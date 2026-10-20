Netflix defiende sus aumentos de precio: los usuarios siguen pagando pese a las tarifas más altas

La empresa no desglosó cuánto de estos ingresos corresponde específicamente a México ni cuántos suscriptores tiene en el país.
A escala mundial, Netflix espera cerrar 2026 con ingresos por 51,100 millones de dólares, un crecimiento anual de 13%.
Los resultados muestran que la plataforma mantiene una estrategia que combina mayores ingresos por suscripción, expansión publicitaria e inversión en contenidos. Para sus usuarios, el mensaje más relevante es que Netflix considera que sus ajustes de precios funcionan y mantiene abierta la posibilidad de recurrir a ellos nuevamente, aunque sin anunciar nuevas tarifas o fechas para México.
Netflix llevará su plan con anuncios a 15 países más
Los incrementos en las suscripciones no son la única vía de crecimiento que Netflix busca fortalecer. La publicidad también ocupa un lugar cada vez más importante dentro de su negocio.
La compañía anunció que durante 2027 introducirá su plan con anuncios en 15 países adicionales, como parte de su estrategia para ampliar las alternativas de suscripción y captar ingresos de los anunciantes.
La primera etapa comenzará en marzo de 2027 e incluirá nueve países de Europa, Medio Oriente y África, además de Colombia, Perú y Nueva Zelanda.
Esta expansión permitirá que más consumidores accedan a una modalidad de suscripción que incorpora publicidad a cambio de una tarifa menor que la de los planes sin anuncios, aunque Netflix todavía no detalla los precios para esos nuevos mercados.
La empresa también busca fortalecer su tecnología publicitaria. Durante el tercer trimestre amplió las posibilidades de contratación automatizada de anuncios en televisores conectados y concretó una alianza con Mercado Libre para América Latina.
Sin embargo, el negocio publicitario crece a un ritmo menor al que Netflix esperaba. La compañía redujo su previsión de ingresos por publicidad para 2026, de aproximadamente 3,000 millones a 2,700 millones de dólares, debido a que algunas funciones de su tecnología publicitaria tardaron más de lo previsto en llegar al mercado.