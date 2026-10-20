Una falla eléctrica en Google Cloud afecta a miles de clientes de bancos como HSBC y Revolut

La región europe-west2 corresponde a Londres, según la información publicada por el gigante tecnológico sobre sus servicios.

La empresa estadounidense señaló que algunos de sus servicios estaban empezando a restablecerse y previó que la recuperación completa se produciría durante la jornada.

¿Qué pasó con los bancos tras la falla de Google?

En su página web, el banco digital británico Revolut había informado de fallos en varios de sus servicios, que una fuente cercana a esta entidad los atribuyó a las incidencias registradas en Google Cloud, la cual permite a empresas y organizaciones almacenar datos y utilizar aplicaciones a través de internet.

Un portavoz de Revolut había señalado previamente, en una declaración enviada a la AFP, que el banco trabajaba "para resolver la incidencia desde que la detectó este martes por la mañana".

"Podemos confirmar que el dinero y los datos de todos nuestros clientes están seguros", añadió.

Por su parte, el banco Lloyds informó de que "algunos clientes están teniendo dificultades" para utilizar la aplicación y los servicios de banca en línea.

Otro banco, HSBC, señaló que algunos de sus clientes tenían problemas para acceder a sus servicios.

La imagen corresponde al exterior del centro de datos de Google en Waltham Cross, al norte de Londres, el 20 de octubre de 2026. (Foto: AFP )





Actualizaciones de Google

Estas fallas en Europa ocurren en medio de una serie de actualizaciones que anunció en días pasados la empresa tecnológica multinacional.

Google anunció que empezará a mostrar enlaces a sitios web y artículos de forma más destacada y en posiciones más altas en los resultados de búsqueda impulsados por inteligencia artificial (IA), mientras marcas y medios informativos advierten de una fuerte caída en su tráfico.

Varios estudios han demostrado que sustituir la búsqueda tradicional por resúmenes generados por IA reduce significativamente la frecuencia con la que los usuarios abren los enlaces sugeridos.

La filial de Alphabet empezó a integrar más funciones de IA en sus resultados de búsqueda hace más de dos años.

En mayo de 2024 lanzó AI Overviews, donde Google genera respuestas resumidas a las consultas de búsqueda, en lugar de mostrar únicamente enlaces como hacía históricamente.