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La adopción del streaming crece en zonas rurales mientras que en zonas urbanas empieza a moderarse

La migración de contenidos como deportes y entretenimiento desde la tv abierta y de paga hacia plataformas digitales impulsa la adopción del streaming en zonas rurales, mientras que en áreas urbanas empieza a moderarse.
jue 24 septiembre 2026 06:32 PM
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Una televisión mostrando el menú de streaming mientras un usuario con control en mano busca qué mirar.
El reto para la industria será mantener el interés de los usuarios en un escenario de mayores precios y restricciones. (simpson33/Getty Images)

Durante años, los usuarios de las ciudades marcaron el ritmo de adopción del streaming en el país, pero las zonas rurales comienzan a cobrar protagonismo, acercándose a los niveles de adquisición de este tipo de plataformas.

De acuerdo con datos de la Endutih 2025, la adopción del streaming en el ámbito rural creció cuatro puntos porcentuales al pasar del 8.4% al 12.4%, mientras que en el entorno urbano tuvo un avance de 4.4 puntos porcentuales, al pasar del 38.1% al 42.5%.

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El streaming se consolida como el medio principal de entretenimiento

El avance de la adopción de plataformas de streaming en las zonas rurales, a niveles cercanos a los observados en las áreas urbanas, estaría relacionado con la creciente consolidación de estos servicios como una de las principales vías de acceso al entretenimiento.

Radamés Camargo, especialista en la industria del streaming y analista de The CIU, explicó que en la actualidad los contenidos de mayor relevancia como el entretenimiento, los deportes, los reality shows, entre otros, están alojados prácticamente en plataformas digitales, y en cambio, las ventanas tradicionales como la televisión abierta y de paga cada vez pierden programación.

La televisión de paga , por ejemplo, ha visto de manera paulatina la disminución de programación, especialmente la deportiva, debido a que las empresas de entretenimiento han apostado por mudar sus producciones a las plataformas de streaming. Por ejemplo, Fox Sports y Disney apostaron por completo al streaming, lo que significó que la tv restringida perdiera canales en su parrilla programática.

Esta situación obliga, de alguna manera, a que las personas de zonas rurales adquieran una cuenta de suscripción de las streaming.

“No queda otra opción más que acceder a las plataformas para tener contenidos que son considerados relevantes y que antes estaban en ventanas tradicionales como la TV abierta y de paga y es por eso que se aceleró la adopción del streaming en el ámbito rural”, advirtió el especialista.

El entorno urbano modera su adopción de streaming

Mientras que en el entorno urbano, el crecimiento comienza a moderarse ante un mercado más maduro y usuarios que enfrentan cambios en los precios. Camargo aseguró que el mercado de streaming en las zonas urbanas comienza a acercarse a un techo estructural, por lo que su ritmo de crecimiento se ha moderado después del repunte registrado con la llegada de nuevas plataformas, las restricciones a la c ompartición de cuentas y el alza en precios.

Desde 2023, Netflix fue la primera streaming en implementar la política de cobro por miembro extra fuera del mismo hogar. Disney continúo la tendencia un año después y HBO Max a partir de 2026 empezó a limitar los accesos entre usuarios.

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Mientras que el aumento de tarifas de las plataformas de streaming incluso superó al registrado por la industria de la televisión de paga. Datos del Inegi muestran que entre 2020 y 2025 el precio promedio de este servicio de entretenimiento creció 15%, al pasar de 105.7 a 121.6 pesos mensuales.

Esto significa que las tarifas de las plataformas de video bajo demanda aumentaron 2.6 veces más respecto a las de la televisión restringida durante el mismo periodo.

Sin embargo, el especialista consideró que pese a todos esos cambios, las streaming despliegan estrategias para acercar a las personas que aún no tienen acceso a sus plataformas a través de promociones con precios especiales, empaquetamientos con otras plataformas y con operadores de telecomunicaciones.

“Estas estrategias buscan generar fidelidad, pero especialmente la atracción de nuevos usuarios;” dijo el analista.

Así mientras el mercado urbano comienza a mostrar señales de madurez, las zonas rurales se perfilan como uno de los espacios con mayor margen de crecimiento para las plataformas de streaming.

El reto para la industria será mantener el interés de los usuarios en un escenario de mayores precios y restricciones, al mismo tiempo que busca incorporar a los hogares que todavía permanecen fuera de este mercado mediante promociones, paquetes y nuevas modalidades de acceso.

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