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Ni Dell ni HP pudieron con ella: el secreto de la marca mexicana que sobrevivió al Silicon Valley

Lanix nació en Hermosillo en 1990 y hoy compite en un mercado mexicano que vendió 7.6 millones de computadoras en 2025.
jue 15 octubre 2026 12:00 PM
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Computadoras Lanix de distintas generaciones, desde una computadora de escritorio beige con monitor CRT hasta laptops y una mini PC.
De las computadoras de escritorio de los años noventa a las laptops y otros dispositivos actuales, Lanix ha ampliado su catálogo durante más de tres décadas. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

En 1990, cuando las computadoras personales todavía tenían pantallas monocromáticas y capacidades de almacenamiento que hoy parecen insignificantes, una empresa mexicana comenzó a abrirse paso en el mercado tecnológico. Su nombre era Lanix y su punto de partida fue Hermosillo, Sonora, con un equipo de apenas 20 empleados.

Su primer producto fue una computadora PC 286, equipada con un disco duro de 5 MB, memoria de 64 KB y sistema operativo MS-DOS. Era una propuesta de otra época, pero marcó el inicio de una compañía que tendría que aprender a competir en una industria en constante transformación.

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Durante los años noventa, la apertura comercial permitió una mayor presencia de fabricantes internacionales en el país, lo que e levó la competencia para los productores nacionales. Mientras algunas empresas locales desaparecieron, Lanix continuó operando y diversificó su oferta.

Más de tres décadas después, en el mercado en el que compite las ventas minoristas de computadoras en México alcanzaron 7.6 millones de unidades en 2025, un crecimiento anual de 1%, de acuerdo con la firma de investigación de mercado Euromonitor International. La categoría de computadoras y periféricos, considerada en conjunto, sumó 11 millones de unidades vendidas.

Lanix es la prueba de que en México también se hace tecnología de primer nivel

En 1993 inició operaciones comerciales en Chile y, tres años después, inauguró su parque industrial. En 1997 obtuvo la certificación ISO 9000, de acuerdo con la cronología de la compañía. Posteriormente, en 2005, incorporó líneas de fabricación automatizadas en sus instalaciones de Hermosillo y renovó su imagen corporativa.

En 2007, Lanix colocó su portátil Neuron LX4U en tiendas Telmex, en una estrategia que vinculaba la venta de computadoras con el acceso a internet. La intención era acercar los equipos a consumidores que buscaban una opción tecnológica accesible.

En 2010, la empresa dio otro paso al entrar al mercado de telefonía móvil mediante una alianza con Telcel. Dos años después amplió esa oferta con el smartphone Ilium S100. La diversificación le permitió participar en una categoría distinta a la de las computadoras personales, en un momento en que el teléfono comenzaba a convertirse en uno de los principales dispositivos de acceso a internet.

Otro hito llegó en 2014, cuando Lanix informó que ganó un proyecto nacional para suministrar 17,000 servidores a la Secretaría de Educación Pública, destinados a una solución para aulas de educación básica.

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La empresa continuó actualizando su portafolio y hoy comercializa computadoras portátiles, equipos de escritorio, mini PC, tabletas y monitores. Su oferta incluye productos dirigidos a estudiantes y usuarios domésticos, así como configuraciones destinadas a oficinas y organizaciones.

La trayectoria de Lanix muestra que una marca nacional puede mantenerse en una industria internacionalizada y cambiar su oferta conforme evoluciona la tecnología.

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¿Qué tan buenas son las computadoras Lanix por sus componentes actuales?

El catálogo de Lanix incluye equipos con distintos niveles de capacidad. En su oferta de portátiles aparecen modelos como la Neuron X Pro, mientras que su línea de escritorio Titan Mini contempla opciones con procesadores Intel Core i7, Core i3 y Celeron.

Una computadora con procesador Core i3 puede ser suficiente para navegar, realizar videollamadas, trabajar con documentos y utilizar aplicaciones de oficina. Una configuración con Core i7, más memoria RAM y almacenamiento SSD puede responder a tareas más exigentes, aunque el desempeño final depende de la generación del procesador, el sistema de refrigeración y los demás componentes.

En el mercado empresarial, además, la memoria y el almacenamiento se han convertido en criterios importantes para las compras. En su análisis de las ventas de escritorio de 2025, Intercompras identificó al procesador Intel Core i5 como el más vendido dentro de sus registros, con 48.1%, mientras que los equipos con SSD de 512 GB representaron 67% de las ventas analizadas.

En julio de 2025, Lanix señaló que su estrategia comercial se apoyaba en configuraciones personalizables, precios competitivos y atención posventa. La empresa también destacó el papel de sus mayoristas e integradores para llegar a clientes de gobierno, educación y el sector empresarial.

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computadoras tecnología Gadgets

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