Sobrino Arvizu explicó que sus estudios con usuarios en México mostraron que las categorías tradicionales no siempre resultan intuitivas para todos los consumidores. Por ello, la empresa busca asociarlas con películas representativas o títulos atractivos que ayuden a identificar el tipo de contenido disponible.

La nueva experiencia también conserva accesos a funciones específicas, como la búsqueda, el apagado programado y las secciones de televisión en vivo y deportes. El resto de las aplicaciones instaladas seguirá disponible en un espacio separado, aunque no aparezca entre los accesos de uso frecuente.

La actualización de Roku llegará también a dispositivos antiguos

Uno de los puntos relevantes del anuncio es que el rediseño no estará limitado a los modelos más recientes. Sobrino Arvizu aseguró que la actualización estará disponible para todos sus dispositivos compatibles, incluidos reproductores lanzados en 2015 y televisores de distintas generaciones.

El despliegue comenzará el 14 de octubre y se realizará de manera gradual, hasta cubrir el total de los dispositivos. La empresa explicó que una pequeña proporción de usuarios ya tenía acceso a la nueva interfaz como parte de sus pruebas y de la recopilación de comentarios.

En México, el mercado de televisión y video por internet continúa en expansión, Mordor Intelligence estima que alcanzará un valor de 8,140 millones de dólares en 2026 y que podría llegar a 23,410 millones en 2031.

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Roku Streaming series de televisión

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