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Elon Musk presenta el auto “volador” de Tesla, pero reconoce que no es necesariamente seguro para todos

El Roadster incorpora propulsores desarrollados con SpaceX y apunta a iniciar producción en 2028, tras años de retrasos y una demostración que reaviva la promesa de los autos voladores.
vie 16 octubre 2026 08:26 AM
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El Tesla Roadster salió disparado desde una rampa y aterrizó sobre sus ruedas durante una demostración que busca acercar el concepto de los autos voladores.
Musk presentó el nuevo Tesla Roadster con propulsores durante un evento de SpaceX en Texas y apuntó a iniciar su producción en 2028. (Tesla/AFP)

Elon Musk quiere llevar un auto “volador” a las carreteras. El director general de Tesla presentó una nueva versión del deportivo Roadster equipado con propulsores que, según explicó, le permitirían impulsarse en el aire. La producción del vehículo está prevista para 2028, aunque todavía enfrenta desafíos técnicos y regulatorios.

Durante una demostración transmitida en vivo desde un evento de SpaceX en Texas, el automóvil autónomo salió disparado desde una rampa inclinada y aterrizó sobre sus ruedas. Musk calificó el desarrollo como un paso hacia los vehículos voladores, aunque reconoció que su éxito no está garantizado.

“Los vehículos voladores son reales”, afirmó el empresario. Explicó que el Roadster utilizará depósitos de aire a muy alta presión para generar el impulso necesario para elevarse.

Por ahora, la demostración no significa que el automóvil pueda volar de manera sostenida. Lo presentado fue un vehículo que se impulsó desde una rampa y aterrizó sobre sus ruedas, mientras que la aspiración de Musk es incorporar propulsores que le permitan elevarse sin dejar de ser un auto para circular por carretera.

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Tesla Roadster: cuándo llegará el auto “volador” de Elon Musk

Musk apuntó a 2028 como el año en que comenzaría la producción del Roadster. El anuncio llega después de varios aplazamientos de un modelo cuya presentación se esperaba desde hace al menos nueve años.

El empresario también reconoció que el vehículo podría enfrentar restricciones regulatorias. Aunque aseguró que será un automóvil que podrá circular por carretera, admitió que no necesariamente estará autorizado en todas las jurisdicciones.

El propio Musk advirtió que el Roadster no será necesariamente un vehículo óptimo en términos de seguridad. Además, no detalló cuánto tiempo podría permanecer en el aire ni qué alcance tendría el sistema de propulsión.

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¿Cuánto costará el Tesla Roadster con propulsores?

En el sitio web de Tesla ya es posible reservar versiones del Roadster, incluida una variante Performance y otra denominada Thrust, que incorpora propulsores mejorados. Sin embargo, la empresa no ha revelado el precio final de venta del modelo presentado por Musk.

La fecha de producción anunciada para 2028 también deberá superar los retos de ingeniería y homologación antes de que el vehículo pueda llegar a los compradores. Los retrasos previos de este modelo hacen que el calendario todavía deba tomarse como una meta, no como una garantía.

Elon Musk aseguró que el nuevo Roadster podrá impulsarse en el aire con depósitos de aire a muy alta presión, aunque la demostración no probó un vuelo sostenido.
Elon Musk busca convertir al Tesla Roadster en un auto capaz de elevarse del suelo, pero reconoció que el vehículo no será necesariamente óptimo en materia de seguridad. (Tesla/AFP)

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Los autos “voladores”, una idea con más de un siglo de historia

La idea de combinar un automóvil con capacidades de vuelo no es nueva. El pionero estadounidense de la aviación Glenn Curtiss comenzó a desarrollar un prototipo de automóvil volador en 1917, aunque el concepto no logró convertirse en un medio de transporte masivo.

En años recientes, los avances en motores eléctricos y baterías de alto rendimiento han impulsado nuevos proyectos de vehículos capaces de despegar y aterrizar verticalmente. Aun así, la seguridad, la autonomía, la certificación y la infraestructura siguen siendo obstáculos para su adopción comercial.

Con el Roadster, Musk busca acercar esa idea a un deportivo que pueda circular por carretera y utilizar propulsores para elevarse. El reto será convertir la demostración en una tecnología funcional y autorizada para su uso, algo que la fecha prevista de 2028 todavía no garantiza.

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