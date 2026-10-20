La “Superinteligencia” ya es el negocio más grande de SpaceX; creció 830% y superó a Starlink y sus cohetes

Durante el periodo finalizado el 30 de septiembre, el área de Superinteligencia (SI) —denominación adoptada por la empresa tras las peticiones de Donald Trump para reemplazar la nomenclatura de Inteligencia Artificial— se situó en el centro de los resultados como el motor financiero y estratégico más dinámico de la organización.

Los ingresos del segmento de Superinteligencia alcanzaron los 7,560 millones de dólares en el trimestre, reflejando un incremento del 830% frente a los 813 millones reportados en el tercer trimestre de 2025 y un alza secuencial del 195% en comparación con el trimestre anterior.

Dentro de la división de Superinteligencia, la generación de negocio provino principalmente de soluciones e infraestructura de SI apoyadas por la activación de contratos de servicios en la nube con 7,022 millones de dólares, mientras que los ingresos por publicidad aportaron 538 millones de dólares.

Para sostener la demanda de capacidad de cómputo, la firma continuó el despliegue del centro de datos COLOSSUS II, elevando su capacidad de cómputo nominal a 1.7 gigavatios (GW) al cierre de septiembre de 2026, en comparación con los 0.6 GW registrados un año atrás.

Un elemento importante este trimestre fue la fusión con Cursor el 14 de agosto, bajo una valuación de capital implícita de 60,000 millones de dólares, orientada a integrar verticalmente la infraestructura de cómputo, los modelos de SI y las aplicaciones de la empresa.

Desde la fecha de cierre de la transacción, Cursor aportó 608 millones de dólares en ingresos consolidados, al tiempo que SpaceX aceleró el despliegue de sus modelos Grok e introdujo Grok Bot, un sistema agente autónomo de SI de funcionamiento continuo.

Pese a que los costos y gastos del segmento SI aumentaron en 4,600 millones de dólares interanuales por el despliegue de cómputo, la unidad registró una utilidad operativa de 431 millones de dólares.