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Spotify sigue los pasos de Netflix y Disney+: limitará las cuentas compartidas y podría bloquear usuarios por un año

La plataforma comenzó a solicitar una nueva verificación a usuarios de Premium Familiar. Quienes no completen el proceso en siete días podrían perder los beneficios de su suscripción.
mar 20 octubre 2026 12:43 PM
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Aplicación de Spotify en un teléfono móvil para ilustrar las nuevas restricciones y el sistema de verificación de cuentas compartidas del plan Premium Familiar.
Spotify incorpora un nuevo mecanismo de verificación para comprobar que los integrantes de su plan Familiar cumplen con el requisito de compartir domicilio. (Foto: Imagen generada con IA/Gemini)

Compartir una suscripción de Spotify con amigos o familiares que viven en distintos domicilios podría dejar de ser una opción. La plataforma de música comenzó a implementar un nuevo sistema de verificación para comprobar que los integrantes de su plan Premium Familiar viven bajo el mismo techo, una medida similar a las restricciones que Netflix, Disney+ y otras plataformas de streaming aplican a las cuentas compartidas.

El cambio consiste en solicitar a determinados usuarios que escaneen un código QR desde el teléfono de la persona que administra la suscripción. Para completar el proceso, ambos dispositivos deben encontrarse físicamente en el mismo lugar, de acuerdo con la información que Spotify publicó en su centro de ayuda .

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Aunque la compañía ya establecía que los integrantes del plan Familiar debían compartir domicilio, el nuevo mecanismo incorpora una comprobación presencial que dificulta el uso de una misma suscripción entre personas que residen en diferentes hogares.

Por ahora, Spotify no precisa si el sistema llegará de manera generalizada a todos los suscriptores ni cuándo podría extenderse a otros mercados, incluido México.

¿Cómo funcionará la nueva verificación de Spotify?

Hasta ahora, los usuarios de Premium Familiar debían registrar la misma dirección que el administrador de la suscripción. Spotify también podía solicitar una nueva comprobación del domicilio cuando detectaba inconsistencias en los datos proporcionados.

Con el nuevo sistema, la plataforma añade un paso que requiere la participación de dos personas y sus respectivos teléfonos móviles.

La persona que administra el plan debe ingresar a la aplicación de Spotify, seleccionar su fotografía de perfil, abrir la sección Tu Premium y después elegir Administrar. Desde ahí podrá mostrar el código QR que el otro integrante tendrá que escanear con la cámara de su dispositivo.

El código cambia cada pocos segundos, por lo que una captura de pantalla no resulta suficiente para completar el procedimiento a distancia. Además, la compañía especifica que la verificación solo funciona desde su aplicación móvil y requiere que ambos usuarios tengan instalada la versión más reciente.

Una vez que Spotify envía la notificación, el integrante dispone de siete días para completar la verificación.

¿Qué pasa si no verificas tu cuenta de Spotify?

Según las condiciones que publica Spotify, si un usuario no completa la verificación dentro del plazo establecido, pierde los beneficios de Premium Familiar y su cuenta pasa a la versión gratuita del servicio.

Además, no podrá incorporarse a otro plan Familiar o Duo durante 12 meses, aunque la restricción no impide que regrese al mismo plan ni que contrate una suscripción individual.

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Esto significa que los usuarios afectados todavía podrán escuchar música en Spotify, pero perderán las funciones Premium asociadas a su suscripción, como la reproducción sin anuncios y las descargas para escuchar contenido sin conexión.

La compañía aclara que el procedimiento no implica un seguimiento permanente de la ubicación de los usuarios. Según su documentación, la información se utiliza para comprobar el domicilio registrado.

¿La nueva restricción de Spotify llegará a México?

Aunque los primeros reportes del nuevo sistema comenzaron a circular entre usuarios de la plataforma, todavía no existe información oficial sobre el alcance geográfico de su implementación.

Spotify tampoco ha comunicado públicamente un calendario para extender la verificación mediante códigos QR a todos los usuarios de Premium Familiar.

Lo que sí establece su documentación es que la comprobación puede solicitarse a determinados integrantes del plan, por lo que no necesariamente todos los suscriptores recibirán la notificación al mismo tiempo.

Expansión consultó a Spotify para conocer su postura oficial sobre la implementación del nuevo sistema de verificación, los motivos que llevaron a la compañía a reforzar sus controles y si la medida también se aplicará a los usuarios de México. La empresa dio la siguiente respuesta: “Como parte de nuestros esfuerzos continuos para mejorar la calidad y el valor de Premium, implementamos medidas para garantizar el uso adecuado de las cuentas de Spotify. Esto incluye revisar los Planes Familiares para asegurar que sean utilizados únicamente por los titulares principales de las cuentas y las personas que residen en el mismo domicilio, tal como se establece en nuestros términos y condiciones”.

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