Cómo comprar el iPhone Duo en México desde 48,000 pesos y cuántos meses debes esperar para recibirlo

La venta del iPhone Duo, el nuevo teléfono inteligente plegable de Apple , arranca este viernes 23 de octubre en México. El dispositivo ha llamado la atención por su diseño, que rompe con el formato de los modelos anteriores de la compañía.

El lanzamiento ha generado expectativa entre los seguidores de la marca. Algunos compradores incluso han formado filas y acampado a las afueras de tiendas, como la ubicada en Plaza Antara, en la Ciudad de México, para ser de los primeros en adquirirlo.

Sin embargo, una de las formas más prácticas de comprarlo es a través de internet, en la tienda oficial de Apple. Aquí te contamos cuáles son las opciones para adquirirlo en México, cuánto cuesta y hasta cuándo se extienden los plazos de entrega.