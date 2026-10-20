Una falla eléctrica en Google Cloud afecta a miles de clientes de bancos como HSBC y Revolut

Un fallo eléctrico en la infraestructura de Google en la región de Londres afectó a varios de sus servicios digitales, informó la compañía tecnológica originaria de Estados Unidos, después de que varios bancos como HSBC y Revolut comunicaran importantes interrupciones.
"Varios servicios de Google Cloud están registrando actualmente numerosos errores y problemas de conexión intermitentes en la región europe-west2", informó Google en su página web de incidencias.
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La región europe-west2 corresponde a Londres, según la información publicada por el gigante tecnológico sobre sus servicios.
La empresa estadounidense señaló que algunos de sus servicios estaban empezando a restablecerse y previó que la recuperación completa se produciría durante la jornada.
¿Qué pasó con los bancos tras la falla de Google?
En su página web, el banco digital británico Revolut había informado de fallos en varios de sus servicios, que una fuente cercana a esta entidad los atribuyó a las incidencias registradas en Google Cloud, la cual permite a empresas y organizaciones almacenar datos y utilizar aplicaciones a través de internet.
Un portavoz de Revolut había señalado previamente, en una declaración enviada a la AFP, que el banco trabajaba "para resolver la incidencia desde que la detectó este martes por la mañana".
"Podemos confirmar que el dinero y los datos de todos nuestros clientes están seguros", añadió.
Por su parte, el banco Lloyds informó de que "algunos clientes están teniendo dificultades" para utilizar la aplicación y los servicios de banca en línea.
Otro banco, HSBC, señaló que algunos de sus clientes tenían problemas para acceder a sus servicios.
Actualizaciones de Google
Estas fallas en Europa ocurren en medio de una serie de actualizaciones que anunció en días pasados la empresa tecnológica multinacional.
Google anunció que empezará a mostrar enlaces a sitios web y artículos de forma más destacada y en posiciones más altas en los resultados de búsqueda impulsados por inteligencia artificial (IA), mientras marcas y medios informativos advierten de una fuerte caída en su tráfico.
Varios estudios han demostrado que sustituir la búsqueda tradicional por resúmenes generados por IA reduce significativamente la frecuencia con la que los usuarios abren los enlaces sugeridos.
La filial de Alphabet empezó a integrar más funciones de IA en sus resultados de búsqueda hace más de dos años.
En mayo de 2024 lanzó AI Overviews, donde Google genera respuestas resumidas a las consultas de búsqueda, en lugar de mostrar únicamente enlaces como hacía históricamente.
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Luego, en marzo de 2025, Google añadió AI Mode, que se abre en una ventana independiente y ofrece una respuesta más completa y más enlaces que AI Overviews.
Ahora, los enlaces contextuales aparecerán "con más frecuencia" y en posiciones más altas dentro del contenido de búsqueda generado por IA.
Google también ampliará a nivel mundial su "carrusel" de enlaces, que son tarjetas mostradas justo debajo de AI Overviews y que presentan titulares con imágenes de artículos relevantes.
El algoritmo dará prioridad a los artículos de sitios que un usuario haya identificado previamente como "fuentes preferidas" y también podrá incorporar contenido procedente de publicaciones relevantes en redes sociales y otros foros.
Durante la presentación de sus resultados del segundo trimestre de 2025, el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, afirmó que AI Overviews contaba con más de dos mil millones de usuarios mensuales en más de 200 países.
Según un informe de Chartbeat, los editores de sitios web de noticias registraron una caída del 40% en el tráfico procedente de Google entre julio de 2025 y julio de 2026.
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Google es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial y responsable de un conjunto de aplicaciones de las más utilizadas a nivel global, entre ellas su motor de búsqueda homónimo, Chrome, Gmail, Google Maps y YouTube.