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Roku y TCL refuerzan su alianza para competir con Samsung, LG y Hisense en México

La alianza permitirá a Roku ampliar su presencia en tiendas de autoservicio y clubes de precios, además de incorporar por primera vez pantallas Mini LED a su catálogo en México.
mar 20 octubre 2026 10:00 AM
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Imagen ilustrativa de la alianza entre Roku y TCL. Un televisor TCL muestra la interfaz de Roku con aplicaciones y recomendaciones de streaming, mientras los logotipos de ambas compañías aparecen en la parte superior.
Roku y TCL ampliarán su colaboración en México con nuevos modelos de televisores y tecnología Mini LED, una categoría que Roku incorporará por primera vez a su oferta nacional.
 (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Cuatro de cada diez televisores que se vendieron en México entre enero y septiembre de 2026 incorporaron el sistema operativo de Roku , de acuerdo con datos de circana. Ahora, la compañía busca elevar esa proporción a cerca de cinco de cada diez durante 2027 mediante una ampliación de su alianza con TCL, fabricante con el que introducirá nuevos tamaños de pantalla y tecnología Mini LED al mercado mexicano.

Luis Bahena, country manager de Roku para México e Hispanoamérica, explicó que la empresa fortalecerá su presencia en tiendas departamentales, clubes de precios y cadenas de autoservicio con el nuevo catálogo de TCL. La estrategia también busca llegar a segmentos de televisores donde Roku tenía una oferta más limitada.

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TCL será una de las apuestas de Roku para crecer en 2027

Aunque Roku y TCL mantienen una relación comercial desde hace varios años, el nuevo acuerdo representa una ampliación de su colaboración en México. De hecho, TCL fue la primera marca con la que Roku comenzó a comercializar televisores en el país, en 2019.

Bahena adelantó que espera que alrededor de 90% del volumen de televisores TCL comercializados durante 2027 incorpore Roku. Sin embargo, presentó esa proporción como una estimación y no como una meta contractual confirmada.

La nueva oferta comenzará a llegar a los canales comerciales durante el último trimestre de 2026. De acuerdo con la empresa, los primeros modelos estarán disponibles en tamaños de 55, 65, 75 y 85 pulgadas, aunque el catálogo conjunto contempla ampliar la oferta desde 32 hasta 98 pulgadas.

Uno de los principales cambios será la incorporación de televisores con tecnología Mini LED, que utiliza diodos de menor tamaño para controlar con mayor precisión la iluminación de la pantalla y mejorar el contraste. Esta tecnología ya forma parte del catálogo de TCL en México, pero representa una novedad para los televisores con sistema Roku que la compañía comercializa en el país.

La alianza también contempla equipos HD, Full HD, 4K y QLED, con el objetivo de cubrir distintos presupuestos y necesidades de los consumidores.

Roku busca ampliar su participación en el mercado mexicano

La alianza ocurre en un momento en el que Roku considera a México su principal mercado prioritario fuera de Estados Unidos. Bahena explicó que el tamaño de la población, la cercanía con el mercado estadounidense y la adopción de sus dispositivos influyen en esa decisión.

Actualmente, Roku mantiene acuerdos con más de 17 marcas de televisores en México, lo que le permite ofrecer su sistema operativo en equipos de diferentes precios, tamaños y características.

En el caso de TCL, Bahena la identificó como la tercera marca de televisores en el mercado mexicano, con base en los registros de Circana. Esta posición resulta relevante para Roku porque le permite ampliar su presencia en categorías donde compite con fabricantes como Samsung, LG e Hisense.

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Sin embargo, el crecimiento previsto no dependerá exclusivamente de TCL. Bahena reconoció que la incorporación de nuevos tamaños y tecnologías por parte de otros fabricantes también contribuirá a aumentar la participación de Roku.

Al preguntarle cuánto podría crecer la compañía gracias a la alianza, el directivo mencionó una estimación preliminar de dos puntos porcentuales, aunque aclaró que todavía no contaba con un pronóstico definitivo de ventas para 2027.

Para Roku, ampliar la oferta de marcas y tecnologías responde a las prioridades de compra de los consumidores mexicanos. Bahena explicó que, aunque las características técnicas y el sistema operativo adquieren relevancia, el precio continúa como el principal criterio para elegir una televisión.

"En México es precio, para ser honestos", afirmó.

El segundo factor, agregó, es el tamaño de pantalla. Según su experiencia en el mercado, las preferencias de los consumidores pasaron de equipos de alrededor de 40 pulgadas a modelos de 50 y 55 pulgadas.

El sistema operativo también comienza a influir en las decisiones de compra, especialmente entre quienes ya están familiarizados con una plataforma y buscan mantener la misma experiencia cuando reemplazan su televisor.

Bahena sostuvo que algunos consumidores llegan a las tiendas con la intención de comprar una televisión Roku, antes incluso de elegir al fabricante. La compañía atribuye este comportamiento a la familiaridad con su interfaz, la disponibilidad de aplicaciones y la oferta de contenidos gratuitos.

Esta preferencia también modifica la competencia entre fabricantes, pues permite que el consumidor mantenga el sistema operativo que conoce mientras elige entre marcas y rangos de precios.

Roku considera que esa flexibilidad es una de sus ventajas frente a los sistemas operativos vinculados principalmente a un fabricante. Con la ampliación de su alianza con TCL, la empresa busca llevar esa propuesta a una oferta más extensa de televisores, incluidos modelos con tecnologías de pantalla que hasta ahora no formaban parte de su catálogo mexicano.

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Roku Gadgets series de televisión

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