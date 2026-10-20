Aunque la compañía ya establecía que los integrantes del plan Familiar debían compartir domicilio, el nuevo mecanismo incorpora una comprobación presencial que dificulta el uso de una misma suscripción entre personas que residen en diferentes hogares.

Por ahora, Spotify no precisa si el sistema llegará de manera generalizada a todos los suscriptores ni cuándo podría extenderse a otros mercados, incluido México.

¿Cómo funcionará la nueva verificación de Spotify?

Hasta ahora, los usuarios de Premium Familiar debían registrar la misma dirección que el administrador de la suscripción. Spotify también podía solicitar una nueva comprobación del domicilio cuando detectaba inconsistencias en los datos proporcionados.

Con el nuevo sistema, la plataforma añade un paso que requiere la participación de dos personas y sus respectivos teléfonos móviles.

La persona que administra el plan debe ingresar a la aplicación de Spotify, seleccionar su fotografía de perfil, abrir la sección Tu Premium y después elegir Administrar. Desde ahí podrá mostrar el código QR que el otro integrante tendrá que escanear con la cámara de su dispositivo.

El código cambia cada pocos segundos, por lo que una captura de pantalla no resulta suficiente para completar el procedimiento a distancia. Además, la compañía especifica que la verificación solo funciona desde su aplicación móvil y requiere que ambos usuarios tengan instalada la versión más reciente.

Una vez que Spotify envía la notificación, el integrante dispone de siete días para completar la verificación.

¿Qué pasa si no verificas tu cuenta de Spotify?

Según las condiciones que publica Spotify, si un usuario no completa la verificación dentro del plazo establecido, pierde los beneficios de Premium Familiar y su cuenta pasa a la versión gratuita del servicio.

Además, no podrá incorporarse a otro plan Familiar o Duo durante 12 meses, aunque la restricción no impide que regrese al mismo plan ni que contrate una suscripción individual.