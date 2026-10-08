Gmail bloquea 100 millones de intentos de phishing diarios: así detecta Google las amenazas

La escala de esa operación se puede dimensionar a través de algunos de los productos de la compañía. Gmail bloquea más de 100 millones de intentos de phishing cada día; Google Play Protect analiza más de 100,000 millones de aplicaciones diariamente en busca de malware y otras amenazas, mientras que los sistemas de Google Search detectan y bloquean 40,000 millones de páginas de spam cada día.

Cómo funciona Trust & Safety de Google contra el fraude y los abusos

Trust & Safety existe en Google desde los primeros años de la compañía. Richardson cuenta que comenzó con dos equipos pequeños dedicados a la calidad de los anuncios y al spam web.

En aquel momento, la tarea podía resumirse en detectar páginas que intentaban manipular los resultados de búsqueda y retirarlas. Actualmente, el área reúne especialistas en seguridad infantil, elecciones, discurso de odio y operaciones, además de expertos en comportamiento abusivo. Su trabajo abarca productos como Search, Ads, YouTube, Play, Android, Chrome y los productos de inteligencia artificial generativa de Google.

En total, Trust & Safety trabaja sobre más de 14 productos con más de 1,000 millones de usuarios cada uno; algunos superan los 3,000 millones, de acuerdo con Richardson.

Una parte importante de su trabajo consiste en identificar señales que puedan viajar entre productos. Si un mismo actor intenta realizar distintos tipos de fraude o estafa , el objetivo no es solamente detectar cada pieza de contenido de manera aislada, sino reconocer el comportamiento que existe detrás.

Richardson plantea tres niveles en los que se puede combatir el abuso: actores, comportamientos y contenido.

El contenido es el nivel más disperso, pues detectar una publicación, una página o un mensaje problemático a la vez puede convertirse, en palabras de la ejecutiva, en un juego de “golpear al topo”: aparece una pieza, se elimina y después surge otra. Por eso, la apuesta de Google es identificar las señales que permitan llegar al comportamiento o al actor que genera ese contenido.

“Mucho mejor estar en el nivel del comportamiento o del actor”, explica Richardson, “porque ahí las señales pueden revelar cómo se está originando el abuso y no solamente qué aspecto tiene una pieza individual de contenido”.