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Cómo comprar el iPhone Duo en México desde 48,000 pesos y cuántos meses debes esperar para recibirlo

El dispositivo llega con cuatro opciones de almacenamiento, dos colores y la posibilidad de pagar a 18 meses. La demanda inicial ya presiona la disponibilidad de algunos modelos.
vie 23 octubre 2026 09:22 AM
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El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, llega a México con un precio inicial de 47,999 pesos. (Fotografía: Apple )

La venta del iPhone Duo, el nuevo teléfono inteligente plegable de Apple , arranca este viernes 23 de octubre en México. El dispositivo ha llamado la atención por su diseño, que rompe con el formato de los modelos anteriores de la compañía.

El lanzamiento ha generado expectativa entre los seguidores de la marca. Algunos compradores incluso han formado filas y acampado a las afueras de tiendas, como la ubicada en Plaza Antara, en la Ciudad de México, para ser de los primeros en adquirirlo.

Sin embargo, una de las formas más prácticas de comprarlo es a través de internet, en la tienda oficial de Apple. Aquí te contamos cuáles son las opciones para adquirirlo en México, cuánto cuesta y hasta cuándo se extienden los plazos de entrega.

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¿Cómo comprar el iPhone Duo desde México?

El iPhone Duo se puede comprar en la tienda en línea oficial de Apple México , así como en distribuidores autorizados, como MacStore, y en tiendas físicas.

En la página de Apple, el comprador debe elegir el color y la capacidad de almacenamiento, agregar el equipo a la bolsa y completar el pago. La compañía ofrece envío y devoluciones sin costo. También es posible consultar la disponibilidad para recogerlo en una tienda física.

Sin embargo, quienes busquen comprarlo directamente en una Apple Store sin haber hecho un pedido por internet deben considerar que la empresa anunció que tendrá unidades limitadas, por lo que la disponibilidad dependerá de cada establecimiento.

Fotografía del iPhone Duo durante su presentación en el Apple Park
Apple inicia este viernes 23 de octubre la venta del iPhone Duo, cuyo precio alcanza los 77,999 pesos en su versión de 2 TB. (Foto: KARL MONDON/AFP)


¿Cuánto cuesta comprar el teléfono plegable de Apple?

El precio del iPhone Duo en México comienza en 47,999 pesos para la versión de 256 GB. El costo aumenta según la capacidad de almacenamiento elegida, llegando hasta los 77,999 pesos.

Capacidad - Precio de contado - Mensualidad a 18 meses

256 GB - $47,999 - $2,666.61

512 GB - $52,999 - $2,944.39

1 TB - $62,999 - $3,499.94

2 TB - $77,999 - $4,333.28

Los precios corresponden a los publicados en la tienda oficial de Apple México. La opción de mensualidades está sujeta a las condiciones de financiamiento aplicables.

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¿Cuál es el periodo de entrega tras comprar el iPhone Duo?

Los plazos de entrega del iPhone Duo se extendieron después de que las primeras unidades disponibles para pedidos en línea se agotaran en cuestión de minutos. Apple reportó retrasos para algunos compradores hasta enero de 2027.

Al revisar la tienda oficial, un pedido de la versión de 256 GB en color cielo nocturno mostraba una fecha estimada de entrega para el jueves 28 de enero de 2027, con envío gratuito.

La fecha puede variar según el color, la capacidad de almacenamiento y el domicilio de entrega. Por ello, es importante revisar el plazo que aparece al momento de finalizar la compra.

Quienes quieran conseguirlo antes pueden consultar la disponibilidad para recogerlo en una tienda física. No obstante, Apple advirtió que las unidades para quienes acudan sin pedido previo serán limitadas y que la existencia dependerá de cada establecimiento.

Tres imágenes del iPhone Duo en donde se muestra las maneras en que se puede doblar.
El iPhone Duo compite en el mercado de teléfonos plegables, donde Samsung y Huawei llevan años comercializando modelos de gama alta. (Fotos: Fernando Guarneros)

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El reto de Apple frente a los teléfonos plegables

Con el iPhone Duo, Apple llega a un mercado en el que Samsung y Huawei llevan años compitiendo . La empresa tardó una década en desarrollar su primer teléfono plegable, pero ahora debe convencer a los consumidores de que su propuesta tiene algo que ofrecer frente a marcas que ya tienen experiencia en este segmento.

Uno de los principales retos será producir suficientes equipos para atender la demanda. A diferencia de los iPhone tradicionales, el Duo incorpora una bisagra de precisión que complica su fabricación a gran escala, un proceso que podría tomar tiempo en perfeccionarse.

El interés inicial ya se reflejó en el agotamiento de las primeras unidades disponibles para compra en línea y en retrasos de entrega hasta enero de 2027 para algunos clientes. Falta ver si Apple logra mantener ese interés cuando haya más equipos disponibles y si el teléfono consigue hacerse un lugar en un mercado donde sus rivales llevan ventaja.

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IPhone Mac

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