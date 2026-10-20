Roku y TCL refuerzan su alianza para competir con Samsung, LG y Hisense en México

TCL será una de las apuestas de Roku para crecer en 2027

Aunque Roku y TCL mantienen una relación comercial desde hace varios años, el nuevo acuerdo representa una ampliación de su colaboración en México. De hecho, TCL fue la primera marca con la que Roku comenzó a comercializar televisores en el país, en 2019.

Bahena adelantó que espera que alrededor de 90% del volumen de televisores TCL comercializados durante 2027 incorpore Roku. Sin embargo, presentó esa proporción como una estimación y no como una meta contractual confirmada.

La nueva oferta comenzará a llegar a los canales comerciales durante el último trimestre de 2026. De acuerdo con la empresa, los primeros modelos estarán disponibles en tamaños de 55, 65, 75 y 85 pulgadas, aunque el catálogo conjunto contempla ampliar la oferta desde 32 hasta 98 pulgadas.

Uno de los principales cambios será la incorporación de televisores con tecnología Mini LED, que utiliza diodos de menor tamaño para controlar con mayor precisión la iluminación de la pantalla y mejorar el contraste. Esta tecnología ya forma parte del catálogo de TCL en México, pero representa una novedad para los televisores con sistema Roku que la compañía comercializa en el país.

La alianza también contempla equipos HD, Full HD, 4K y QLED, con el objetivo de cubrir distintos presupuestos y necesidades de los consumidores.

Roku busca ampliar su participación en el mercado mexicano

La alianza ocurre en un momento en el que Roku considera a México su principal mercado prioritario fuera de Estados Unidos. Bahena explicó que el tamaño de la población, la cercanía con el mercado estadounidense y la adopción de sus dispositivos influyen en esa decisión.

Actualmente, Roku mantiene acuerdos con más de 17 marcas de televisores en México, lo que le permite ofrecer su sistema operativo en equipos de diferentes precios, tamaños y características.

En el caso de TCL, Bahena la identificó como la tercera marca de televisores en el mercado mexicano, con base en los registros de Circana. Esta posición resulta relevante para Roku porque le permite ampliar su presencia en categorías donde compite con fabricantes como Samsung, LG e Hisense.

