Ya usé el nuevo iPhone Duo y entendí por qué no es para todos y no tiene nada que ver con el precio

Conceptualmente, el equipo combina lo que ofrece un iPhone y un iPad Mini en un solo equipo, cuyo formato es el de un pasaporte que en el exterior tiene una pantalla de 5.4 pulgadas y al desplegarse crece hasta las 7.6 pulgadas. Por eso resultará atractivo para mujeres y hombres ejecutivos, líderes de empresas o profesionales de negocios que necesitan mantener el máximo nivel de productividad en movimiento.

Extendido, el dispositivo muestra una pantalla de 7.6 pulgadas. (Foto: Fernando Guarneros.)





¿Por qué los y las ejecutivas buscarán el nuevo iPhone Duo?

El argumento más importante que noté durante mi experiencia es la función Split View, nativa de iOS 27, que permite ejecutar dos apps completas e independientes en paralelo. Para una persona de negocios, monitorear de forma simultánea indicadores o conversaciones en WhatsApp en el lado derecho mientras analiza informes financieros u hojas de cálculo en el izquierdo será sumamente atractivo.

Además, la integración del flujo de trabajo se profundiza mediante la capacidad de agrupar pares de aplicaciones como un libro digital y transferir información entre ellas mediante la acción de arrastrar y soltar. Esta dinámica facilita la copia inmediata de textos, imágenes o archivos entre ventanas, optimizando la velocidad de respuesta sin la fricción de alternar aplicaciones continuamente.

Su pantalla externa es ideal para ejecutar tareas sencillas o responder rápidamente mensajes. (Foto: Fernando Guarneros)



Por su parte, la pantalla externa de 5.4 pulgadas cumple una función táctica fundamental para la gestión rápida del tiempo. Al reorganizar la interfaz situando el dock de apps y los controles en una franja lateral derecha, el teléfono permite responder correos, verificar calendarios o consultar asistentes de IA con una sola mano y sin abrir el equipo.

Al desplegar la pantalla interior, la superficie destaca por un acabado mate nanotexturizado que reduce de forma drástica los reflejos luminosos en entornos de oficina o viajes. Esta textura especial ofrece una sensación táctil y visual similar al papel, lo que resulta óptimo para la lectura prolongada de documentos importantes, como contratos, reportes ejecutivos o presentaciones sin fatiga visual.