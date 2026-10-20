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Netflix defiende sus aumentos de precio: los usuarios siguen pagando pese a las tarifas más altas

La plataforma asegura que sus incrementos de precio no provocaron una salida de suscriptores mayor a la prevista. Además, prepara la expansión de su plan con anuncios a nuevos mercados en 2027.
mar 20 octubre 2026 03:55 PM
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Netflix reportó un crecimiento de 12% en sus ingresos durante el tercer trimestre de 2026, impulsado por las suscripciones, los ajustes de tarifas y la publicidad. (Foto: GettyImages)

Netflix encontró en los aumentos de precio una forma de incrementar sus ingresos sin perder tantos suscriptores como podría esperarse. La compañía aseguró que la respuesta de los usuarios a los ajustes de tarifas de 2026 se mantiene dentro de sus expectativas, una señal que respalda su estrategia de cobrar más por el servicio.

En su reporte financiero del tercer trimestre de 2026, la plataforma explicó que los incrementos en las suscripciones, junto con el crecimiento de su base de usuarios y los ingresos publicitarios, impulsaron sus resultados.

La empresa registró ingresos por 12,874 millones de dólares entre julio y septiembre, un crecimiento de 12% respecto al mismo periodo de 2025. Sin embargo, más allá de las cifras financieras, el documento revela cómo Netflix pretende mantener el crecimiento de su negocio: atraer suscriptores, conservar a los actuales y conseguir que paguen más por el servicio.

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Netflix considera que sus usuarios aceptan pagar más

Uno de los mensajes más relevantes del informe es la evaluación que Netflix hace de sus incrementos de precios. La empresa señaló que la respuesta de los suscriptores a los ajustes de 2026 coincide con la registrada en aumentos anteriores y con sus propias previsiones. Para la plataforma, esto demuestra que los usuarios todavía encuentran suficiente valor en su catálogo y en la experiencia que ofrece.

La compañía también reportó una retención saludable de suscriptores en todas las regiones. A escala mundial y en Estados Unidos, la tasa de cancelación mejoró respecto al año anterior y superó las expectativas internas.

Este comportamiento resulta importante para la estrategia de la compañía, pues indica que los aumentos de tarifas no necesariamente provocan una pérdida proporcional de clientes.

De hecho, Netflix reconoce que una de sus prioridades consiste en ofrecer suficiente entretenimiento y mejorar la experiencia de uso para justificar incrementos ocasionales de precio.

Su objetivo, según el documento dirigido a los accionistas, es convertirse en el servicio al que las personas acudan primero cuando busquen entretenimiento y en la última suscripción que estarían dispuestas a cancelar.

No obstante, el reporte no precisa cuántos usuarios cancelaron sus cuentas después de los aumentos ni presenta un desglose de ese comportamiento en México. Tampoco anuncia un nuevo incremento de tarifas para el mercado mexicano. Por ahora, sus declaraciones muestran que la compañía considera exitosos los ajustes que aplicó durante el año, sin establecer cuándo podrían llegar otros.

América Latina impulsa los ingresos de Netflix

El reporte también muestra la importancia de América Latina para el negocio de la plataforma. Entre julio y septiembre, Netflix obtuvo 1,603 millones de dólares en ingresos en la región, un aumento de 17% frente al mismo trimestre de 2025.

Este crecimiento superó el promedio global de 12%, aunque al excluir los efectos cambiarios, el avance latinoamericano también fue de 12%.

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La empresa no desglosó cuánto de estos ingresos corresponde específicamente a México ni cuántos suscriptores tiene en el país.

A escala mundial, Netflix espera cerrar 2026 con ingresos por 51,100 millones de dólares, un crecimiento anual de 13%.

Los resultados muestran que la plataforma mantiene una estrategia que combina mayores ingresos por suscripción, expansión publicitaria e inversión en contenidos. Para sus usuarios, el mensaje más relevante es que Netflix considera que sus ajustes de precios funcionan y mantiene abierta la posibilidad de recurrir a ellos nuevamente, aunque sin anunciar nuevas tarifas o fechas para México.

Netflix llevará su plan con anuncios a 15 países más

Los incrementos en las suscripciones no son la única vía de crecimiento que Netflix busca fortalecer. La publicidad también ocupa un lugar cada vez más importante dentro de su negocio.

La compañía anunció que durante 2027 introducirá su plan con anuncios en 15 países adicionales, como parte de su estrategia para ampliar las alternativas de suscripción y captar ingresos de los anunciantes.

La primera etapa comenzará en marzo de 2027 e incluirá nueve países de Europa, Medio Oriente y África, además de Colombia, Perú y Nueva Zelanda.

Esta expansión permitirá que más consumidores accedan a una modalidad de suscripción que incorpora publicidad a cambio de una tarifa menor que la de los planes sin anuncios, aunque Netflix todavía no detalla los precios para esos nuevos mercados.

La empresa también busca fortalecer su tecnología publicitaria. Durante el tercer trimestre amplió las posibilidades de contratación automatizada de anuncios en televisores conectados y concretó una alianza con Mercado Libre para América Latina.

Sin embargo, el negocio publicitario crece a un ritmo menor al que Netflix esperaba. La compañía redujo su previsión de ingresos por publicidad para 2026, de aproximadamente 3,000 millones a 2,700 millones de dólares, debido a que algunas funciones de su tecnología publicitaria tardaron más de lo previsto en llegar al mercado.

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