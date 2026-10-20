Netflix defiende sus aumentos de precio: los usuarios siguen pagando pese a las tarifas más altas

Netflix considera que sus usuarios aceptan pagar más

Uno de los mensajes más relevantes del informe es la evaluación que Netflix hace de sus incrementos de precios. La empresa señaló que la respuesta de los suscriptores a los ajustes de 2026 coincide con la registrada en aumentos anteriores y con sus propias previsiones. Para la plataforma, esto demuestra que los usuarios todavía encuentran suficiente valor en su catálogo y en la experiencia que ofrece.

La compañía también reportó una retención saludable de suscriptores en todas las regiones. A escala mundial y en Estados Unidos, la tasa de cancelación mejoró respecto al año anterior y superó las expectativas internas.

Este comportamiento resulta importante para la estrategia de la compañía, pues indica que los aumentos de tarifas no necesariamente provocan una pérdida proporcional de clientes.

De hecho, Netflix reconoce que una de sus prioridades consiste en ofrecer suficiente entretenimiento y mejorar la experiencia de uso para justificar incrementos ocasionales de precio.

Su objetivo, según el documento dirigido a los accionistas, es convertirse en el servicio al que las personas acudan primero cuando busquen entretenimiento y en la última suscripción que estarían dispuestas a cancelar.

No obstante, el reporte no precisa cuántos usuarios cancelaron sus cuentas después de los aumentos ni presenta un desglose de ese comportamiento en México. Tampoco anuncia un nuevo incremento de tarifas para el mercado mexicano. Por ahora, sus declaraciones muestran que la compañía considera exitosos los ajustes que aplicó durante el año, sin establecer cuándo podrían llegar otros.

América Latina impulsa los ingresos de Netflix

El reporte también muestra la importancia de América Latina para el negocio de la plataforma. Entre julio y septiembre, Netflix obtuvo 1,603 millones de dólares en ingresos en la región, un aumento de 17% frente al mismo trimestre de 2025.

Este crecimiento superó el promedio global de 12%, aunque al excluir los efectos cambiarios, el avance latinoamericano también fue de 12%.

