Elon Musk presenta el auto “volador” de Tesla, pero reconoce que no es necesariamente seguro para todos

Elon Musk quiere llevar un auto “volador” a las carreteras. El director general de Tesla presentó una nueva versión del deportivo Roadster equipado con propulsores que, según explicó, le permitirían impulsarse en el aire. La producción del vehículo está prevista para 2028, aunque todavía enfrenta desafíos técnicos y regulatorios.

Durante una demostración transmitida en vivo desde un evento de SpaceX en Texas, el automóvil autónomo salió disparado desde una rampa inclinada y aterrizó sobre sus ruedas. Musk calificó el desarrollo como un paso hacia los vehículos voladores, aunque reconoció que su éxito no está garantizado.

“Los vehículos voladores son reales”, afirmó el empresario. Explicó que el Roadster utilizará depósitos de aire a muy alta presión para generar el impulso necesario para elevarse.

Por ahora, la demostración no significa que el automóvil pueda volar de manera sostenida. Lo presentado fue un vehículo que se impulsó desde una rampa y aterrizó sobre sus ruedas, mientras que la aspiración de Musk es incorporar propulsores que le permitan elevarse sin dejar de ser un auto para circular por carretera.