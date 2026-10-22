Apple finalmente dio el paso hacia una profunda transformación de diseño y entró a una nueva categoría de productos en smartphones en casi dos décadas. Con el iPhone Duo , un equipo que inicia en los 47,999 pesos , la empresa quiere atraer a entusiastas de la tecnología, a creadores de contenido, a quienes simplemente pueden comprarlo, pero especialmente a las personas de negocios, a aquellos que necesitan ser productivos en todos lados a todas horas.
Ya usé el nuevo iPhone Duo y entendí por qué no es para todos y no tiene nada que ver con el precio
Conceptualmente, el equipo combina lo que ofrece un iPhone y un iPad Mini en un solo equipo, cuyo formato es el de un pasaporte que en el exterior tiene una pantalla de 5.4 pulgadas y al desplegarse crece hasta las 7.6 pulgadas. Por eso resultará atractivo para mujeres y hombres ejecutivos, líderes de empresas o profesionales de negocios que necesitan mantener el máximo nivel de productividad en movimiento.
¿Por qué los y las ejecutivas buscarán el nuevo iPhone Duo?
El argumento más importante que noté durante mi experiencia es la función Split View, nativa de iOS 27, que permite ejecutar dos apps completas e independientes en paralelo. Para una persona de negocios, monitorear de forma simultánea indicadores o conversaciones en WhatsApp en el lado derecho mientras analiza informes financieros u hojas de cálculo en el izquierdo será sumamente atractivo.
Además, la integración del flujo de trabajo se profundiza mediante la capacidad de agrupar pares de aplicaciones como un libro digital y transferir información entre ellas mediante la acción de arrastrar y soltar. Esta dinámica facilita la copia inmediata de textos, imágenes o archivos entre ventanas, optimizando la velocidad de respuesta sin la fricción de alternar aplicaciones continuamente.
Por su parte, la pantalla externa de 5.4 pulgadas cumple una función táctica fundamental para la gestión rápida del tiempo. Al reorganizar la interfaz situando el dock de apps y los controles en una franja lateral derecha, el teléfono permite responder correos, verificar calendarios o consultar asistentes de IA con una sola mano y sin abrir el equipo.
Al desplegar la pantalla interior, la superficie destaca por un acabado mate nanotexturizado que reduce de forma drástica los reflejos luminosos en entornos de oficina o viajes. Esta textura especial ofrece una sensación táctil y visual similar al papel, lo que resulta óptimo para la lectura prolongada de documentos importantes, como contratos, reportes ejecutivos o presentaciones sin fatiga visual.
Adicionalmente, el dispositivo tendrá compatibilidad con el Apple Pencil (versión USB-C), transformando la pantalla extendida en una libreta digital de notas y esquemas de trabajo, lo que permitirá a los usuarios realizar anotaciones manuscritas, firmar documentos o trazar diagramas estratégicos directamente sobre el equipo en medio de reuniones, por ejemplo.
iPhone Duo, productividad en movimiento
Para los profesionales con alta frecuencia de desplazamientos, la continuidad de software garantiza que cualquier tarea iniciada en la pantalla frontal continúe de inmediato en el panel interno al abrir el dispositivo. Esta fluidez permite redactar un correo complejo en tránsito y expandir la interfaz al llegar a una sala de juntas sin interrumpir el flujo de trabajo ni perder el contexto.
En el ámbito de las videoconferencias corporativas y llamadas vía FaceTime, la bisagra multiángulo permite que el equipo se sostenga sin necesidad de trípodes externos y así monitorear el encuadre mediante la pantalla exterior mientras utiliza las cámaras principales para transmitir presentaciones o mantener llamadas.
Cabe resaltar que si bien ambas pantallas son paneles OLED con frecuencia de actualización adaptable de 120Hz y un brillo máximo de hasta 3,000 nits, mientras que en su interior, el dispositivo integra el procesador A20 Pro y una batería dual combinada de 4,883 mAh, que garantiza una autonomía completa para toda la jornada laboral, aunque requiere obligatoriamente el uso de tecnología e-SIM, pues no cuenta con ranura para SIM física.
El sistema fotográfico posterior se compone de dos módulos de 48 megapíxeles que corresponden a la cámara principal y a la ultra gran angular. A diferencia de la gama Pro, carece de un lente teleobjetivo óptico dedicado de 4X u 8X, limitándose a un recorte de sensor 2X y a un zoom digital máximo de 10X, además de omitir el sensor LiDAR.
Respecto al estado del software, aunque iOS 27 se diseñó a medida para el factor de forma, es un hecho que los usuarios de primera generación enfrentarán fricciones con aplicaciones de terceros no optimizadas. Por ejemplo, las apps bancarias o herramientas no actualizadas muestran barras negras laterales o ventanas comprimidas tanto en la pantalla exterior como en el panel interno. Sin embargo, el reto principal será para los desarrolladores.
¿Para quién no está dirigido el iPhone Duo?
El iPhone Duo no está dirigido a creadores de video profesional ni a fotógrafos exigentes. La ausencia de zoom óptico de largo alcance, la falta de captura en formato ProRAW o Log y la imposibilidad de grabar video en ProRes hacen que la serie iPhone Pro / Pro Max siga siendo la herramienta predilecta para la producción audiovisual.
De igual forma, el dispositivo no es apto para usuarios tradicionales que buscan un teléfono convencional de uso básico, redes sociales o mensajería simple, nin siquiera es adecuado para compradores que busquen un dispositivo ligero o usuarios con un presupuesto ajustado, pues definitivamente es para quienes lo vean como una inversión de más de 48,000 pesos.