La adopción del streaming crece en zonas rurales mientras que en zonas urbanas empieza a moderarse

El streaming se consolida como el medio principal de entretenimiento

El avance de la adopción de plataformas de streaming en las zonas rurales, a niveles cercanos a los observados en las áreas urbanas, estaría relacionado con la creciente consolidación de estos servicios como una de las principales vías de acceso al entretenimiento.

Radamés Camargo, especialista en la industria del streaming y analista de The CIU, explicó que en la actualidad los contenidos de mayor relevancia como el entretenimiento, los deportes, los reality shows, entre otros, están alojados prácticamente en plataformas digitales, y en cambio, las ventanas tradicionales como la televisión abierta y de paga cada vez pierden programación.

La televisión de paga , por ejemplo, ha visto de manera paulatina la disminución de programación, especialmente la deportiva, debido a que las empresas de entretenimiento han apostado por mudar sus producciones a las plataformas de streaming. Por ejemplo, Fox Sports y Disney apostaron por completo al streaming, lo que significó que la tv restringida perdiera canales en su parrilla programática.

Esta situación obliga, de alguna manera, a que las personas de zonas rurales adquieran una cuenta de suscripción de las streaming.

“No queda otra opción más que acceder a las plataformas para tener contenidos que son considerados relevantes y que antes estaban en ventanas tradicionales como la TV abierta y de paga y es por eso que se aceleró la adopción del streaming en el ámbito rural”, advirtió el especialista.

El entorno urbano modera su adopción de streaming

Mientras que en el entorno urbano, el crecimiento comienza a moderarse ante un mercado más maduro y usuarios que enfrentan cambios en los precios. Camargo aseguró que el mercado de streaming en las zonas urbanas comienza a acercarse a un techo estructural, por lo que su ritmo de crecimiento se ha moderado después del repunte registrado con la llegada de nuevas plataformas, las restricciones a la c ompartición de cuentas y el alza en precios.

Desde 2023, Netflix fue la primera streaming en implementar la política de cobro por miembro extra fuera del mismo hogar. Disney continúo la tendencia un año después y HBO Max a partir de 2026 empezó a limitar los accesos entre usuarios.